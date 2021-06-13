FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Военное 1995 постов • 761 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Россиянам показали, как выглядит внутри атомная подлодка "Князь Владимир"

Россиянам показали, как выглядит внутри атомная подлодка "Князь Владимир" (7 фото + 1 видео)

Автор:
13 июня 2021 21:16
Сообщество : Военное
Метки: Подводная лодка   видео   военное   интересно   князь Владимир   экскурсия   
2528
7
1
Это современный российский подводный крейсер, видео с эскурсией по которому опубликовал телеканал "Звезда".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: Подводная лодка   видео   военное   интересно   князь Владимир   экскурсия   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Wacker Час назад
Дай Бог вам здоровья мужики!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Аристарх Похер Час назад
Если подлодка тонет, то она тонет вместе со всем этим замечательным инвентарем и оборудованием, а иногда и с личным составом ("Курск")...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
albedo 2 часа назад
Все таки чертовски прав Киссенджер: мы избавились от балласта и пошли вперед
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite Крупные кратеры в 3D-визуализации Крупные кратеры в 3D-визуализации Любитель змей показал своего радужного питона Любитель змей показал своего радужного питона Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля? Почему между Европой и Африкой нет не то что моста, но даже Афротоннеля? Как на самом деле выглядит "укуренный парень", чье фото стало мемом в 2011 году Как на самом деле выглядит "укуренный парень", чье фото стало мемом в 2011 году "Россия воевала с США?": американцы ответили на вопрос о Второй мировой войне и Дне Победы "Россия воевала с США?": американцы ответили на вопрос о Второй мировой войне и Дне Победы
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

720990



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
2
0
Горячие рускоговорящие девушки из Instagram, которые просто обожают видеоигры
В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели на миллион
0
159
В Свердловской области мужики взорвали банкомат Сбербанка в "Пятёрочке" и разбогатели...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Лопатка для обуви. Ковка
0
5
Лопатка для обуви. Ковка
Сгорели три жилых дома. И видео работы американской полиции
0
5
Сгорели три жилых дома. И видео работы американской полиции
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Супер умная электрическая зубная щетка Oclean X pro Elite
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
КОРОТКО о женщинах
8
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#факты#подборка#кино#комментарии#сша#прошлое
#Юмор#СССР#фотографии#Россия#сатира#люди#дизайн#сарказм
#история#картинки#прикол#животные#война#позитив#приколы#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться