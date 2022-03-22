Советская баня как социально-культурный феномен

Касаемо безопасности в первое время народ не особенно заморачивался: по полу шлёпали босыми ногами. Мыльницы или сланцы – обувь для бани появились значительно позднее. Шкафчики для переодевания, если таковые имелись, делали из дерева или металла. Но чаще зал для переодевания был общим, и из удобств в нём имелись только скамейки и крючки для одежды.

Полы отделывали кафелем, а во избежание травм поверх устанавливали настил из параллельных досок, закрепленных по центру и краям. Он также помогал избегать луж, которые образовывались на полу и не успевали стечь в канализацию.