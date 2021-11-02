FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4921 пост • 1223 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Истории, которые пробуждают веру в человечество

Истории, которые пробуждают веру в человечество (20 фото)

Автор:
02 ноября 2021 15:17
Сообщество : Истории
Метки: доброта   истории   истории в картинках   позитив   сострадание   счастье   трогательно   фотографии   
457
20
Каждый из этих снимков - целая история: трагическая, добрая, воодушевляющая или страшная, но непременно показывающая нам, что наш мир - не такое уж плохое место.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: доброта   истории   истории в картинках   позитив   сострадание   счастье   трогательно   фотографии   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
281
Максим Максимов 18 минут назад
"7 лет назад я купил дедушке приставку Nintendo...."
Какая то Нинтендо странная...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада! 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива 20 добрых фото, которые доказывают, что в мире есть место для позитива В какой стране дороги хуже? Да во всех! В какой стране дороги хуже? Да во всех! Датский студент приближает историю к народу Датский студент приближает историю к народу 20 фото, которые докажут, что наш мир - не такое плохое место! 20 фото, которые докажут, что наш мир - не такое плохое место! 30 историй, которые растопят ваше сердце 30 историй, которые растопят ваше сердце
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

11284



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
0
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю
4
169
Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю
Набирающие популярность в сообществах
Сотрудник Эрмитажа напал на посетителя и сломал ему нос
0
78
Сотрудник Эрмитажа напал на посетителя и сломал ему нос
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
0
8
Актуальные новости по версии сайта «Бесэдер?»
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото)
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#Ynews#кино#дети#Россия#смешные#фильм#пешехода сбили
#фото#история#люди#аварии#авто аварии#новости#комментарии#фотографии#сша#прикольные
#интересно#дтп#автомобили#животные#автомир#сарказм#приколы#прикол#пандемия#коронавирус

На что жалуетесь?

Вернуться