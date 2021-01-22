15 снимков, демонстрирующих неподдельное счастье от первого впечатления

Любое событие обязательно когда-то происходит первый раз в жизни. Поэтому, эмоции от увиденного впервые - самые яркие и запоминающиеся. Посмотрите на эти кадры, чувства, которые испытывают их герои, по-настоящему бесценны!
Глухой малыш впервые слышит голоса своих родителей
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