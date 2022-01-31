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"Уехала в Дубай": мужчина полгода после убийства жены рассказывал, что она путешествует

"Уехала в Дубай": мужчина полгода после убийства жены рассказывал, что она путешествует (2 фото)

Автор:
31 января 2022 14:50
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Москва   дубай   замначальника   метрополитен   мисс Кузбасс-2010   убийство   
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В Москве арестовали замначальника отдела по договорной работе ГУП "Московский метрополитен" Александра Попова по подозрению в жестоком убийстве "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой - его жены и матери его ребенка.

Собственно говоря, девушка пропала ещё полгода назад. Чтобы запутать следователей и оперативников, а также замести следы, подозреваемый придумал невероятную историю ее исчезновения. Это помогло 37-летнему мужчине практически суметь остаться безнаказанным. Невероятную историю опубликовал накануне телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Заявление о пропаже жены оказалось в московской полиции 10 января. Отец 6-летней девочки, примерный семьянин, заместитель начальника отдела по договорной работе ГУП Московский Метрополитен Александр Попов рассказал, что жена "уехала в Дубай и не вернулась".Уехала еще 31 августа.

Первоначально история, рассказанная Александром Поповым, выглядела как то, что жена решила бросить мужа и 6-летнюю дочку Есению. 37-летний мужчина подробно рассказывал сотрудникам детали исчезновения:

«Моя жена начала собирать вещи и заявила, что отправляется в аэропорт, чтобы полететь отдохнуть в Дубай. <…> По прилёту написала в Instagram, что долетела, сообщив, что теперь будем связываться в этой социальной сети», - написал в заявлении муж. Далее Александр Попов рассказал полицейским, что отдыхала его жена в чужой стране довольно долго. И лишь в октябре написала, что её вместе с подругами пригласили поехать на корабле в Африку, и она согласилась.  

«Всё это время мы общались в Instagram. 14 декабря моя жена написала мне, что находится в ковид-центре в пригороде Кимберли. <…> Так как я не общался по телефону с женой достаточно долгое время, я связался с консульством ЮАР и попросил предоставить мне официальную информацию о точном ее местонахождении. Они посоветовали написать заявление в полицию», цитирует Попова телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Каково же было удивление полицейских и следователей, когда они выяснили, что Ксения Попова вообще не пересекала границу России в указанное супругом время. Это означало, что девушка всё это время находится в стране. После допросов родственников и друзей Ксении выяснилось, что стиль общения в Instagram, через который она полгода "общалась" с родственниками, был абсолютно ей не свойственен. Затем оперативникам удалось установить, что сотовый телефон девушки в день её пропажи находился вместе с мужем и что именно 31 августа, когда, Ксения, якобы, улетела в Дубай, Александр Попов отвёз дочку к своему другу - холостяку.

6-летняя девочка прожила у незнакомого ей мужчины двое суток. Сам отец эти дни провёл дома, постоянно вынося из квартиры большие мусорные мешки. Это подтвердили соседи.

Когда со всеми этими вопросами следователи обратились к Попову, он - сама невозмутимость - заявил, что ничего не знает.

Решение обыскать квартиру и машину Попова также ничего не дало. Выяснилось, что и ту и другую он давно продал. Сразу после исчезновения супруги, причем, новые владельцы квартиры уже успели сделать в ней капитальный ремонт.  

В итоге, Александр Попов всё же написал явку с повинной, заявив, что убил жену в ходе домашней ссоры. Несколько суток подряд, с его слов, он расчленял тело, и в мешках выносил его в реку Десну. Историей с поездкой в Дубай, имитацией жизни девушки в Instagram, мужчина выиграл почти полгода - так он отвлёк внимание родных Ксении.

Суд арестовал Попова на два месяца. Мотивы преступления выясняются.Тело Ксении Сапожкоой найти пока так и не смогли.

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Метки: Москва   дубай   замначальника   метрополитен   мисс Кузбасс-2010   убийство   
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923
Егор Терентьев 2 часа назад
Ну теперь сам отправится в путешествие.
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17k
Vital Idol 17 минут назад
мутные признания....через Белоруссию могла уехать...
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4k
Виктор Штурмаревич 19 минут назад
В Питере напряглись
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4k
livaneth 51 минуту назад
Вопрос к знатокам Российской Фемиды: Что будет, если на суде он заявит, что признание из него выбили пытками?
При условии, что других доказательств против него никаких нет.
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−150
Сигизмунд Лазаревич 52 минуты назад
нет тела не будет и дела..
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15k
Hairy. Час назад
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10k
harlamov Час назад
Дурачок. Юрист по образованию и думал, что в наш век цифровых технологий такая туфта проканает? Да все на раз проверяется. Проще развестись было, чем полгода вести инстаграмм от ее имени и очковать при случайной встрече с участковым.
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684
Вадим В. Новоженов Час назад
Нет тела - нет дела. Нет улик - свободен мужик. И это не шутки: "...Признание подсудимым своей вины, если оно не подтверждено совокупностью других собранных по делу доказательств, не может служить основанием для постановления обвинительного приговора...". Ст. № 17 "Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 г. № 55 “О судебном приговоре”.
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150
Simpatico Holgazan 2 часа назад
Мисс Кузбасс думала, что счастливый билет вытянула, а тут вон оно как...
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13k
Михалыч 2 часа назад
Туповатый... Всё легко проверить. Ну, полгода на свободе зато походил.
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67k
Максим 2 часа назад
Дурак.. нет тела, нет дела. пусть бы доказывали. Чет мне кажется что мисска дочкой не особо занималась раз ребенок так спокойно реагировал.. ну и претензиями походу задолбала.
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