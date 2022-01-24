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Теперь в Дубае можно съехать по стеклянной горке с небоскреба

Теперь в Дубае можно съехать по стеклянной горке с небоскреба (8 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   аттракцион   дубай   необычно   новости   приключения   путешествия   экстрим   
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Аттракцион Sky Views Dubai - новая гордость Дубая! Он расположен на 52-м и 53-м этажах популярного отеля Address Sky View . Стеклянный переход длиной 46 метров соединяет две башни и объединяет мост с прозрачным полом, горку и экстремальную тропу по краю карниза. Горка имеет прозрачное дно и бока, поэтому любители высоты получают обзор на 360 градусов.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   аттракцион   дубай   необычно   новости   приключения   путешествия   экстрим   
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7  комментариев
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2k
Иришка Поддубная 58 минут назад
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Knives22 5 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 13 минут назад
как же скучно им жить
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5k
Станислав 15 минут назад
Вот это действительно проверка сфинктера на прочность.
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10k
Seledochnik Час назад
Что-то у меня есть такое подозрение, что такая "безопасная стеклянная горка" не совсем безопасна. Стоит учитывать, что на такой высоте, две башни имеют качение в довольно большой амплитуде по отношению друг к другу, и вся эта конструкция ИЗ СТЕКЛА, постоянно пребывает в подвижности, у которой есть физический предел. Что-то мне подсказывает, что через пару лет будет новость о "закрытии уникального аттракциона".
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8k
Ivan Час назад
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1k
Сергей Ковалев 2 часа назад
Подозреваю,что прекрасный вид стеклянной горки портит коричневый след от начала до середины. Ниже "топливо" заканчивается и начинается желтый.
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