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Отверженные: в сети обсуждают отказ заграничных бутиков Chanel обслуживать россиян

Отверженные: в сети обсуждают отказ заграничных бутиков Chanel обслуживать россиян (7 фото)

Автор:
01 апреля 2022 20:57
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: chanel   Шанель   документ   дубай   люкс   россияне   
567
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"Деньги - ничто, принцип все", - решили в магазинах Chanel, расположенных в столице ОАЭ и теперь продают россиянам тяжелый люкс только, если те подписывают бумагу, что не живут в России и не будут носить брендовые шмотки компании на территории РФ. Где-то на небесах многозначительно хмыкнула гениальная Коко.

В экстремистской Инсте поклонницы роскоши оплакивают прежнюю беззаботную жизнь и обсуждают документ, который покупатели из России должны теперь подписывать, если хотят оплатить люксовые вещи Chanel в Дубае.

В частности, новостью поделилась блогерша Лиза Литвин, которая зашла прикупить сумочку в магазин Chanel в дубайском «Mall of Emirates». Девушка сообщила, что русские должны подписать бумагу с гарантией, что они не живут в России и не будут носить вещь в России. Только в этом случае товар могут продать.

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Информацию также активно обсуждают в телеграм-каналах. Авторы публикуют сообщения от читателей, которые подтверждают, что уже столкнулись с подобной дискриминацией.

Подруга пишет, что в магазине Chanel в Дубае, когда узнали что она русская, не продали вещи. Сначала спросили номер телефона, услышали, что начинается с +7, отвели в сторону и сказали, что не продадут. И главное, что это Дубай, не Париж, но видимо политика бренда такова, что пофиг в каком городе ты покупаешь, русским там не рады — написала в своем телеграм-канале основательница проекта PeopleTalk Лаура Джугелия.

Джугелии вторит "Антиглянец":


Да, кстати, судя по сообщениям, дискриминация - это не только про Chanel:

Прокомментировала ситуацию и одна из главных поклонниц бренда в России Яна Рудковская.

"Для меня , как для человека который более 20 лет покупала вещи Chanel и Chanel Haute Couture , а также сидела на их показах на 1 ряду - это: шок … шок и шок !!! Ну а для человека который оставил там более 1 млн евро за эти годы -это даже как -то унизительно ((, — написала Рудковская в своем телеграм-канале.

Впрочем, далеко не всех последние новости огорчили: некоторые потребители люксовых вещичек с иронией отмечают, что современные вещи Chanel и так едва ли вызывают желание их купить.

"С другой стороны, у Chanel такая летняя коллекция, что кроме русских, а конкретнее, Валентины Матвиенко да Людмилы Нарусовой, продавать ее некому":


Своим взглядом на происходящее поделилась в личном телеграм-канале и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

"Видимо, управляющие наследием "великой Коко" таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по "отмене России". Странно, да? При чем здесь антифашистская операция России и французский дом моды? Во время Второй мировой войны сама Коко Шанель была коллаборационисткой и агентом Третьего рейха. Мы — очень терпеливая и всепрощающая страна. Мы простили всем все, перевернув страницу и дав дорогу будущему. Но если эта дорога оказалась кольцевой, мы этот порочный круг разорвем. А вот дом Chanel может возвращаться на круги своя и, как его создательница, поддерживать нацизм. Но теперь об этом будут знать все.


Однако пользователи сети все равно возмутились таким подходом к клиентам и обвинили бренд в дискриминации. Задаются в телеграм-каналах и вопросом, как после этого Chanel собирается возвращаться на российский рынок и выстраивать коммуникацию с клиентами.

Напомним, что когда-то бренду Chanel уже приходилось очищать свой имидж от запятнавшей его истории о связи основательницы марки Коко Шанель с нацистами во время Второй мировой войны. В 2016 году французские историки изучили архивные материалы и обнаружили имя модельера в списках агентов немецкой разведки. Об этом пишет издание Сплетник.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: chanel   Шанель   документ   дубай   люкс   россияне   
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25  комментариев
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56k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ну, да, расскажите нам ещё про страдания гламурок по всему миру! Очень за них переживаем!
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18k
babuby 18 минут назад
Отжешь горе-то какое!!
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2k
azuver 36 минут назад
Сцуко,как же тяжело жить стало гламурным шалашовкам .У них о@уенные проблемы с Chanel.Пусть покупают изделия Российских производителей и этим поддержат их.
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1k
emporio_ss 57 минут назад
у хачей всегда можно купить очень дорогие фирменные вещи

Ссылка coub.com
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5k
Allmaster 2 часа назад
Китайцы радостно потирают ручонки... Уж слово Шанель они на английском как нибудь повторить смогут))
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35k
Гёз Уленшпигель 2 часа назад
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7k
Владимир 2 часа назад
Шанель, блин, я угараю обувь говнище зато ценник мама не горюй. Я с ней работаю каждый день
четверть ляма, за 2пары туфель которые просто не о чем.
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
Мне абсолютно похер, как плохо живётся всем, кто "свалил из Рашки". Даже где-то радостно.
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1k
Старичок 2 часа назад
говно какое то. и тема, и автор.
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14k
Вася 2 часа назад
б.л.ять да первое апреля же!
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59k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
вот что значит 1 апреля . кто и когда спрашивал паспорт для покупки трусов ? или сумки .
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4k
Tuskub 2 часа назад
...если честно - то вот, реально, на столько - ................................ пох! (не. я бы еще добавил, но .. буду писать в рамках вежливости)) )
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Вот ведь проблемы то у приматов.
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4k
A 2 часа назад
Тоже мне трагедия. Каким-то шалашовкам-ренегатам , сбежавшим в теплые для их ж0п места, не продают дорогие лухари шмотки
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4k
Suvar_ 2 часа назад
чем им Садовод и ТЦ Москва не нравятся, там паспортов и телефонов не спрашивают, хошь Шанель, хошь ДКНЙ, все что хошь.
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62k
Андрей 2 часа назад
Хотелось бы узнать, кто подписал такую бумагу - и выложить эту информацию на всеобщее обозрение. Некоторым будет всё равно, некоторым - очень обидно. Но большинству это пойдёт на пользу.
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5k
Mowgley 2 часа назад
За какую-то шмотку унижаться?
Данунах.
Наоборот, если все кокошанели с остальными откутюрами разом у меня отсосут, предварительно предъявив паспорта и написав расписки, что претензий ко мне не имеют, может быть, я что-нибудь и куплю
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21k
Добрый Алабай 2 часа назад
О боги! Какое горе у этих дорогостоящих шлюх.
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735
Шурман 2 часа назад
Походу мне нужно в Москву ехать , сделаю бизнес на покупках , могу писать что я из Казахстана или Бельгии и носить это не буду :) за свои услуги брать пол стоимости это хрени .
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KlyaksaZ

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