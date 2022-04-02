Миф о том, как Кецалькоатль даровал людям кукурузу

После того как Кецалькоатль совместно с другими богами сотворил людей, бог задумался о том, как они будут выживать. В первую очередь необходимо было обеспечить их пищей, дабы они не умирали от голода.
Кецалькоатль отправился в путешествие по миру в поисках источника еды для людей. Вскоре он заметил маленького красного муравья, который нес на себе зерно кукурузы. Бог моментально распознал в зернышке тот самый, предназначенный для людей, источник пищи. Он обратился к муравью, требуя рассказать, где муравей нашел кукурузу. Маленькое насекомое поначалу игнорировало все адресованные ему вопросы, но, в конце концов, испугавшись божественного гнева, согласилось показать путь к заветному растению. По его словам, зерно он добыл на горе Тонакатепетль, что означало «Гора изобилия».
Некоторое время спустя муравей, исполняя обещанное, привел Кецалькоатля к очень высокой горе и уполз в маленькую расщелину у ее подножия. Могущественный бог был слишком велик и не мог проследовать за муравьем в своей прежней форме, а потому он обернулся маленьким черным муравьем. Проникнув в расщелину, Кецалькоатль увидел огромную пещеру, доверху наполненную кукурузой. Зерен было так много, что ими можно было накормить всех людей на земле. Взяв с собой несколько зерен, Кецалькоатль покинул пещеру тем же путем и тем же способом, каким и пришел туда.
Он показал кукурузу другим богам и рассказал им, где и как обнаружил ее. После этого он попросил богов о помощи, т.к. не был уверен, что справится сам. Четыре Тлалока вызвались добровольцами. Среди них был голубой Тлалок, белый Тлалок, желтый Тлалок и красный Тлалок – по одному на каждую сторону света.
Вместе боги отправились к горе Тонакатепетль. После того как они прибыли на место, Кецалькоатль обвязал гору и потянул за перевязь, пытаясь сломать ее. Однако гора была слишком большой, тяжелой и крепкой. Один бог не мог справиться с такой задачей. На помощь Кецалькоатлю пришли Тлалоки. Вместе они разломили гору. Из горы в тот же момент во все стороны посыпалась не только кукуруза, но и бобы и съедобные зерна прочих растений.
Так боги даровали пищу людям. Так у людей появилась священная кукуруза.
С тех пор Тлалоки в награду за свои усилия стали богами плодородия, питающих землю дождей и обильного урожая. Кецалькоатля же люди стали почитать не только как бога, сотворившего их, но и как бога, подарившего им еду.
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Источник: https://www.a-gallery.ru/tpost/4d81os18f1-mif-o-tom-kak-ketsalkoatl-daroval-lyudya
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Сначала сделал людей, потом только, блин, подумал об их пропитании)
Люди на всех континентах именно так и поступают, мы точно по образцу и подобию Божию созданы))
Простите, не удержался)
самая успешная селекция, выполненная древними людьми