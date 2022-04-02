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Как Иванушка-дурачок стал борцом за счастье Советской Чукотки

Как Иванушка-дурачок стал борцом за счастье Советской Чукотки (9 фото)

Автор:
02 апреля 2022 08:18
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Алексей Бычков   Иванушка-дурачок   счастье   
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История одного из самых смешных и остроумных фильмов в советском кинематографе «Начальник Чукотки», началась с того что начинающий режиссёр-документалист Виталий Мельников прочитал заметку о комиссаре Алексее Бычкове. Заметку ему показал старый приятель, с которым они вместе учились во ВГИКе и коллега документалист Виктор Рабинович (в титрах иногда указан как Виктор Викторов).

В заметке был описан подвиг комиссара Чукотки Бычкова, комиссар собирал пошлину с иностранных торговцев, скупающих на Чукотке пушнину, и у него в казне накопилась приличная сумма. Когда на Чукотке случился переворот, он бежал с деньгами на Аляску. В США, несмотря на нужду Бычков, не потратил ни доллара казенных денег, и по возвращению в СССР сдал всю сумму.

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Именно эта история вдохновила Рабиновича на создание приключенческого фильма, и ее он принес своему другу Мельникову. Мельников был работником Леннаучфильма и снимал документальные фильмы на Русском Севере, он с радостью ухватился за эту идею.

Данный проект пришёлся ко двору и на Ленфильме, так как от студии требовали к 50-летию революции фильмов соответствующей тематики. А руководившие студией эстеты не любили героическое революционное кино, считая его низким жанром. А тут приключенческий фильм, действие которого к тому же происходит на Севере, про такое никто не снимал, и это был профессиональный вызов.

Особенно горячо проект поддержал писатель Юрий Герман, автор знаменитейшего романа «Россия молодая» и целого ряда сценариев к фильмам составившим золотой фонд советского кино. Юрий Павлович был членом художественного совета киностудии «Ленфильм», значительная часть его жизни и творчества были связаны с Русским Севером, и он проникся идеей фильма.

В помощь к инициировавшим съемки приятелям документалистам придали сценариста Владимира Валуцкого. Валуцкий был начинающим, но очень перспективным сценаристом и впоследствии он еще не раз себя проявит как сильный автор. Трое молодых людей энергично принялись за сценарий, включив всю свою бурную фантазию.

В изначальном сценарии была увлекательная приключенческая история с погонями и стрельбой, но в конечном итоге на студии было решено сделать уклон в комедию. Тогда для усиления комедийной составляющей героический комиссар был заменён на мальчишку оказавшегося волею случая на должности начальника Чукотки.

После перемен в типаже главного героя были отметены претендовавшие на роль актеры героического вида. Играть Бычкова был утверждён Семён Морозов, известный, тогда как шустрый мальчуган из комедии «Семь нянек». Но педагоги ВГИКа, где учился парень, не отпустили его на съемки. Впоследствии Морозов и Мельников еще поработают вместе в фильме «Семь невест ефрейтора Збруева», сценарий к этому фильму напишет кстати Валуцкий.

Тогда режиссёр пошёл на рискованный шаг, вместо бойкого и спортивного Морозова, он утвердил на роль героя революционера Бычкова комичного и безмерно обаятельного актера Михаила Кононова, многие недоумевали, особенно после первых отснятых кадров, где герой Кононова выглядел как пародия на комиссара. На студии шутили, что комиссаром будет Иванушка-дурачок.

Именно такой комиссар из народной сказки Мельникову и был нужен. Душевный народный комиссар, отображающий все лучшее и возвышенное, что было в пускай тогда еще наивном и малообразованном, но искреннем народе поднявшимся на жестокий бой за счастье всего человечества.

В фильме много иронии над юным и в чем то неуклюжем борцом, но он является целостной личностью и стремится к великому. Герой мечтает построить на Чукотке не табачную фабрику, а Планетарий, и это отличает его в глазах зрителя от приземленного Храмова исключительно в выгодную сторону.

Фильм снимался в эпоху, когда на самом крайнем Советском Севере строились современные порты и аэродромы, проводилось электричество, телефонная связь, работали геологи. Тогда казалось, что планетарий на Чукотке дело времени.

Сейчас эпоха сменилась, и современный зритель скорее будет сопереживать герою авантюрной комедии, стремящемуся сбежать из холодной Чукотки с миллионом, в благоухающий соблазнами Сан-Франциско. Однако даже сейчас светлый образ Начальника Чукотки, при всей наивности вызывает как минимум сочувствие.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алексей Бычков   Иванушка-дурачок   счастье   
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22k
weiter 22 минуты назад
Кононов отлично сыграл. Да, забавен, но преданность делу и чистая вера в светлое будущее вызывает уважение.
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55k
doker 59 минут назад
- Откуда едешь?
- С Чукотки...
- А куда?
- На Чукотку...
- Почему?
- Потому что земля круглая...

Замечательный фильм.
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2k
VikaR Час назад
Хороший фильм
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61k
Опиум для народа Час назад
Про становление Советской власти на Чукотке хорошо у Юрия Рытхэу в "Сон в начале тумана" и "Иней на пороге" написано.
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