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16‑я республика СССР: как выглядела социалистическая Болгария

16‑я республика СССР: как выглядела социалистическая Болгария (35 фото)

Автор:
02 апреля 2022 22:06
Метки: СССР   болгария   история   люди   страна   фотографии   
488
35
В СССР брежневского периода ходил слух, что Болгария просилась в Союз 16-й республикой, но ей отказали — мол, нет общей границы и все такое. Еще была поговорка: «Курица не птица, Болгария — не заграница».
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Источник:

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Метки: СССР   болгария   история   люди   страна   фотографии   
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15  комментариев
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5k
VL 3 часа назад
Гнусная страна, трижды продавшая Россию.
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14k
Алексей 2 часа назад
Не совсем в тему поста, но вспомнил "бренди" Сланычев бряг из 90-х.

Жуткое пойло было

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3k
Frank Borman 3 часа назад
Помнится, когда я был еще школьником, население Болгарии было 9 миллионов, а население соседней Греции 10 миллионов. Разница небольшая. Сегодня, после 40 лет, население Греции 10,7 миллиона, а Болгарии 7 миллионов. 30 лет капитализма и членство в ЕС не прошли даром для братушек. СССР их подкармливал, а европейцы и американцы, наоборот, только доят.
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14k
Bill 3 часа назад
Отдыхал там 2-3 года назад. Взрослые говорят что "при СССР" жилось лучше. Молодежь смотрит настороженно. Общее впечатление - говнище и нищета.
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35k
Гёз Уленшпигель 3 часа назад
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4k
Egoro 4 часа назад
А в 80-е у нас болгары кроссовками Ромика и Тренинги барыжили.
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7k
Billi_Bons 4 часа назад
16-я республика СССР - это Карело-Финская, а Болгария - небратушки.
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5k
Divergent?!? 5 часов назад
Простите... А поговорка была разве про Болгарию - не заграницу? Я всегда слышал про Польшу.
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