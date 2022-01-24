Теперь в Дубае можно съехать по стеклянной горке с небоскреба

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Аттракцион Sky Views Dubai - новая гордость Дубая! Он расположен на 52-м и 53-м этажах популярного отеля Address Sky View . Стеклянный переход длиной 46 метров соединяет две башни и объединяет мост с прозрачным полом, горку и экстремальную тропу по краю карниза. Горка имеет прозрачное дно и бока, поэтому любители высоты получают обзор на 360 градусов.
Sky Views Dubai — это новый аттракцион «три в одном», расположенный на вершине дубайской башни и сделанный полностью из стекла. Он расположен на высоте, от которой по коже бегут мурашки даже у смелых!
Посетителям предлагается испытать свои нервы на высоте 219,5 метров над землей, пройдясь по стеклянной дорожке, спустившись по стеклянной горке, закрепленной на стене здания, а также повиснуть на карнизе, разумеется, со страховкой.
До аттракциона можно добраться на скоростном панорамном стеклянном лифте. Sky Views Dubai расположен на 52-м и 53-м этажах популярного отеля Address Sky View с двумя башнями. Но для того, чтобы попасть на прогулку по стеклянному мосту, не нужно заходить внутрь: для него работает отдельный лифт на наружной стене. На выходе из него на стене красуется напоминание о высоте – 219,5 метров. Отсюда можно запечатлеть потрясающие виды на Бурдж-Халифа, центр Дубая и улицу шейха Зайда. Стеклянный переход длиной 46 метров соединяет две башни. Стеклянная горка в форме прямоугольного наклонного коридора, прозрачного со всех сторон, перемещает посетителей с 53 на 52 этаж с наружной части зданий.
«Безопасная стеклянная горка подарит захватывающие впечатления, не похожие ни на что другое в мире. У гостей всех возрастов будет возможность получить совершенно новое представление о Дубае, скользя вниз и созерцая бесподобные виды города, - пишут представители Sky Views Dubai. - Стеклянная горка Sky Views — идеальный семейный аттракцион для всех возрастов. У нее прозрачное дно и боковые стороны, так что посетители получают обзор на 360 градусов»
Здесь посетители ходят по карнизу «без окон или других защитных барьеров, стоящих между ними и видом на небо».
Организаторы подчеркивают, что посетителей аттракциона в обязательном порядке пристегивают прочными страховочными ремнями и проводят инструктаж по технике безопасности, прежде чем им будет предложено «выйти, откинуться назад и коснуться неба».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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