Под Петербургом обнаружили заброшенную частную тюрьму с печью-крематорием

4042
21
Строение находится в заброшенном коттеджном поселке в 44 километрах от культурной столицы во Всеволожском районе.
Это место обнаружил мигрант, который сообщил о нем журналистам. Заброшенный, полуразрушенный дом посреди леса по сути разграблен.
Практически ничего не осталось и от забора из профлиста. В доме - большой проем, куда по габаритам может поместиться даже микроавтобус.
×
Вниз, как пишут журналисты, отправившиеся на разведку, "под опасным углом, уходит массивная плита тонны в две". Выяснилось, что ранее она приходила в движение с помощью гидравлики, а после того, как дом обесточили, механизм отказал.
После бетонной плиты идут большие гаражные ворота, изукрашенные рисунками и надписью Copenhagen. Помещение по щиколотку затоплено водой.
"Попадаем в просторное помещение, похоже на подземную парковку. Высота потолка чуть более двух метров. Видны коммуникации, трубы, провода идут поверху. Стальной столб-опора, а за ним вход в помещение поменьше, размером с однушку. Впереди стальной остов. Похоже, здесь были рукомойники. Поворачиваем направо - два проёма, за ними коридор, а в нём три входа в натуральные камеры. В каждой железные двухъярусные кровати, чаще называемые "шконками", умывальник, унитаз",- так описывают увиденное журналисты.
"Попадаем в просторное помещение, похоже на подземную парковку. Высота потолка чуть более двух метров. Видны коммуникации, трубы, провода идут поверху. Стальной столб-опора, а за ним вход в помещение поменьше, размером с однушку. Впереди стальной остов. Похоже, здесь были рукомойники. Поворачиваем направо - два проёма, за ними коридор, а в нём три входа в натуральные камеры. В каждой железные двухъярусные кровати, чаще называемые "шконками", умывальник, унитаз",- так описывают увиденное журналисты.
Коридор тоже затоплен водой, а в нем - большое углубление. Либо яма, либо спуск на еще один уровень. Т.к. глубина воды не менее 1,5 метров, до дна без акваланга не достать, а его с собой у журналистов не было.
Коридор заканчивается решёткой и дверным проёмом. За ним увидели помещение, похожее на пункт охраны. Внгутри оборванные провода, розетки. Дальше увидели "загончик" метр на метр с зарешеченной одной стеной.
47news выяснил, что в 2020 году в этом доме работал Следственный комитет, и тогда же была обнаружена эта подземная тюрьма. Тогда, как говорят местные жители, здесь все перекопали "до косточек", сделали кучу фотографий. Кстати, выяснилось, что многое с тех пор еще не успели растащить. Тогда же выяснилось, что замки в дверях — точная копия замков в тюрьме «Кресты».
За домом сотрудниками СК была обнаружена баня. В предбаннике - пакеты с углем. Кроме того, нашёлся замаскированный люк размером примерно метр на метр. Как сообщает издание, после того, как сотрудники СК его открыли, нашли широкий колодец из нескольких бетонных колец, глубиной метра три-четыре и ручную лебедку. Поскольку колодец был заполнен водой, ее пришлось откачивать, а когда это сделали, обнаружили печь с трубой, выходящей через камин бани. Доподлинно утверждать, что это был своеобразный крематорий, невозможно, тно журналисты предполагают, что печью вполне могли пользоваться в самых разных целях.
Сейчас на месте, где ранее стояла баня - котлован, а то, что от нее осталось, сдвинуто на несколько метров.
Журналисты попытались найти, как выглядел дом до его разрушения. И нашли его фото на сайтах продажи недвижимости. Большая территория участка была полностью огорожена высоким забором. Гаражные двери в доме, решетки на окнах, забетонированный подъезд к дому и солнечные батареи на его крыше.
А так дом выглядит сейчас. Рядом с ним еще валяется лента, оставленная Следственным комитетом. Вся постройка разграблена. Везде хаос и запустение.
Что касается собственников, то по данным издания 47news, с момента регистрации права на участок 10 соток в 2009 принадлежали ДНП «Лемболовская твердыня-1» - это предприятие существует и по сей день. В 2010 году, как сообщают журналисты, земля перешла к петербургскому ООО «Кредит доверия» с видом деятельности «финансовые услуги». Компания была ликвидирована в 2013 году. Впрочем, годом ранее собственником участка стал Евгений Попков, который на тот момент управлял десятком компаний, связанных с недвижимостью и строительством. А дальше, как утверждает издание 47news среди собственников земли были замечены интересные люди: Владислав Велисевич, имевший нелады с законом, умерший в 2018 году петербуржец Ренат Алимзанов — капитан УФСИН, ушедший в отставку в 2004 году, а также 50-летний житель Кронштадта, в 2010 году официально сменивший фамилию с Мкртычян на Эскобар.
Как сообщает Рен ТВ, подземный бункер проходил по делу об убийстве в 2018 году бизнесмена Бадри Шенгелии. Телеграм-канал "112" сообщает, что именно на этом участке СК обнаружил машину, которая преследовала Шенгелия перед его смертью.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мелодия, под которую крутится волчок "Что? Где? Когда?"
- "Ты как баба, и мне не нравишься!": продавец магазина отказалась обслуживать транса
- Ученые назвали первую рыбу, которая может питаться на суше
- "Сделай мне приятно": водитель такси в Питере предложил расплатиться за поездку натурой
- Уилл и Уильям: близнецы, из-за которых в тюрьмах снимают отпечатки пальцев
21
Понравилось21
Новости партнёров
Следы Эскобара тянутся к крематорию под Петербургом!