Калории, «шипучесть» и похмелье: мифы об алкогольных напитках, в которые мы до сих пор верим

Если, конечно, вы не входите в 25% (не считая тех, кто не пьет совсем). Существует мнение, что с похмельем сталкиваются абсолютно все, однако это далеко не так. Четверть людей никогда не сталкиваются с этим довольно противным чувством благодаря генетическим особенностям. По крайней мере, к такому выводу пришли австралийские ученые.

Довольно часто в фильмах показывают, как богатым гостям подать охлажденное шампанское. Чтобы игристое вино сохранило свою «шипучесть», нужно подавать его приближенным к комнатной температуре. В противном случае напиток будет напоминать сладковатую алкогольную воду.