16‑я республика СССР: как выглядела социалистическая Болгария

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В СССР брежневского периода ходил слух, что Болгария просилась в Союз 16-й республикой, но ей отказали — мол, нет общей границы и все такое. Еще была поговорка: «Курица не птица, Болгария — не заграница».
1.
Как бы там ни было, для большинства советских людей Болгария была едва ли не единственным зарубежным морским курортом, куда можно было попасть хотя бы теоретически. И, надо сказать, многие там успели побывать. Поэтому та, живковская Болгария по праву стала частью общей исторической памяти о советском прошлом. Посмотрим, как жили «братушки» при своем социализме.
2.
Это не Лас-Вегас! Это Народная Республика Болгария! Ночной бар Варьете в Слынчеве бряге, 1960-е гг.
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19.
Винпром в Софии, 1960-е
Болгария была не только здравницей, но и житницей, и кузницей.
В социалистической кооперации она, конечно, была больше известна своей сельхозпродукцией.
В социалистической кооперации она, конечно, была больше известна своей сельхозпродукцией.
34.
Болгарские женщины собирают розы, которые пойдут на розовое масло для духов. Конец 1950-х годов.
Источник:
АНТИФИШКИ
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