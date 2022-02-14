В Цюрихе объявили набор добровольцев, готовых протестировать тюрьму

От желающих нет отбоя, и власти опасаются, что придется проводить очень жесткий конкурсный отбор.
Заманчивое предложение выдвинуло Министерство юстиции и внутренних дел кантона Цюрих в Швейцарии. Жителей страны пригласили в качестве добровольцев протестировать условия содержания в тюрьме Gefängnis Zurich West.
Новоявленным сидельцам предложат камеру, регулярное роскошное питание из классического, вегетарианского и халяльного меню. Минус - отсутствие гаджетов. Впрочем, добровольцы готовы на 4 дня эксперимента остаться без смартфонов и ноутбуков. И волонтеров, желающих очутиться за решеткой, уже так много, что придется проводить жесткий конкурсный отбор. За несколько дней жюри получило около 600 заявок, тогда как мест всего 100.
13 февраля был последний день подачи заявок, и уже с начала этой недели организаторы намерены начать отбор конкурсантов. При сортировке будет учитываться возраст волонтера (не младше 18 лет), его послужной список и хорошее поведение. Доброволец не должен в прошлом иметь проблем с законом, и полиции перед утверждением предстоит проверить каждую кандидатуру.
Отобранные волонтеры смогут провести в тюрьме Gefängnis Zurich West максимум четыре дня (с 24 по 27 марта включительно). После тестирования и внесения в условия содержания (если потребуется) корректив, с апреля тюрьма начнет принимать уже настоящих сидельцев.
Источник:
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У тебя жопа дырявая как пещера! :)))