Советская баня как социально-культурный феномен

Общественные бани, хоть и сохранились кое-где до наших дней, сейчас видятся как нечто ненужное и даже чужеродное. Между тем как в СССР они представляли собой не только заведение, которое посещали с целью проведения гигиенических процедур, но и своего рода культурный срез, дающий довольно чёткое понимание жизни общества.
Русская баня была местом сакральным. Славяне не только мылись в деревянном домике, но и использовали его как помещение для родов, гадали, обращаясь к потусторонним силам.
По мере развития страны, примерно с 30-х, начался массовый отток населения в города. Люди селились в фабричных и заводских общежитиях, бараках без удобств. А вопрос гигиены надо было как-то решать. Тем более что после тяжелой физической работы, после многочасовой смены мытьё было не прихотью, а объективной необходимостью. В ход шли тазики, раковины, обливание из вёдер. Но, естественно, это было не совсем то.
Проблему решили с помощью общественных бань. Задуманные как обычные помывочные, они стали своего рода местом проведения досуга, заведения новых знакомств, распространения информации. По сложившейся традиции банным днём была суббота: первый выходной после рабочей недели. А воскресенье отводилось для семьи и посещения церкви.
По карману поход в баню особенно не бил: всего 20 копеек, не больше батона хлеба. Банные принадлежности предписывалось брать с собой из дома, но кое-где практиковалась и возможность за умеренную плату приобрести всё на месте.
Касаемо безопасности в первое время народ не особенно заморачивался: по полу шлёпали босыми ногами. Мыльницы или сланцы – обувь для бани появились значительно позднее. Шкафчики для переодевания, если таковые имелись, делали из дерева или металла. Но чаще зал для переодевания был общим, и из удобств в нём имелись только скамейки и крючки для одежды.
Полы отделывали кафелем, а во избежание травм поверх устанавливали настил из параллельных досок, закрепленных по центру и краям. Он также помогал избегать луж, которые образовывались на полу и не успевали стечь в канализацию.
Мужчины и женщины мылись отдельно. Запасшись мылом, мочалкой, а подчас и ароматным веничком люди направлялись в так называемое мыльное отделение, представлявшее собой просторный зал, где неизменно толпились люди.
Если народу было немного, то казённых шаек для помывки хватало на всех (некоторые приходили со своими). Таз ополаскивался кипятком в целях дезинфекции, занималось место на скамье. И можно было приступать непосредственно к мытью.
В финале был душ. В качестве возможного промежуточного этапа – парная, где народ проходил не только физический, но и душевный этап очищения, щедро нахлёстывая друг друга вениками, распаренными в кипятке.
Фотографии мужчин, обёрнутых в белые простыни и наслаждающихся пенным, стали уже своего рода символом эпохи. Банной в том числе. Что ещё нужно для счастья? Общение, неторопливая беседа, нехитрая снедь. Было и горячительное, протаскиваемое втихаря в портфелях или по договорённости с банщиком.
И тот факт, что в сознании советских граждан баня ещё долгое время продолжала оставаться особым символичным местом, подтверждает их существование и после того, как в большинстве квартир появились индивидуальные ванные комнаты. Сейчас традиция трансформировалась: популярны деревянные бани на приусадебных участках, собирающие на помывку и посиделки ограниченное количество людей (родных и близких). Но смысл – приятное времяпрепровождение остаётся тем же.
Источник:
АНТИФИШКИ
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