Отверженные: в сети обсуждают отказ заграничных бутиков Chanel обслуживать россиян

"Деньги - ничто, принцип все", - решили в магазинах Chanel, расположенных в столице ОАЭ и теперь продают россиянам тяжелый люкс только, если те подписывают бумагу, что не живут в России и не будут носить брендовые шмотки компании на территории РФ. Где-то на небесах многозначительно хмыкнула гениальная Коко.
В экстремистской Инсте поклонницы роскоши оплакивают прежнюю беззаботную жизнь и обсуждают документ, который покупатели из России должны теперь подписывать, если хотят оплатить люксовые вещи Chanel в Дубае.
В частности, новостью поделилась блогерша Лиза Литвин, которая зашла прикупить сумочку в магазин Chanel в дубайском «Mall of Emirates». Девушка сообщила, что русские должны подписать бумагу с гарантией, что они не живут в России и не будут носить вещь в России. Только в этом случае товар могут продать.
Информацию также активно обсуждают в телеграм-каналах. Авторы публикуют сообщения от читателей, которые подтверждают, что уже столкнулись с подобной дискриминацией.
Подруга пишет, что в магазине Chanel в Дубае, когда узнали что она русская, не продали вещи. Сначала спросили номер телефона, услышали, что начинается с +7, отвели в сторону и сказали, что не продадут. И главное, что это Дубай, не Париж, но видимо политика бренда такова, что пофиг в каком городе ты покупаешь, русским там не рады — написала в своем телеграм-канале основательница проекта PeopleTalk Лаура Джугелия.
Джугелии вторит "Антиглянец":
Да, кстати, судя по сообщениям, дискриминация - это не только про Chanel:
Прокомментировала ситуацию и одна из главных поклонниц бренда в России Яна Рудковская.
"Для меня , как для человека который более 20 лет покупала вещи Chanel и Chanel Haute Couture , а также сидела на их показах на 1 ряду - это: шок … шок и шок !!! Ну а для человека который оставил там более 1 млн евро за эти годы -это даже как -то унизительно ((, — написала Рудковская в своем телеграм-канале.
Впрочем, далеко не всех последние новости огорчили: некоторые потребители люксовых вещичек с иронией отмечают, что современные вещи Chanel и так едва ли вызывают желание их купить.
"С другой стороны, у Chanel такая летняя коллекция, что кроме русских, а конкретнее, Валентины Матвиенко да Людмилы Нарусовой, продавать ее некому":
Своим взглядом на происходящее поделилась в личном телеграм-канале и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:
"Видимо, управляющие наследием "великой Коко" таким образом решили присоединиться к русофобской кампании по "отмене России". Странно, да? При чем здесь антифашистская операция России и французский дом моды? Во время Второй мировой войны сама Коко Шанель была коллаборационисткой и агентом Третьего рейха. Мы — очень терпеливая и всепрощающая страна. Мы простили всем все, перевернув страницу и дав дорогу будущему. Но если эта дорога оказалась кольцевой, мы этот порочный круг разорвем. А вот дом Chanel может возвращаться на круги своя и, как его создательница, поддерживать нацизм. Но теперь об этом будут знать все.
Однако пользователи сети все равно возмутились таким подходом к клиентам и обвинили бренд в дискриминации. Задаются в телеграм-каналах и вопросом, как после этого Chanel собирается возвращаться на российский рынок и выстраивать коммуникацию с клиентами.
Напомним, что когда-то бренду Chanel уже приходилось очищать свой имидж от запятнавшей его истории о связи основательницы марки Коко Шанель с нацистами во время Второй мировой войны. В 2016 году французские историки изучили архивные материалы и обнаружили имя модельера в списках агентов немецкой разведки. Об этом пишет издание Сплетник.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Данунах.
Наоборот, если все кокошанели с остальными откутюрами разом у меня отсосут, предварительно предъявив паспорта и написав расписки, что претензий ко мне не имеют, может быть, я что-нибудь и куплю