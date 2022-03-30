Может ли пупок развязаться на самом деле?

Каждый из нас хоть раз слышал фразу «Не надорвись, а то пупок развяжется!». Этот фразеологизм обычно употребляется в том случае, когда человек поднял что-то тяжёлое или взвалил на себя непосильную ношу. Взрослые воспринимают это выражение в переносном смысле, но дети часто боятся, что пупок на самом деле развяжется. Сейчас мы выясним, возможно ли это.
Итак, пупок - это маленькая часть тела, которая отличается у всех людей по форме и размеру. Пупок очень уязвим, ведь отверстие связано лишь брюшной стенкой. Появляется пупок после отмирания и заживления пуповины, которая связывает мать и ребенка. После рождения, врачи обрезают пуповину и завязывают его. У каждого человека пупочек своей формы и размера - всё зависит от аккуратности врачей и физиологии.
Итак, зная, что пупок всё-таки завязан, логично утверждать, что он может развязаться. Однако, по мнению врачей, это невозможно. Врачи указывают на тот факт, что пупочная область в течение всей жизни остается самой уязвимой. Развязаться пупок не может, но при поднятии тяжестей можно заработать пупочную грыжу. Другими словами - мягкие и слабые стенки брюшной полости могут просто разорваться.
Это опасно?
Пупочная грыжа - опасная штука. Дело в том, что брюшная полость защищает наши внутренности от внешнего воздействия. Если в этой защите появится дырка - есть риск защемления кишки. С любыми подозрениями советуем обращаться к врачу.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- 27 полезных трюков с нашим телом, о которых вы, возможно, не знали
- Как видел Китай XIX века англиканский священник
- Долгожители планеты: 15 людей, которые прожили больше 110 лет
- Циничные факты, о которых вы даже не задумывались
- Шесть интересных фактов о загадочном Бобе Дилане
Понравилось16
ты хоть одну фотку выложи с "пупочной" грыжей, на*х*ер тут фотки бабских пупков?