Отверженные: в сети обсуждают отказ заграничных бутиков Chanel обслуживать россиян

В экстремистской Инсте поклонницы роскоши оплакивают прежнюю беззаботную жизнь и обсуждают документ, который покупатели из России должны теперь подписывать, если хотят оплатить люксовые вещи Chanel в Дубае.

В частности, новостью поделилась блогерша Лиза Литвин, которая зашла прикупить сумочку в магазин Chanel в дубайском «Mall of Emirates». Девушка сообщила, что русские должны подписать бумагу с гарантией, что они не живут в России и не будут носить вещь в России. Только в этом случае товар могут продать.