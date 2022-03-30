Может ли пупок развязаться на самом деле?

Итак, зная, что пупок всё-таки завязан, логично утверждать, что он может развязаться. Однако, по мнению врачей, это невозможно. Врачи указывают на тот факт, что пупочная область в течение всей жизни остается самой уязвимой. Развязаться пупок не может, но при поднятии тяжестей можно заработать пупочную грыжу. Другими словами - мягкие и слабые стенки брюшной полости могут просто разорваться.

Это опасно?

Пупочная грыжа - опасная штука. Дело в том, что брюшная полость защищает наши внутренности от внешнего воздействия. Если в этой защите появится дырка - есть риск защемления кишки. С любыми подозрениями советуем обращаться к врачу.