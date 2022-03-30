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Сообщество Треники&Вареники 4358 постов • 1164 подписчика подписаться
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Может ли пупок развязаться на самом деле?

Может ли пупок развязаться на самом деле? (2 фото)

Автор:
30 марта 2022 09:15
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересное   мифы   пупок   тело   факты   фото   человек   
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Каждый из нас хоть раз слышал фразу «Не надорвись, а то пупок развяжется!». Этот фразеологизм обычно употребляется в том случае, когда человек поднял что-то тяжёлое или взвалил на себя непосильную ношу. Взрослые воспринимают это выражение в переносном смысле, но дети часто боятся, что пупок на самом деле развяжется. Сейчас мы выясним, возможно ли это.

Итак, пупок - это маленькая часть тела, которая отличается у всех людей по форме и размеру. Пупок очень уязвим, ведь отверстие связано лишь брюшной стенкой. Появляется пупок после отмирания и заживления пуповины, которая связывает мать и ребенка. После рождения, врачи обрезают пуповину и завязывают его. У каждого человека пупочек своей формы и размера - всё зависит от аккуратности врачей и физиологии.

Итак, зная, что пупок всё-таки завязан, логично утверждать, что он может развязаться. Однако, по мнению врачей, это невозможно. Врачи указывают на тот факт, что пупочная область в течение всей жизни остается самой уязвимой. Развязаться пупок не может, но при поднятии тяжестей можно заработать пупочную грыжу. Другими словами - мягкие и слабые стенки брюшной полости могут просто разорваться.

Это опасно?

Пупочная грыжа - опасная штука. Дело в том, что брюшная полость защищает наши внутренности от внешнего воздействия. Если в этой защите появится дырка - есть риск защемления кишки. С любыми подозрениями советуем обращаться к врачу.


Источник:

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Метки: интересное   мифы   пупок   тело   факты   фото   человек   
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6  комментариев
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22k
Юрий 48 минут назад
Интересно, а у Адама и Евы были пупки? По логике не должно быть...
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1k
poбт 17 минут назад
б*ля вот че за говнопост

ты хоть одну фотку выложи с "пупочной" грыжей, на*х*ер тут фотки бабских пупков?
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37
Юлия Lika Bell 57 минут назад
Познавательно.
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