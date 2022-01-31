"Уехала в Дубай": мужчина полгода после убийства жены рассказывал, что она путешествует

Собственно говоря, девушка пропала ещё полгода назад. Чтобы запутать следователей и оперативников, а также замести следы, подозреваемый придумал невероятную историю ее исчезновения. Это помогло 37-летнему мужчине практически суметь остаться безнаказанным. Невероятную историю опубликовал накануне телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.

Заявление о пропаже жены оказалось в московской полиции 10 января. Отец 6-летней девочки, примерный семьянин, заместитель начальника отдела по договорной работе ГУП Московский Метрополитен Александр Попов рассказал, что жена "уехала в Дубай и не вернулась".Уехала еще 31 августа.

Первоначально история, рассказанная Александром Поповым, выглядела как то, что жена решила бросить мужа и 6-летнюю дочку Есению. 37-летний мужчина подробно рассказывал сотрудникам детали исчезновения:

«Моя жена начала собирать вещи и заявила, что отправляется в аэропорт, чтобы полететь отдохнуть в Дубай. <…> По прилёту написала в Instagram, что долетела, сообщив, что теперь будем связываться в этой социальной сети», - написал в заявлении муж. Далее Александр Попов рассказал полицейским, что отдыхала его жена в чужой стране довольно долго. И лишь в октябре написала, что её вместе с подругами пригласили поехать на корабле в Африку, и она согласилась.

«Всё это время мы общались в Instagram. 14 декабря моя жена написала мне, что находится в ковид-центре в пригороде Кимберли. <…> Так как я не общался по телефону с женой достаточно долгое время, я связался с консульством ЮАР и попросил предоставить мне официальную информацию о точном ее местонахождении. Они посоветовали написать заявление в полицию», цитирует Попова телеграм-канал ВЧК-ОГПУ.