Карамельная вражда: есть ли отличия между левой и правой палочкой Twix

Под этим же именем несколько десятилетий он продавался и в других странах, но попав в США, стал называться как Twix. Название произошло от слова twin (двойной) и bix (так иногда называют печенье - biscuit). В 90-х производитель хотел внести изменения. Они придумали замороженную версию и планировали заменить карамель на арахисовое масло, чтобы повысить популярность продукта.



