Художник документирует идиллические моменты жизни с женой и детьми

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Весь прошлый год, да и сейчас тоже, у большинства из нас не было возможности отправиться в путешествие, сходить на концерт любимой группы и т. п. Изоляция многих повергла в удручающее и даже депрессивное состояние. Но, как показывают великолепные иллюстрации Паскаля Кэмпиона, счастье и лекарство от этой депрессии кроются именно в маленьких моментах повседневной жизни, а не где-то за ее пределами.
Работы Паскаля основаны на самых прозаических образах, которые понятны и знакомы практически каждому. Он счастливо женатый муж и отец, и, естественно, он черпает вдохновение из собственной жизни и своих маленьких "особенных моментов" с детьми и женой. Это говорит о том, что красота жизни не является чем-то грандиозным, а скорее состоит из маленьких ежедневных чудес.
Неудивительно, что рисунки Паскаля Кэмпиона легко находят путь к сердцу людей. Настолько легко, что у художника уже 770 тысяч подписчиков в Instagram, и это число постоянно растет.
Неудивительно, что рисунки Паскаля Кэмпиона легко находят путь к сердцу людей. Настолько легко, что у художника уже 770 тысяч подписчиков в Instagram, и это число постоянно растет.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Паскаль Кэмпион идиллия иллюстратор паскаль кемпион повседневная жизнь радость жизни рисунки счастье
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