Карамельная вражда: есть ли отличия между левой и правой палочкой Twix

Многие прекрасно знакомы с рекламой шоколадного батончика Twix, в которой утверждается, что правая палочка кардинально отличается от левой. Но настолько ли они разные? Если верить шуточной «конфетной теории заговора», разница всё же есть.
Сразу стоит отметить, что данную теорию неоднократно «мусолили» в социальных сетях. Видимо, создатели бренда решили запутать любителей шоколада и в 2017 году выпустили упаковки с надписями Left и Right. Они объясняли своё решение тем, что пачки якобы содержали исключительно левые или правые батончики. В Mars Inc. заявили, что таким образом помогают определиться тем, кто не может самостоятельно выбрать, с какой палочки начать.
Вот только по факту Twix содержит одну и ту же основу, независимо от палочки: печенье, покрытое карамелью и шоколадом. Если верить упаковке (а кто-то верит, раз родилась теория) на правый батончик карамель «стекает», а на левый "каскадирует".
Всё это не более чем успешный маркетинговый ход, до сих пор делящий людей на сторонников левой и правой упаковки. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на историю батончика Twix, который появился ещё в 1967 году благодаря Форресту Марсу. Правда, тогда британский шоколадный батончик назывался Raider.
Под этим же именем несколько десятилетий он продавался и в других странах, но попав в США, стал называться как Twix. Название произошло от слова twin (двойной) и bix (так иногда называют печенье - biscuit). В 90-х производитель хотел внести изменения. Они придумали замороженную версию и планировали заменить карамель на арахисовое масло, чтобы повысить популярность продукта.
Какое-то время даже у Twix были и другие вкусы, например, мята, сливки или апельсин. К началу 2000-х шоколадный батончик переименовали в Twix по всему миру, что далеко не всеми было воспринято положительно. Вероятно, чтобы не терять аудиторию, недовольную изменениями, и была создана теория об отличии палочек.
Поэтому в 2012 году была запущена реклама, в которой левая и правая палочки конкурируют между собой. После того как теория об их вражде и различии закрепилась, компания сделала для них разные упаковки.
Выходит, нет никаких доказательств, что между палочками есть хоть какая-то разница, но, по крайней мере, интересный пиар-ход позволяет Twix оставаться популярным по сей день.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Жду от вас пост: "На самом деле m&m's не умеют разговаривать."
Маразм крепчает все сильнее.