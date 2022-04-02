Врачи оказались бессильны. Актриса Александра Яковлева (1957-2022)

В 1981 молодую актрису утвердили на одну из главных ролей в телесериале «Россия молодая». Она сыграла супругу героя Бориса Невзорова, который ушел из жизни совсем недавно, 18 февраля 2022 года.

В 80-е Александра Яковлева – одна из самых популярных актрис в советском кино. Фотографии в журнале «Советский экран», интервью в центральной прессе, и бесконечные предложения о съемках. Всего актриса сыграет в 35 фильмах, большая часть из которых будет снята в последнее десятилетие существования Советского Союза.