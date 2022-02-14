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В Цюрихе объявили набор добровольцев, готовых протестировать тюрьму

В Цюрихе объявили набор добровольцев, готовых протестировать тюрьму (2 фото)

Автор:
14 февраля 2022 09:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Швейцария   добровольцы   заключение   питание   тестирование   тюрьма   
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От желающих нет отбоя, и власти опасаются, что придется проводить очень жесткий конкурсный отбор.

Заманчивое предложение выдвинуло Министерство юстиции и внутренних дел кантона Цюрих в Швейцарии. Жителей страны пригласили в качестве добровольцев протестировать условия содержания в тюрьме Gefängnis Zurich West.


Новоявленным сидельцам предложат камеру, регулярное роскошное питание из классического, вегетарианского и халяльного меню. Минус - отсутствие гаджетов. Впрочем, добровольцы готовы на 4 дня эксперимента остаться без смартфонов и ноутбуков. И волонтеров, желающих очутиться за решеткой, уже так много, что придется проводить жесткий конкурсный отбор. За несколько дней жюри получило около 600 заявок, тогда как мест всего 100.


13 февраля был последний день подачи заявок, и уже с начала этой недели организаторы намерены начать отбор конкурсантов. При сортировке будет учитываться возраст волонтера (не младше 18 лет), его послужной список и хорошее поведение. Доброволец не должен в прошлом иметь проблем с законом, и полиции перед утверждением предстоит проверить каждую кандидатуру.


Отобранные волонтеры смогут провести в тюрьме Gefängnis Zurich West максимум четыре дня (с 24 по 27 марта включительно). После тестирования и внесения в условия содержания (если потребуется) корректив, с апреля тюрьма начнет принимать уже настоящих сидельцев.






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Метки: Ynews   Швейцария   добровольцы   заключение   питание   тестирование   тюрьма   
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12  комментариев
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6k
Nikolay 51 минуту назад
Адрес???!!!! Куда заявки кидать???!!!
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Борис Карабанов 2 минуты назад
Вечер в хату!
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22k
Андрей Иванов 9 минут назад
Я где-то уже это видел
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379
Youtube's Best Channel 11 минут назад
Нужны добровольцы для тестирования тюрем... без проблем с законом? ШТА?!
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162k
☭Cheкаво☭ 16 минут назад
По хворому берлинскому пациенту пусть запрос сделают....думаю Россия пойдет на встречу.
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34k
Опаньки 22 минуты назад
интересно , что за штуки над дверью торчат
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401
WORLD Полчаса назад
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26k
Батончик с маком 53 минуты назад
Прописывать,короновать, опускать будут? Чтоб по полной прошли курс молодого ЗК
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401
WORLD Батончик с маком 37 минут назад
Ты же опущенный ниже некуда!
У тебя жопа дырявая как пещера! :)))
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13k
Великий Кормчий 53 минуты назад
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