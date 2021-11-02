Истории, которые пробуждают веру в человечество

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Каждый из этих снимков - целая история: трагическая, добрая, воодушевляющая или страшная, но непременно показывающая нам, что наш мир - не такое уж плохое место.
"Эти старички всегда вместе ходят в наш спортзал. Самая трогательная картина, какую я видел"
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"5 лет я ухаживал за ней на расстоянии, потом мы поженились - и еще год жили вдали друг от друга. И вот, наконец, мы живем вместе!"
"Это уже стало семейной традицией. Мы три года делаем эти снимки, в этом году - четвертый"
"Моя бабушка только что вернулась домой после операции на бедре. Она не видела дедушку около месяца, и они очень скучали. Их улыбки бесценны!"
"Я и мой дед с разницей в 55 лет. Он - сердечно-сосудистый хирург, я - начинающий неонатолог"
"7 лет назад я купил дедушке приставку Nintendo. Сейчас ему 96 лет, он все еще играет, теперь - с правнучкой!"
"Мой 90-летний дед, страдающий деменцией, обнимает моего сына. Большую часть времени он не может нас вспомнить, но когда сын обнял его, дед сказал: "Я люблю этого ребенка. Я рад его видеть"
"Моя 90-летняя бабушка, несмотря на карантин, успела увидеть свою 16-ю правнучку - мою дочь"
Я женился в прошлом месяце. Мы с женой познакомились, когда нам было за двадцать. Случайно мы узнали, что наши матери были лучшими подругами в школе. Это фото нам показали на нашей свадьбе. Вот она, наша настоящая первая встреча!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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