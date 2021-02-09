Нет спектаклей о счастье и настройщиков фортепиано: глава Туркмении устроил разнос министру культуры

В 2021 году будет отмечаться 30-летие независимости Туркменистана - к этому важному событию все недостатки должны быть учтены и исправлены, а все мероприятия, которые запланированы, должны пройти с учетом корректив президента. В числе приоритетов, на которые нужно обратить внимание, -"особенности национальных традиций и обычаев, культурные и духовные ценности народа". Уже сейчас следует начать регулярно выпускать передачи, посвященные этому грядущему событию - такое распоряжение получил Госкомитет по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана, а персонально руководители телерадиоканалов. Помимо этого президент страны перечислил ряд других недостатков, которые касались организации работы библиотек и консерваторий. В последних не хватает квалифицированных настройщиков фортепиано. Выучить и устроить на работу - такой наказ был сделан Бердымухамедовым относительно нужных кадров работников культуры.