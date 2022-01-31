"Уехала в Дубай": мужчина полгода после убийства жены рассказывал, что она путешествует

В Москве арестовали замначальника отдела по договорной работе ГУП "Московский метрополитен" Александра Попова по подозрению в жестоком убийстве "Мисс Кузбасс-2010" Ксении Сапожковой - его жены и матери его ребенка.
Собственно говоря, девушка пропала ещё полгода назад. Чтобы запутать следователей и оперативников, а также замести следы, подозреваемый придумал невероятную историю ее исчезновения. Это помогло 37-летнему мужчине практически суметь остаться безнаказанным. Невероятную историю опубликовал накануне телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Заявление о пропаже жены оказалось в московской полиции 10 января. Отец 6-летней девочки, примерный семьянин, заместитель начальника отдела по договорной работе ГУП Московский Метрополитен Александр Попов рассказал, что жена "уехала в Дубай и не вернулась".Уехала еще 31 августа.
Первоначально история, рассказанная Александром Поповым, выглядела как то, что жена решила бросить мужа и 6-летнюю дочку Есению. 37-летний мужчина подробно рассказывал сотрудникам детали исчезновения:
«Моя жена начала собирать вещи и заявила, что отправляется в аэропорт, чтобы полететь отдохнуть в Дубай. <…> По прилёту написала в Instagram, что долетела, сообщив, что теперь будем связываться в этой социальной сети», - написал в заявлении муж. Далее Александр Попов рассказал полицейским, что отдыхала его жена в чужой стране довольно долго. И лишь в октябре написала, что её вместе с подругами пригласили поехать на корабле в Африку, и она согласилась.
«Всё это время мы общались в Instagram. 14 декабря моя жена написала мне, что находится в ковид-центре в пригороде Кимберли. <…> Так как я не общался по телефону с женой достаточно долгое время, я связался с консульством ЮАР и попросил предоставить мне официальную информацию о точном ее местонахождении. Они посоветовали написать заявление в полицию», цитирует Попова телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.
Каково же было удивление полицейских и следователей, когда они выяснили, что Ксения Попова вообще не пересекала границу России в указанное супругом время. Это означало, что девушка всё это время находится в стране. После допросов родственников и друзей Ксении выяснилось, что стиль общения в Instagram, через который она полгода "общалась" с родственниками, был абсолютно ей не свойственен. Затем оперативникам удалось установить, что сотовый телефон девушки в день её пропажи находился вместе с мужем и что именно 31 августа, когда, Ксения, якобы, улетела в Дубай, Александр Попов отвёз дочку к своему другу - холостяку.
6-летняя девочка прожила у незнакомого ей мужчины двое суток. Сам отец эти дни провёл дома, постоянно вынося из квартиры большие мусорные мешки. Это подтвердили соседи.
Когда со всеми этими вопросами следователи обратились к Попову, он - сама невозмутимость - заявил, что ничего не знает.
Решение обыскать квартиру и машину Попова также ничего не дало. Выяснилось, что и ту и другую он давно продал. Сразу после исчезновения супруги, причем, новые владельцы квартиры уже успели сделать в ней капитальный ремонт.
В итоге, Александр Попов всё же написал явку с повинной, заявив, что убил жену в ходе домашней ссоры. Несколько суток подряд, с его слов, он расчленял тело, и в мешках выносил его в реку Десну. Историей с поездкой в Дубай, имитацией жизни девушки в Instagram, мужчина выиграл почти полгода - так он отвлёк внимание родных Ксении.
Суд арестовал Попова на два месяца. Мотивы преступления выясняются.Тело Ксении Сапожкоой найти пока так и не смогли.
Источник:
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При условии, что других доказательств против него никаких нет.