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Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с печью-крематорием

Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с печью-крематорием (21 фото)

Автор:
19 июля 2021 14:30
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   интересно   расследование   санкт-петербург   тюрьма   
4042
21
Строение находится в заброшенном коттеджном поселке в 44 километрах от культурной столицы во Всеволожском районе.
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Метки: видео   интересно   расследование   санкт-петербург   тюрьма   
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15  комментариев
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1k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Те кто строил это все, видимо первыми и протестировали крематорий
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1k
Йожык 24 минуты назад
Кто-то брал работу на дом
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−45
Улыбака 40 минут назад
Ох#енно деффки пляшут! Эпоха, мать её, стабильности! Куда уж там лихим 90м! Тут всё уже по уму устроено
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3k
Parabellum 40 минут назад
Может квест?
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1k
꠸ꪀᥴꪮᧁꪀ꠸ꪻꪮ Час назад
Отголоски 90ых и банды убийц и похитителей, которые явно брали заложников, требовали выкуп, а потом убивали заложников.
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890
Not Found! Час назад
Вован, а где _______? А хрен его знает – как уехал в Копенгаген, так и невидно… свалил гад!
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3k
Михалыч 2 часа назад
Такое сходство с настоящим сизо обусловлено, видимо тем, что люди, которых туда привозили, должны были думать, что находятся в реальном сизо, с расчетом, что потом когда они все же выполнят требования похитителей, в полицию уже не обратятся.
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1k
докладчик в угол 2 часа назад
А дальше, как утверждает издание 47news среди собственников земли были замечены интересные люди: Владислав Велисевич, имевший нелады с законом, умерший в 2018 году петербуржец Ренат Алимзанов капитан УФСИН, ушедший в отставку в 2004 году, а также 50-летний житель Кронштадта, в 2010 году официально сменивший фамилию с Мкртычян на Эскобар.(ц)
Следы Эскобара тянутся к крематорию под Петербургом!
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55k
pynh 2 часа назад
Старая дача Пу?
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46k
Albert GER 2 часа назад
Ну вот и асфальтовый завод подтянулся, я уж подумал шо вы на Кубань перебрались. Ан нет..)))
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