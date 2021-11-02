Елизавета Никищихина: яркий взлет, сокрушительное падение и нелепая смерть от яблока

Елизавета хлопнула дверью и ушла, жила в костюмерной и общежитии. Конечно, спустя время отношения с родителями нормализовались, но тогда для Никищихиной это было огромным стрессом. Она пристрастилась к алкоголю, который помогал отвлекаться от несправедливости и предательства близких.

В театре Станиславского молодой Елизавете приходилось соперничать с примами. Эту конкуренцию она обычно проигрывала, получая лишь маленькие второстепенные роли. Режиссер Борис Львов-Анохин и вовсе настаивал на ее увольнении, якобы актриса настолько бездарная, что даже он не в силах ей помочь.

Удивительно, но именно Львов-Анохин стал ее главным наставником. Режиссер подарил ей путевку в свет, доверив главную роль в позже нашумевшем спектакле «Антигона».