Какой стала Сара Мишель Геллар, одна из главных красавиц 90-х и нулевых?

С тех пор Сара регулярно снималась в кино и на телевидении, что не лучшим образом сказывалось на учёбе: школы, в которых девочка числилась, она почти не посещала. Впрочем, аттестат юная актриса с помощью репетиторов всё-таки получила.

Важным этапом в карьере Геллар стала мыльная опера «Все мои дети» (All My Children), где она играла дочь главной героини на протяжении двух лет. В 1995-м Сара покинула проект и вскоре переехала в Голливуд, где её ждала прорывная роль — титульный персонаж в фэнтези-сериале Джосса Уидона «Баффи — истребительница вампиров» (Buffy the Vampire Slayer).

Конец 90-х стал пиком карьеры актрисы. Помимо роли Баффи, она сыграла в популярных подростковых ужастиках «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» (I Know What You Did Last Summer) и «Крик 2» (Scream 2), а также в современной адаптации романа Шодерло де Локло «Опасные связи» под названием «Жестокие игры» (Cruel Intentions).