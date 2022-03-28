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Калории, «шипучесть» и похмелье: мифы об алкогольных напитках, в которые мы до сих пор верим

Калории, «шипучесть» и похмелье: мифы об алкогольных напитках, в которые мы до сих пор верим (8 фото)

Автор:
28 марта 2022 22:09
Сообщество : Факты
Метки: алкогольные напитки   мифы   мифы и заблуждения   похмелье   про алкоголь   шампанское   
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Как правильно пить алкогольные напитки? Вопрос, на который сложно ответить, ведь вокруг них сформировалась огромная масса мифов и заблуждений, ставших чем-то вроде фольклора. Некоторые из них давно пора развенчать.

И начнём с мнения, что крепкий алкоголь опьяняет быстрее. Конечно, там выше содержание спирта, однако, если пить любые напитки шотами, то люди стремительно опьянеют даже с пива. Так что переплюнуть по степени опьянения «беленькую» можно даже слабым алкоголем.

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Бытует мнение, что живот растет именно от пива. Разумеется, это заблуждение, ведь любой алкоголь калориен. Почему же тогда все накинулись на пшеничный напиток? Исключительно из-за того, что его пьют в больших количествах, попутно поедая закуски. Однако постоянное употребление того же вина даст аналогичный эффект.

Наверняка многие делали алкогольные коктейли с газировкой, полагая, что добавить можно любую. Например, неважно, с сахаром Coca-Cola или без. Однако стоит знать, что напитки с высоким содержанием сахара снижают скорость усвоения спирта вашим организмом.

Существует ошибочное мнение, что саке – это рисовая водка или вино. На самом деле, по процессу приготовления её сравнить с производством пива. Так что по сути, это рисовое пиво, но с более высоким градусом.

Те, кто пьет алкоголь, хоть раз сталкивался с мыслью о том, что не стоило смешивать напитки, поскольку они усиливают похмелье. На самом деле организму всё равно, в каком порядке пить алкоголь, так как процесс его переработки не имеет отличий. Так что, если вы выпили много, похмелье вас настигнет в любом случае.

Если, конечно, вы не входите в 25% (не считая тех, кто не пьет совсем). Существует мнение, что с похмельем сталкиваются абсолютно все, однако это далеко не так. Четверть людей никогда не сталкиваются с этим довольно противным чувством благодаря генетическим особенностям. По крайней мере, к такому выводу пришли австралийские ученые.


Довольно часто в фильмах показывают, как богатым гостям подать охлажденное шампанское. Чтобы игристое вино сохранило свою «шипучесть», нужно подавать его приближенным к комнатной температуре. В противном случае напиток будет напоминать сладковатую алкогольную воду.

Ну и закончим распространенным мифом о том, что алкоголь убивает клетки мозга. Конечно, если уйти в долгосрочный запой длинной в несколько лет вашему серому веществу придется несладко. Однако само по себе пьянство убивает не нервные клетки, а способность нейронов проводить электрические сигналы. Разумеется, доводить до такого не нужно.

А с какими алкогольными мифами сталкивались вы?


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: алкогольные напитки   мифы   мифы и заблуждения   похмелье   про алкоголь   шампанское   
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4  комментария
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7k
a_komolow Час назад
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Vacony Минуту назад
ну не знаю, заметил что если пить только красное вино, то норм. Но если на столе разное, и решил попробовать и любое белое, пусть стаканчик, то все - голова потом трещит и вообщем плохо
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17k
Dr.CrAzY Полчаса назад
Ну... давайте за это -
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14k
Bill 36 минут назад
Мне кажется, что похмелье случается только от некачественного алкоголя. По крайней мере, у меня так было когда-то.
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Антибиотик
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