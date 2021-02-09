Нет спектаклей о счастье и настройщиков фортепиано: глава Туркмении устроил разнос министру культуры

Претензии "великого и ужасного" касались самых разных сфер культурной жизни страны. А глава ведомства за плохую работу получил строгача с последним предупреждением. У Гурбангулы Бердымухамедовича не забалуешь!
Президент Туркменистана считает, что в стране на недостаточном уровне поставлена работа в сфере культуры. В театрах и студиях крайне мало постановок, в которых воспеваются успехи государства и отображается счастливое настоящее народа страны.
На совещании, которое прошло в минувшее воскресенье, глава страны прилюдно отчитал министра культуры.
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Гурбангулы Бердымухамедов разгневался и повелел срочно пересмотреть учебные планы всех заведений культуры, начиная от детских школ искусств и заканчивая серьезными государственными театрами. Возможно, эти меры сумеют поднять общий уровень театральной режиссуры и "художественности создаваемых произведений".
В 2021 году будет отмечаться 30-летие независимости Туркменистана - к этому важному событию все недостатки должны быть учтены и исправлены, а все мероприятия, которые запланированы, должны пройти с учетом корректив президента. В числе приоритетов, на которые нужно обратить внимание, -"особенности национальных традиций и обычаев, культурные и духовные ценности народа". Уже сейчас следует начать регулярно выпускать передачи, посвященные этому грядущему событию - такое распоряжение получил Госкомитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, а персонально руководители телерадиоканалов. Помимо этого президент страны перечислил ряд других недостатков, которые касались организации работы библиотек и консерваторий. В последних не хватает квалифицированных настройщиков фортепиано. Выучить и устроить на работу - такой наказ был сделан Бердымухамедовым относительно нужных кадров работников культуры.
Министру этой сферы Атагелди Шамырадову был объявлен строгий выговор с последним предупреждением "за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе серьёзные недостатки". А значит, в скором будущем появится еще больше концертов и выступлений, половина времени которых будет посвящена прославлению великого Аркадага, благодаря гению которого страна цветет и процветает.
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за любую критику старого маразматика Байдена сразу отрубают от всех современных говнопомоек, типа фейсбука или твитера. америка еще не Туркменистан, конечно, но движется в верном направлении
Да не великий он и не ужасный, обычное чмо, нагибающее привыкших к рабству дехкан.
Когда-нибудь появятся и там свои Навальные.