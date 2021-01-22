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15 снимков, демонстрирующих неподдельное счастье от первого впечатления

15 снимков, демонстрирующих неподдельное счастье от первого впечатления (15 фото + 1 видео)

Автор:
22 января 2021 23:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Бесценны   Неподдельные   Первое   Событие   впечатления   счастье   яркие   
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Любое событие обязательно когда-то происходит первый раз в жизни. Поэтому, эмоции от увиденного впервые - самые яркие и запоминающиеся. Посмотрите на эти кадры, чувства, которые испытывают их герои, по-настоящему бесценны!

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Метки: Бесценны   Неподдельные   Первое   Событие   впечатления   счастье   яркие   
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6  комментариев
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2k
Мистер Фикс 45 минут назад
15 снимков, демонстрирующих неподдельное счастье от первого впечатления
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40k
Соломей 46 минут назад
Какое-то жидкое пиндосское говно,опять втирают.ну может кроме глухой малышки.
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1k
denis karablev 48 минут назад
На вскидку показалося Шо хохлы..
На вскидку показалося Шо хохлы..
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48
Племянник Путина denis karablev 40 минут назад
с клубники на ворованных великах домой валят
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1k
denis karablev 6 минут назад
не понимаю почему минусят...по цвету формы вроде все ок
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71k
Сосиска в тесте. 49 минут назад
Cижу улыбаюсь счастью как дебил..
Cижу улыбаюсь счастью как дебил..
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DarSie

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