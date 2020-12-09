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Задачка в стиле братьев Стругацких о счастье человеческом

Задачка в стиле братьев Стругацких о счастье человеческом (3 фото)

Автор:
09 декабря 2020 13:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: братья Стругацкие   вопрос   к размышлению   книга   люди   счастье   фото   
1970
3

Сложно найти любителя фантастики, который не знает кто такие братья Стругацкие. На днях захотелось перечитать повесть "Понедельник начинает в субботу", и возник вопрос, который касается счастья человеческого. Кто же в большей степени?

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Метки: братья Стругацкие   вопрос   к размышлению   книга   люди   счастье   фото   
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14  комментариев
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2k
Voland Час назад
Именно поэтому политики - самые несчасливые люди в мире, а педагоги и врачи - наоборот!
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14k
Ego sum qui sum 16 минут назад
Задачка в стиле братьев Стругацких о счастье человеческом
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80
Khapalov Petr 22 минуты назад
Имею мнение, что счастливее тот человек, который всё хочет, но ничего не может. Он будет так или иначе стремиться овладеть, узнать, смочь наконец. И такая деятельность вероятнее всего приведет его к гармонии и взаимопроникновению с природой т.к. описание цели жизни Карлом Саганом мне наиболее близко: Космос есть внутри нас, мы сделаны из звёздного вещества, мы это способ, которым Космос познаёт себя. “
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654
likiloki Полчаса назад
Много читал Стругацких. Все же это авторы того времени. Немного приземленные и наивные рассказы.
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23k
Франц Лефорт Полчаса назад
"Счастье-это когда тебя понимают"(с)- к/ф"Доживем до понедельника"
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56k
7guest 43 минуты назад
Если бы автор внимательно читал "Понедельник...", то обратил бы внимание на такой персонаж как Саваоф Баалович Один, который открыл "уравнение совершенства", после чего он мог всё и не мог ничего, ибо граничными условиями этого уравнения было то, что любое чудо не должно никому на земле принести вреда, а это было невозможно. Та вот вопрос: был он счастлив или нет?
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128
Я тебя вижу!!! 7guest 38 минут назад
Ты думаешь ТС читал "Понедельник"?
в лучшем случае пробежал наискосок во время перепоста...
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79k
HomMiss Автор поста Я тебя вижу!!! Полчаса назад
Вы не представляете, сколько раз я прочитала это произведение) Но речь идёт именно о сравнении. Речь идёт не об одном человеке, а о двух.
Один мог всё, но о нём нельзя сказать, что он ничего не хотел.
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1k
ых HomMiss Минуту назад
Если вы много раз читали "Понедельник", объясните, почему вы переставили местами хронологию опытов Выбегалло? Человек, неудовлетворенный желудочно, был первым.
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1k
Алексей 55 минут назад
Одну женщину я научил разговаривать с умершей матерью. Она сказала, что мать ее всем довольна, и она этому очень рада. А я пустился в глубокомысленные рассуждения по сему поводу. Что это значит: умершая мать этой женщины всем довольна? Это значит, что все ее потребности удовлетворены, то есть нет неудовлетворенных потребностей. Но тут возникает двусмысленность. Либо у умершей нет никаких потребностей, либо есть по крайней мере одна, и она удовлетворена. Из того, что у нее нет неудовлетворенных потребностей, не следует, что у нее есть удовлетворенные. В первом случае (если нет потребностей) бессмысленно спрашивать, доволен человек или нет. Во втором случае появляется дополнительная двусмысленность: есть потребность, которая была раз и навсегда удовлетворена, и теперь такой потребности нет, или потребность существует (появляется) постоянно и постоянно удовлетворяется? Жизнь есть не только удовлетворение потребностей, но и их постоянное появление. Смерть есть уничтожение потребностей. Я пытался разъяснить женщине эти проблемы. Она сказала, что мертвым логика безразлична. И вообще, сказала она, общение с мертвыми нужно живым, а не мертвым. Я был сражен мудростью ее слов. Проблема смерти вообще есть проблема живых, а не мертвых. Мертвые проблем не имеют.
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