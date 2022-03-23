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Карамельная вражда: есть ли отличия между левой и правой палочкой Twix

Карамельная вражда: есть ли отличия между левой и правой палочкой Twix (7 фото)

Автор:
23 марта 2022 21:07
Сообщество : Факты
Метки: twix   марс   мифы   палочки твикс   реклама   сникерс   факты   шоколад   
2009
7

Многие прекрасно знакомы с рекламой шоколадного батончика Twix, в которой утверждается, что правая палочка кардинально отличается от левой. Но настолько ли они разные? Если верить шуточной «конфетной теории заговора», разница всё же есть.

Сразу стоит отметить, что данную теорию неоднократно «мусолили» в социальных сетях. Видимо, создатели бренда решили запутать любителей шоколада и в 2017 году выпустили упаковки с надписями Left и Right. Они объясняли своё решение тем, что пачки якобы содержали исключительно левые или правые батончики. В Mars Inc. заявили, что таким образом помогают определиться тем, кто не может самостоятельно выбрать, с какой палочки начать.


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Вот только по факту Twix содержит одну и ту же основу, независимо от палочки: печенье, покрытое карамелью и шоколадом. Если верить упаковке (а кто-то верит, раз родилась теория) на правый батончик карамель «стекает», а на левый "каскадирует".


Всё это не более чем успешный маркетинговый ход, до сих пор делящий людей на сторонников левой и правой упаковки. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на историю батончика Twix, который появился ещё в 1967 году благодаря Форресту Марсу. Правда, тогда британский шоколадный батончик назывался Raider.


Под этим же именем несколько десятилетий он продавался и в других странах, но попав в США, стал называться как Twix. Название произошло от слова twin (двойной) и bix (так иногда называют печенье - biscuit). В 90-х производитель хотел внести изменения. Они придумали замороженную версию и планировали заменить карамель на арахисовое масло, чтобы повысить популярность продукта.


Какое-то время даже у Twix были и другие вкусы, например, мята, сливки или апельсин. К началу 2000-х шоколадный батончик переименовали в Twix по всему миру, что далеко не всеми было воспринято положительно. Вероятно, чтобы не терять аудиторию, недовольную изменениями, и была создана теория об отличии палочек.


Поэтому в 2012 году была запущена реклама, в которой левая и правая палочки конкурируют между собой. После того как теория об их вражде и различии закрепилась, компания сделала для них разные упаковки.


Выходит, нет никаких доказательств, что между палочками есть хоть какая-то разница, но, по крайней мере, интересный пиар-ход позволяет Twix оставаться популярным по сей день.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: twix   марс   мифы   палочки твикс   реклама   сникерс   факты   шоколад   
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7  комментариев
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4k
sedoisever 2 часа назад
Никогда не мог представить, что это будет достойно отдельного поста...
Жду от вас пост: "На самом деле m&m's не умеют разговаривать."
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1k
WithU Полчаса назад
Мля , мне бы ваши проблемы ..
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29k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 49 минут назад
марс досвидания!
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5k
Shtoppi Час назад
<<В Mars Inc. заявили, что таким образом помогают определиться тем, кто не может самостоятельно выбрать, с какой палочки начать.>>
Маразм крепчает все сильнее.

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6k
Думай о хорошем! Час назад
они как - санкции или нет?
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1k
Веселый Пук Час назад
Реклама для слабоумных.
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Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

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