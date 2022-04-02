Врачи оказались бессильны. Актриса Александра Яковлева (1957-2022)

Очередная печальная новость. 1 апреля 2022 года ушла из жизни замечательная советская актриса Александра Яковлева. Ей шел 65-й год. Долгое время она не снималась, а когда решила вернуться к актерской профессии, врачи диагностировали онкологию. Пять лет Александра Евгеньевна сражалась с неизлечимой болезнью.
Александра Яковлева родилась 2 июля 1957 года в Калининграде. Ее фамилия при рождении – Иванес. Рано осталась сиротой, родители погибли в автокатастрофе. Воспитанием девочки занимались бабушка и дедушка. Именно их фамилию – Яковлева – и взяла повзрослевшая Александра.
С детства занималась танцами, училась в музыкальной школе, посещала драмкружок. После окончания школы поехала поступать на актерский факультет в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. В 1978 Александра Яковлева и ее однокурсники, будущие актеры Евгений Филатов, Евгений Баранов, Галина Субботина и др. получили дипломы.
Александре сразу же повезло вытянуть свой счастливый билет. Никому не ведомую выпускницу актерского факультета, не имевшую вообще никакого опыта в кино, режиссер Александр Митта утвердил на главную роль бортпроводницы Тамары в знаменитом фильме «Экипаж».
Вообще-то режиссер видел в этой роли другую актрису - Елену Проклову, которая отказалась из-за загруженности. А Александру он встретил в коридорах киностудии, где девушка плакала после того, как ее не взяли на роль дочери главного героя в картине «Осенний марафон». Если приглядеться, то у Александры Яковлевой и Елена Прокловой действительно есть внешнее сходство.
После премьеры «Экипажа» в мае 1980 Александра проснулась знаменитой. Красавица-актриса покорила зрителей не только своей актерской игрой, но и участием в постельной сцене с Леонидом Филатовым. Для того времени подобное было откровением. И если актриса не сильно комплексовала, признаваясь в последующих интервью, что на своих первых в жизни съемках старалась выполнять все, что требует режиссер, то ее партнер стеснялся так, что отказался снять джинсы.
В 1981 молодую актрису утвердили на одну из главных ролей в телесериале «Россия молодая». Она сыграла супругу героя Бориса Невзорова, который ушел из жизни совсем недавно, 18 февраля 2022 года.
В 80-е Александра Яковлева – одна из самых популярных актрис в советском кино. Фотографии в журнале «Советский экран», интервью в центральной прессе, и бесконечные предложения о съемках. Всего актриса сыграет в 35 фильмах, большая часть из которых будет снята в последнее десятилетие существования Советского Союза.
Ее лучшие роли этого периода - Аленушка в музыкальной комедии «Чародеи» и мисс Диана Литтл в фильме «Человек с бульвара Капуцинов», после выхода которого все заговорили о романе (никем и ничем не подтвержденным) между Александрой Яковлевой и Андреем Мироновым.
Из менее известных фильмов, Александра сыграла главные роли в картинах «Парашютисты» (1984), «Приказано взять живым» (1984), «Танцплощадка» (1985), «Белое проклятье» (1987), «Ищу друга жизни» (1987), «Не отстреленная музыка» (1990).
В «Парашютистах» Александра вновь в паре с Борисом Невзоровым. И хотя остросюжетный фильм о спортсменах - экстремалах провалился в прокате, для самой Александры он стал важной вехой в жизни. Здесь она встретила главную (как казалось многим на протяжении десятков лет) любовь своей жизни.
Первый раз Александра вышла замуж еще студенткой за будущего Народного артиста России Валерия Кухарешина, который тогда учился на год младше в том же Ленинградском институте.
Первый брак оказался недолговечен, как и второе замужество за будущим знаменитым журналистом Александром Невзоровым, который сегодня вынужден скрываться за границей.
Во время съемок «Парашютистов» Александра познакомилась с профессиональным парашютистом, эстонцем Калью Аасмяэ.
Влюбленные сыграли свадьбу, и в титрах фильмов второй половины 80-х уже значилась Александра Аасмяэ. Теперь ее никто не путал с Мариной Яковлевой, другой звездой того времени.
Кадр из фильма «Парашютисты» (1984)
В 2017 году супруги расстались. В желтой прессе писали, что Александра Евгеньевна стала появляться в обществе с молодым актером Денисом Бондаренко, который был младше ее на 31 год.
У актрисы выросли двое детей от первого мужа – Елизавета (1977 г.р.) и Кондратий (1980 г.р.). С кино они не связаны.
Предложения о съемках резко сократились после распада СССР. После 1993 года актриса не снималась. Уехала в родной Калининград. Поменяла тогда мало востребованную актерскую профессию на чиновничью должность. Много лет трудилась на руководящих должностях в Калининградской администрации, в аэропорту «Пулково» и в «РЖД». В 2012 Александра Евгеньевна даже баллотировалась на пост мэра Калининграда, но потерпела сокрушительно поражение – пятое место и меньше 4% голосов. Былая слава не помогла актрисе.
В 2016 году режиссер Николай Лебедев снимал современную версию классического фильма «Экипаж». Это не классический ремейк, а скорее фильм «по мотивам». Александру Евгеньевну специально пригласили на небольшую роль авиационной чиновницы и специально для нее написали диалог. Обсуждая вопрос, как помочь пилотам терпящего бедствие самолета, один из оппонентов обращается к героине Александры Яковлевой:
- Вам легко говорить, Тамара Игоревна, вы, наверное, сами в такую ситуацию не попадали?
После выхода нового «Экипажа» актриса заявила о возвращении в кино. Но планам не суждено было сбыться.
В 2017 году врачи диагностировали рак груди. Последняя неоперабельная стадия. Надежд на выздоровление никаких.
Александра Яковлева почти пять лет боролась с недугом. Прошла многочисленные курсы химиотерапии, потеряла 20 кг веса и свои когда-то роскошные волосы.
Иногда казалось, что актриса идет на поправку, но чуда не случилось. Символично, что первый и последний фильмы в карьере Александры Яковлевой носят одно название – «Экипаж».
Выражаем соболезнования родным и близким Александры Евгеньевны. Светлая память! Спасибо за роли и последние аплодисменты замечательной актрисе!
Источник:
АНТИФИШКИ
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