Теперь в Дубае можно съехать по стеклянной горке с небоскреба

До аттракциона можно добраться на скоростном панорамном стеклянном лифте. Sky Views Dubai расположен на 52-м и 53-м этажах популярного отеля Address Sky View с двумя башнями. Но для того, чтобы попасть на прогулку по стеклянному мосту, не нужно заходить внутрь: для него работает отдельный лифт на наружной стене. На выходе из него на стене красуется напоминание о высоте – 219,5 метров. Отсюда можно запечатлеть потрясающие виды на Бурдж-Халифа, центр Дубая и улицу шейха Зайда. Стеклянный переход длиной 46 метров соединяет две башни. Стеклянная горка в форме прямоугольного наклонного коридора, прозрачного со всех сторон, перемещает посетителей с 53 на 52 этаж с наружной части зданий.

2022-01-24T08:30:42+03:00