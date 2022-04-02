16‑я республика СССР: как выглядела социалистическая Болгария

1.

Как бы там ни было, для большинства советских людей Болгария была едва ли не единственным зарубежным морским курортом, куда можно было попасть хотя бы теоретически. И, надо сказать, многие там успели побывать. Поэтому та, живковская Болгария по праву стала частью общей исторической памяти о советском прошлом. Посмотрим, как жили «братушки» при своем социализме.