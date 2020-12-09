Задачка в стиле братьев Стругацких о счастье человеческом

Сложно найти любителя фантастики, который не знает кто такие братья Стругацкие. На днях захотелось перечитать повесть "Понедельник начинает в субботу", и возник вопрос, который касается счастья человеческого. Кто же в большей степени?
В повести "Понедельник начинается в субботу" рассказывается о программисте Привалове, который попал в НИИЧАВО - Научно-исследовательский институт чародейства и волшебства. Профессора и маги института занимались счастьем человеческим.
Например, маг Выбегалло пытался создать модель счастливого человека, который всё может и всё хочет. В итоге получился супэгоцентрист, который дотянулся до всего, до чего смог и свернул пространство. От коллапса мир спас Роман Ойра-Ойра, выпустивший джина.
Второй эксперимент тоже провалился, модель человека неудовлетворённого желудочно просто лопнула после переедания.
На волне этих размышлений, появился вопрос.
Какой человек более счастлив: тот кто ничего не может, но всё хочет, или тот, кто всё может, но ничего не хочет?
Поясняю. Возьмём за пример двух людей.
Первый хочет рисовать, писать, петь, путешествовать, но не может это делать (в принципе по любой причине. Нет возможности, нет денег, нет рук, нет голоса. Он просто не может).
Второй может абсолютно всё - голос как у ангела, может рисовать лучше любого художника, слагать стихи, но он этого не хочет. Сидит себе на диване и ничего не хочет.
Кто из них счастливее?
В своём произведении писатели так и не дают полного описания счастья человеческого как такого.
Братья Стругацкие в повести описали магов и счастье так:
"Маги, Люди с большой буквы, и девизом их было — «Понедельник начинается в субботу». Да, они знали кое-какие заклинания, умели превращать воду в вино, и каждый из них не затруднился бы накормить пятью хлебами тысячу человек. Но магами они были не поэтому. Это была шелуха, внешнее. Они были магами потому, что очень много знали, так много, что количество перешло у них наконец в качество, и они стали с миром в другие отношения, нежели обычные люди. Они работали в институте, который занимался прежде всего проблемами человеческого счастья и смысла человеческой жизни, но даже среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же. Каждый человек — маг в душе, но он становится магом только тогда, когда начинает меньше думать о себе и больше о других, когда работать ему становится интереснее, чем развлекаться в старинном смысле этого слова. И наверное, их рабочая гипотеза была недалека от истины, потому что так же как труд превратил обезьяну в человека, точно так же отсутствие труда в гораздо более короткие сроки превращает человека в обезьяну. Даже хуже, чем в обезьяну."
Источник:
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в лучшем случае пробежал наискосок во время перепоста...
Один мог всё, но о нём нельзя сказать, что он ничего не хотел.