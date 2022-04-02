Миф о том, как Кецалькоатль даровал людям кукурузу

Он показал кукурузу другим богам и рассказал им, где и как обнаружил ее. После этого он попросил богов о помощи, т.к. не был уверен, что справится сам. Четыре Тлалока вызвались добровольцами. Среди них был голубой Тлалок, белый Тлалок, желтый Тлалок и красный Тлалок – по одному на каждую сторону света.

Вместе боги отправились к горе Тонакатепетль. После того как они прибыли на место, Кецалькоатль обвязал гору и потянул за перевязь, пытаясь сломать ее. Однако гора была слишком большой, тяжелой и крепкой. Один бог не мог справиться с такой задачей. На помощь Кецалькоатлю пришли Тлалоки. Вместе они разломили гору. Из горы в тот же момент во все стороны посыпалась не только кукуруза, но и бобы и съедобные зерна прочих растений.

Так боги даровали пищу людям. Так у людей появилась священная кукуруза.

С тех пор Тлалоки в награду за свои усилия стали богами плодородия, питающих землю дождей и обильного урожая. Кецалькоатля же люди стали почитать не только как бога, сотворившего их, но и как бога, подарившего им еду.



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Источник: https://www.a-gallery.ru/tpost/4d81os18f1-mif-o-tom-kak-ketsalkoatl-daroval-lyudya