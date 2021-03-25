Художник документирует идиллические моменты жизни с женой и детьми

Работы Паскаля основаны на самых прозаических образах, которые понятны и знакомы практически каждому. Он счастливо женатый муж и отец, и, естественно, он черпает вдохновение из собственной жизни и своих маленьких "особенных моментов" с детьми и женой. Это говорит о том, что красота жизни не является чем-то грандиозным, а скорее состоит из маленьких ежедневных чудес.



Неудивительно, что рисунки Паскаля Кэмпиона легко находят путь к сердцу людей. Настолько легко, что у художника уже 770 тысяч подписчиков в Instagram, и это число постоянно растет.