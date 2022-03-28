Калории, «шипучесть» и похмелье: мифы об алкогольных напитках, в которые мы до сих пор верим

Как правильно пить алкогольные напитки? Вопрос, на который сложно ответить, ведь вокруг них сформировалась огромная масса мифов и заблуждений, ставших чем-то вроде фольклора. Некоторые из них давно пора развенчать.
И начнём с мнения, что крепкий алкоголь опьяняет быстрее. Конечно, там выше содержание спирта, однако, если пить любые напитки шотами, то люди стремительно опьянеют даже с пива. Так что переплюнуть по степени опьянения «беленькую» можно даже слабым алкоголем.
Бытует мнение, что живот растет именно от пива. Разумеется, это заблуждение, ведь любой алкоголь калориен. Почему же тогда все накинулись на пшеничный напиток? Исключительно из-за того, что его пьют в больших количествах, попутно поедая закуски. Однако постоянное употребление того же вина даст аналогичный эффект.
Наверняка многие делали алкогольные коктейли с газировкой, полагая, что добавить можно любую. Например, неважно, с сахаром Coca-Cola или без. Однако стоит знать, что напитки с высоким содержанием сахара снижают скорость усвоения спирта вашим организмом.
Существует ошибочное мнение, что саке – это рисовая водка или вино. На самом деле, по процессу приготовления её сравнить с производством пива. Так что по сути, это рисовое пиво, но с более высоким градусом.
Те, кто пьет алкоголь, хоть раз сталкивался с мыслью о том, что не стоило смешивать напитки, поскольку они усиливают похмелье. На самом деле организму всё равно, в каком порядке пить алкоголь, так как процесс его переработки не имеет отличий. Так что, если вы выпили много, похмелье вас настигнет в любом случае.
Если, конечно, вы не входите в 25% (не считая тех, кто не пьет совсем). Существует мнение, что с похмельем сталкиваются абсолютно все, однако это далеко не так. Четверть людей никогда не сталкиваются с этим довольно противным чувством благодаря генетическим особенностям. По крайней мере, к такому выводу пришли австралийские ученые.
Довольно часто в фильмах показывают, как богатым гостям подать охлажденное шампанское. Чтобы игристое вино сохранило свою «шипучесть», нужно подавать его приближенным к комнатной температуре. В противном случае напиток будет напоминать сладковатую алкогольную воду.
Ну и закончим распространенным мифом о том, что алкоголь убивает клетки мозга. Конечно, если уйти в долгосрочный запой длинной в несколько лет вашему серому веществу придется несладко. Однако само по себе пьянство убивает не нервные клетки, а способность нейронов проводить электрические сигналы. Разумеется, доводить до такого не нужно.
А с какими алкогольными мифами сталкивались вы?
Источник:
АНТИФИШКИ
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