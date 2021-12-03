Какой стала Сара Мишель Геллар, одна из главных красавиц 90-х и нулевых?

Звезда сериала «Баффи — истребительница вампиров» давно пропала с экранов, хотя ещё довольно молода. Как сложилась её профессиональная и личная жизнь?
Сара Мишель Геллар родилась 14 апреля 1977 года в Нью-Йорке в еврейской семье. Когда девочке было четыре года, её случайно заметил в ресторане агент из мира шоу-бизнеса, и вскоре Сару пригласили на её первый кастинг. Так она оказалась в телефильме «Вторжение в личную жизнь» (An Invasion of Privacy), ставшим её дебютом в игровом кино.
Кроме того, в том же возрасте Геллар появилась в рекламном ролике компании Burger King, в котором нелестно отзывалась о главном конкуренте этой сети, McDonald’s. В результате последний подал иск, и девочке запретили посещать популярнейший фастфуд мира. В интервью она жаловалась, что из-за этого была вынуждена пропустить много дней рождения своих сверстников.
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С тех пор Сара регулярно снималась в кино и на телевидении, что не лучшим образом сказывалось на учёбе: школы, в которых девочка числилась, она почти не посещала. Впрочем, аттестат юная актриса с помощью репетиторов всё-таки получила.
Важным этапом в карьере Геллар стала мыльная опера «Все мои дети» (All My Children), где она играла дочь главной героини на протяжении двух лет. В 1995-м Сара покинула проект и вскоре переехала в Голливуд, где её ждала прорывная роль — титульный персонаж в фэнтези-сериале Джосса Уидона «Баффи — истребительница вампиров» (Buffy the Vampire Slayer).
Конец 90-х стал пиком карьеры актрисы. Помимо роли Баффи, она сыграла в популярных подростковых ужастиках «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer) и «Крик 2» (Scream 2), а также в современной адаптации романа Шодерло де Локло «Опасные связи» под названием «Жестокие игры» (Cruel Intentions).
В нулевые карьера Сары пошла на спад, но зато она обрела счастье в личной жизни, в 2002 году сочетавшись браком с актёром Фредди Принцем-младшим, с которым познакомилась на съёмках «Я знаю, что вы сделали прошлым летом».
Супруги снялись вместе и в ряде других проектов, самыми известными из которых стали два фильма о похождениях знаменитого говорящего пса Скуби-Ду и его друзей. Кроме того, Геллар отметилась в двух частях ремейка японского ужастика «Проклятие».
Начиная с конца нулевых, Сара снималась в основном в малозаметных независимых картинах и не самых популярных сериалах. Этим переменам сопутствовало материнство: в 2009 году актриса родила дочку, а в 2012-м — сына.
Из её работ последнего десятилетия можно отметить разве что двойную роль в сериале «Двойник» (Ringer) и дуэт с Робином Уильямсом в ситкоме «Сумасшедшие» (The Crazy Ones). В последние годы Геллар на экранах почти не появляется (исключением стал только финальный эпизод культовой «Теории большого взрыва» в 2019 году).
Сара не только звездка экрана и счастливая жена и мать, но ещё и успешный бизнесмен: в 2015 году она вместе с двумя партнёрами открыла стартап Foodstirs, занимающийся продажей наборов для приготовления еды и прочно закрепившийся на американском рынке.
Геллар ведёт инстаграм, в котором выкладывает много повседневных и архивных фото, в том числе с мужем. А вот лица своих детей актриса не демонстрирует, ограничиваясь совсем ранними снимками.
В свои 44 Сара выглядит энергичной и полной оптимизма — впрочем, как и в любом другом возрасте.
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