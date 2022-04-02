Как советские физики выращивали искусственные драгоценные камни

Красные камни всегда считались дорогими в ювелирном искусстве, так как их мало где добывали. Еще в 19 веке ученые в Европе пытались синтезировать рубины и корунды. В Советском Союзе добились довольно больших успехов в массовом производстве искусственных камней - практически все красные камни в украшениях были синтетическими. Как и в случае с фианитам, красные камни должны были использоваться в промышленности - для производства часов и лазеров.

Первый советский корунд появился в 1939 году в Институте кристаллографии в Москве, и уже в 1947 году химики Алексей Шубников и Савва Попов разработали метод, позволивший наладить массовое производство этих корундов, за что и получили Государственную премию.

В дальнейшем в СССР научились выращивать искусственные александриты - камни, способные менять цвет в от изумрудного до рубинового в зависимости от освещения. Добывают их всего в нескольких местах на планете, причем эталонными считаются уральские.