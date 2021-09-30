Драгоценный глобус персидских шахов

Ценность регалий иранских монархов настолько велика, что они используются в качестве резерва для поддержки национальной валюты. В 1930-х годах, по решению шаха Реза Пехлеви, собственность на регалии и драгоценности была передана государству. А следующий шах, Мохаммед Реза, велел организовать выставку сокровищ в Национальной галерее Тегерана.





После победы в 1979 году исламской революции, свергшей династию Пехлеви, некоторые мелкие драгоценности оказались похищены, но основная часть коллекции уцелела и доступна сейчас для посетителей музея.