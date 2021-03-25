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Художник документирует идиллические моменты жизни с женой и детьми

Художник документирует идиллические моменты жизни с женой и детьми (31 фото)

Автор:
25 марта 2021 15:13
Сообщество : Искусство
Метки: Паскаль Кэмпион   идиллия   иллюстратор   паскаль кемпион   повседневная жизнь   радость жизни   рисунки   счастье   
468
31
Весь прошлый год, да и сейчас тоже, у большинства из нас не было возможности отправиться в путешествие, сходить на концерт любимой группы и т. п. Изоляция многих повергла в удручающее и даже депрессивное состояние. Но, как показывают великолепные иллюстрации Паскаля Кэмпиона, счастье и лекарство от этой депрессии кроются именно в маленьких моментах повседневной жизни, а не где-то за ее пределами.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Паскаль Кэмпион   идиллия   иллюстратор   паскаль кемпион   повседневная жизнь   радость жизни   рисунки   счастье   
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5k
SuperTroll 3 часа назад
Картинка №2 прям аж блюёт толлернатностью. Соседи арабы, снизу пыдорги, и межрасовая парочка
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40k
Евгений 3 часа назад
Без [мат] никуда
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27k
Fat Lynx 3 часа назад
Норм!
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kalinser 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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68k
Иду домой. 3 часа назад
Он любит жену.
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32k
Лесли 🥰 3 часа назад
Какие у них высокие потолки!)))
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