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Нет спектаклей о счастье и настройщиков фортепиано: глава Туркмении устроил разнос министру культуры

Нет спектаклей о счастье и настройщиков фортепиано: глава Туркмении устроил разнос министру культуры (6 фото)

Автор:
09 февраля 2021 11:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Культура   политика   счастье   театр   туркменистан   
1746
6
Претензии "великого и ужасного" касались самых разных сфер культурной жизни страны. А глава ведомства за плохую работу получил строгача с последним предупреждением. У Гурбангулы Бердымухамедовича не забалуешь!
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Метки: Гурбангулы Бердымухамедов   Культура   политика   счастье   театр   туркменистан   
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28  комментариев
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
зачем быть президентам америки , где тебя членососят все , кому не лень ? то ли дело быть президентом туркмении ! хоть маленькое , но божество !
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24k
MatveiVainrub Полминуты назад
Помоему у Берды есть психическое растройство ?! А ещё я думаю , что он глубоко верующий человек ! Потому что нет ничего лучше и прекрасней чем верить в самого себя , как в бога !!! я сам не испытывал данного чувства , мне друг рассказывал .
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6k
B0n 3 минуты назад
Он прётся от того, что его снимают во время его сумасшедших выходок и демонстраций подобострастия. Он прекрасно осознаёт, что эти видео злят большинство, что даже те, кто над этим смеётся, начинает задумываться о том, что презираемые им люди НИ ХРЕНА не могут вести себя по другому и поклонение этому "божеству" есть следствие безысходности и вековой ментальной азиатской иерархичности и закона "бай собак лицо камча бил". Это их мир, а форма правления давно стала популярной далеко за пределами этой страны.
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9k
vvv 3 минуты назад
Гурбангулы Мяликгулыевич Бердымухамедов -
Ссылка youtu.be
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1k
Р Х 9 минут назад
А прикиньте, что сейчас с теми, кто его в школе обижал
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1k
kiev_poznyaki 14 минут назад
да..да..да, конечно
за любую критику старого маразматика Байдена сразу отрубают от всех современных говнопомоек, типа фейсбука или твитера. америка еще не Туркменистан, конечно, но движется в верном направлении
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1k
Федор Медведев 17 минут назад
хотите как в туркмении? ))))
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23k
Григорий 37 минут назад
Настройка гитары сейчас доступна даже мне - есть телефон с настройщиком. Здорово когда это умеет делать человек на слух, но много-ли будет желающих ему платить имея ключ для подтяжки струн и телефон?
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854
Дамир Саражаков Григорий 19 минут назад
На самом деле все не так просто как с гитарой, фортепиано и иже с ними инструменты настраиваются относительно звучания остальных струн, то есть нужно очень хорошо слышать интервалы, и т.к. процесс технологически достаточно сложный то лучше доверить дело профессионалу.
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23k
Григорий Дамир Саражаков 11 минут назад
Из воспоминаний Пола МакКартни как он познакомился с Ленноном. "Он был удивлен, что я умею так хорошо настраивать гитару на слух, а я завидовал ему в том, что у него уже была своя группа."
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12k
Альф 57 38 минут назад
Многоликий, Вездесущий, Всемогущий и Солнцеликий
Ссылка coub.com
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3k
KL11 47 минут назад
ручку бросал?
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1k
ALEX KL11 16 минут назад
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7k
hetrick Час назад
Помню видел на ютубе как он в белом спортивном костюме сидел в белой бмв слушал музыку, а его чиновники-холопы стояли рядом с авто и хлопали в ладоши.
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41k
Митрий 2 часа назад
Тщеславный жлоб.
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8k
harlamov 2 часа назад
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1k
ALEX harlamov 17 минут назад
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960
Дмитрий 2 часа назад
А если серьезно, то имеет он их там всех во все места! И, что характерно, ведь тишина во всем мире!
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26k
Snork Snorkoff Дмитрий Час назад
Хоть под ним и залегает много американской нефти, а еще больше газа, но он сцука очень неудачно расположен. ))
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19k
мистер Конвей Твитти Snork Snorkoff Час назад
Им своей сланцевой нефти девать некуда.
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960
Дмитрий 2 часа назад
Министр культуры вышел и застрелился из.....сурная.
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9k
Алексей 2 часа назад
Да там один сплошной спектакль,и самый главный актер ,пожалуй даже единственный это он и есть)))
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12k
Вася Александрович 2 часа назад
"Претензии "великого и ужасного"
Да не великий он и не ужасный, обычное чмо, нагибающее привыкших к рабству дехкан.
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682
iNeGovori Вася Александрович 2 часа назад
А в России по другому всё?!)
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26k
Snork Snorkoff iNeGovori Час назад
Ну как.. Видишь, ты пукнул, а за тобой еще не пришли. А если ты из-за кордона, так и вовсе, у тебя просто есть возможность тут пукать нашим ущербным на радость. Это ли не демократия и либерализм?
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14k
Юрий iNeGovori Час назад
Вообще то по другому.... Давай расскажи про выступления тик токеров против Аркадага, назови с десяток туркмен-навальных. Где расследования про дворцы Гурбангулы? Где шататели режима Аркадага? Давай начинай. Ждем увлекательных рассказов.
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19k
мистер Конвей Твитти Юрий 58 минут назад
Вечных режимов нет и не будет.
Когда-нибудь появятся и там свои Навальные.
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14k
Юрий мистер Конвей Твитти 53 минуты назад
Появятся, но крайне не скоро. У нынешнего Аркадага есть и дети, и внуки. Ну а власть на Востоке просто так не сдают.
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