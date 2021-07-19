Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с печью-крематорием

За домом сотрудниками СК была обнаружена баня. В предбаннике - пакеты с углем. Кроме того, нашёлся замаскированный люк размером примерно метр на метр. Как сообщает издание, после того, как сотрудники СК его открыли, нашли широкий колодец из нескольких бетонных колец, глубиной метра три-четыре и ручную лебедку. Поскольку колодец был заполнен водой, ее пришлось откачивать, а когда это сделали, обнаружили печь с трубой, выходящей через камин бани. Доподлинно утверждать, что это был своеобразный крематорий, невозможно, тно журналисты предполагают, что печью вполне могли пользоваться в самых разных целях.