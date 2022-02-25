В Дубае открылся гигантский Музей Будущего в форме яйца

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В Малайзии построили второй по высоте небоскреб в мире

В Шанхае построили дом с 1000 деревьев на крыше

В Армении собираются построить райский сад

В Шанхае заработал крупнейший в мире астрономический музей

Теперь в Дубае можно съехать по стеклянной горке с небоскреба