Драгоценный глобус персидских шахов

Сокровищница регалий и драгоценностей шахов Ирана – третья в мире по стоимости и культурной значимости после коллекции украшений английской королевы и собрания Алмазного фонда.
Персия много веков находилась на пересечении важнейших торговых путей и играла видную роль в мировой политике, поэтому персидские правители накопили невероятное количество замечательных сокровищ, в числе которых и военные трофеи.
Ценность регалий иранских монархов настолько велика, что они используются в качестве резерва для поддержки национальной валюты. В 1930-х годах, по решению шаха Реза Пехлеви, собственность на регалии и драгоценности была передана государству. А следующий шах, Мохаммед Реза, велел организовать выставку сокровищ в Национальной галерее Тегерана.
После победы в 1979 году исламской революции, свергшей династию Пехлеви, некоторые мелкие драгоценности оказались похищены, но основная часть коллекции уцелела и доступна сейчас для посетителей музея.
Глобус: видите выложенную шпинелью и сапфирами Африку?
В собрании Тегерана много редчайших драгоценных камней, невероятные короны персидских монархов, дорогие украшения и посуда. Но самый интересный и дорогой экспонат государственной сокровищницы Ирана – большой золотой глобус, выложенный отборными изумрудами, рубинами, сапфирами, шпинелью и бриллиантами.
Глобус был создан в 1860-х годах по велению Насер ад-Дин Шаха из династии Каджаров, прерванной в 1925 году и сменившейся последней и короткой династией Пехлеви.
Целью создания этого глобуса было собрать в одном изделии разрозненные камни из шахской коллекции, поскольку правитель опасался, что свободно хранящиеся камни легче могут быть украдены или утеряны.
То есть вот этот невероятный предмет - по сути своеобразная оригинальная шкатулка, где все камни на виду, и пропажа любого будет сразу же обнаружена.
Внутренний каркас глобуса изготовлен из дорогих пород дерева, снаружи покрыт листовым золотом, которого на эту великолепную вещь пошло почти 35 килограммов. Вес солидный, но по объему это не так много, как можно подумать – ведь золото очень тяжелый металл.
Например, в одном крупнейшем нашем золотом самородке из Алмазного фонда, «Большом треугольнике», еще больше веса, 36 кг, а размер самородка всего 31 см по длинной стороне.
Диаметр сферы глобуса 66 см, а его высота вместе с украшенной подставкой – больше метра.
Сфера глобуса сплошь покрыта драгоценными камнями: моря и океаны выложены изумрудами, материки – шпинелью, рубинами и сапфирами. Цепочки бриллиантов обозначают экватор и линию годового движения Солнца, эклиптику, бриллиантами выложено и имя шаха – создателя глобуса.
Отдельные крупные камни показывают расположение значимых объектов: алмаз обозначает местоположение Тегерана, сапфир – крупнейшую гору Ирана Демавенд.
Всего на глобусе больше пятидесяти тысяч драгоценных камней, общий вес их 3,6 килограмма. Самый крупный из использованных камней, изумруд, имеет вес в 175 карат, и это один из крупнейших изумрудов мира.
Форма и расположение отдельных стран и даже материков на глобусе весьма условны, ведь целью создания этого сокровища было выложить разрозненные камни персидской короны на виду. Поэтому мастера скомпоновали их как получилось, хотя им удалось обозначить и отдельные страны и крупные объекты рельефа земной поверхности.
Сейчас глобус в числе прочих важнейших сокровищ государственного фонда Ирана выставлен в Тегеранской Национальной галерее. Это действительно уникальный по своему назначению и ценности предмет, подобного которому нет нигде больше в мире.
Источник:
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