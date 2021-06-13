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Это современный российский подводный крейсер, видео с эскурсией по которому опубликовал телеканал "Звезда".
Атомная подлодка "Князь Владимир" - серьезное стратегическое оружие России. Подводный крейсер является головным кораблем усовершенствованного проекта 955А («Борей-А»), в который помимо него входят другие атомные подлодки четвертого поколения.
"Князь Владимир" несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющейся головной частью. И если внешне подлодку часто демонстрировали на фото, ее внутреннее устройство подробно впервые показали на видео телеканала "Звезда".
Большую часть этого самого современного российского крейсера еще никогда не показывали по ТВ. Конечно, некоторые места на подлодке остались за пределами камеры журналиста, но кое-что ему удалось снять.
Первое, что удивляет - протяженность ракетного отсека. Он по-настоящему огромный, и несет сразу все 16 ракет "Булава".
Первое, что удивляет - протяженность ракетного отсека. Он по-настоящему огромный, и несет сразу все 16 ракет "Булава".
Такой звездой отмечена шахта №7, из которой осенью 2019 года был совершен первый успешный запуск "Булавы". Пуск был выполнен из акватории Белого моря по цели на полигоне Кура на Камчатке. До этого сценарий пуска был неоднократно отработан на тренажере.
Отсек с двумя компрессорными станциями и опреснительной установкой
Здесь же расположен вход в запасной отсек- спасательную камеру. Там в случае ЧП может поместиться экипаж.
Спасательная камера - многоуровневая конструкция, в которой по кругу расположены кресла-сидения для членов экипажа.
Экскурсию по подводной лодке смотреть с 25 минуты видео
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