Елизавета Никищихина: яркий взлет, сокрушительное падение и нелепая смерть от яблока

Ей было достаточно нескольких минут экранного времени, чтобы украсить любой фильм. За свою карьеру она сыграла в более 80-ти картинах, но заветной главной роли получить так и не смогла. Она обладала безусловным талантом, который словно разбивался о невезение.
Речь пойдет об Елизавете Никищихиной, которая прошла сложный путь от неудачницы до примы, чтобы под финал снова оказаться на задворках.
Актриса родилась 17 мая 1941-го года. После окончания войны ее отца отправили в Германию восстанавливать города. В 6-летнюю командировку он взял жену и сыновей, оставив маленькую Лизу на воспитание бабушки. Возможно, на это были причины, однако Елизавета посчитала такой поступок предательством.
В подростковом возрасте она вопреки наставлениям отца отправилась в студию Станиславского, собираясь стать артисткой. Отец даже поставил ей ультиматум: «Уйдешь в артистки - выгоню из дома!».
Елизавета хлопнула дверью и ушла, жила в костюмерной и общежитии. Конечно, спустя время отношения с родителями нормализовались, но тогда для Никищихиной это было огромным стрессом. Она пристрастилась к алкоголю, который помогал отвлекаться от несправедливости и предательства близких.
В театре Станиславского молодой Елизавете приходилось соперничать с примами. Эту конкуренцию она обычно проигрывала, получая лишь маленькие второстепенные роли. Режиссер Борис Львов-Анохин и вовсе настаивал на ее увольнении, якобы актриса настолько бездарная, что даже он не в силах ей помочь.
Удивительно, но именно Львов-Анохин стал ее главным наставником. Режиссер подарил ей путевку в свет, доверив главную роль в позже нашумевшем спектакле «Антигона».
Никищихина встречалась с виолончелистом Алексеем Познанским, тайна личности которого до сих пор остается загадкой... Известно, что он сделал Елизавете предложение. Пара ждала ребенка и собиралась пожениться. Но после предложенной роли в «Антигоне» актриса выбрала карьеру и прервала беременность. Алексей ушел, а врачи говорили, что Елизавета больше не сможет иметь детей.
После заветной роли к Никищихиной пришло долгожданное признание. В этот период началась ее беззаботная богемная жизнь. Поговаривают, что она даже вышла замуж за музыкального критика Анатолия Агамирова. Если это так, то брак был очень коротким.
Настоящие серьезные отношения случились позже - играя на сцене Антигону актриса влюбила в себя врача-психиатра Эрнеста Лейбова, наблюдавшего за спектаклем. Вскоре Эрнест сделал предложение руки и сердца, на которое Елизавета ответила согласием. Затем беременность вопреки прогнозам врачей и новая роль Катерины в «Грозе». Правда на этот раз Никищихина выбрала семью, назвав дочь Екатериной, в честь своей несыгранной героини.
Несмотря на рождение ребенка Елизавета Сергеевна полностью отдавалась театру и кино. Все начало рушиться после повсеместных закрытий спектаклей Львова-Анохина. Никищихиной предлагали играть «Антигону» и дальше, но она отказалась, сохранив преданность наставнику.
Постепенно актриса погрузилась в депрессию и вернулась к пагубной привычке. Лейбов не смог ей помочь, а может просто не захотел. Он решил эмигрировать, предложив жене поехать с ним, но она отказалась, фактически оставшись ни с чем.
Положение спасало только кино, в котором Елизавета продолжала быть востребованной. Вскоре она познакомилась с писателем Евгением Козловским. Со слов дочери Катерины с его появлением начался самый счастливый период - все трое вместе с собакой по кличке Арман были настоящей неразлучной семьей.
К сожалению после очередных проблем в театре Никищихина снова увлеклась спиртным. Евгений прилагал всевозможные усилия, чтобы помочь справиться с пагубной привычкой, но все оказалось тщетным.
После ухода Евгения актриса отдала собаку в «добрые руки», понимая, что не сможет прокормить ее. По возвращению из пионерского лагеря Катерина не обнаружила ни Армана, ни отчима Евгения, только маму, продолжающую пить и пытаться получить хоть маленькие роли.
В определенный момент Елизавета отправила дочь к отцу в Америку, что на тот момент было самым логичным решением. Никищихина не хотела, чтобы она повторила ее судьбу.
Катя выросла, поступила в театроведческий факультет и дистанцировалась от матери. На третьем курсе забеременела и вышла замуж.
С мужем Катерина прожила недолго - пришлось разменивать квартиру Елизаветы. Как оказалось мать и дочь больше не могли жить вместе. Конечно, Катя старалась навещать мать и оказывать помощь, но уже было поздно.
Однажды Елизавета стала жертвой грабителя. Ей сдавили горло, пытаясь задушить. После этого актриса стала задыхаться и не могла позволить себе твердую пищу.
Елизаветы Сергеевны не стало 28 октября 1997-го года в возрасте 56 лет. Экспертиза установила, что смерть наступила от удушья, вызванного попаданием куска яблока в дыхательные пути...
У Никищихиной было все, начиная от славы и заканчивая настоящей любовью, но в финале не осталось ничего. Своей дочери она говорила: «Кать, на сцене я все понимаю. В жизни - ничего...»
Источник:
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