Как Иванушка-дурачок стал борцом за счастье Советской Чукотки

Именно такой комиссар из народной сказки Мельникову и был нужен. Душевный народный комиссар, отображающий все лучшее и возвышенное, что было в пускай тогда еще наивном и малообразованном, но искреннем народе поднявшимся на жестокий бой за счастье всего человечества.



В фильме много иронии над юным и в чем то неуклюжем борцом, но он является целостной личностью и стремится к великому. Герой мечтает построить на Чукотке не табачную фабрику, а Планетарий, и это отличает его в глазах зрителя от приземленного Храмова исключительно в выгодную сторону.