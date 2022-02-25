В Дубае открылся гигантский Музей Будущего в форме яйца

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В Дубае уже много архитектурных чудес, но даже на их фоне новая достопримечательность, безусловно, займет достойное место. Это семиэтажный Музей Будущего, похожий на огромное серебряное яйцо с отверстием в центре. 77-метровое здание спроектировано архитектором Шоном Киллой и расположено в финансовом районе города.
В нем есть пять различных экспериментальных экспозиций, а также творческие лаборатории и мастерские.
Один из экспериментальных дисплеев (OSS Hope) на самом верхнем этаже музея показывает, какой может быть жизнь внутри огромной космической станции в 2071 году и позволяет "разыграть свою собственную историю в космосе".
Другой - "Хранилище жизни" - представляет собой гиперреалистичное цифровое воссоздание тропического леса Амазонии.
Далее следует выставка "Аль-Ваха", которая позиционируется как возможность для посетителей "исследовать себя в мире, который стимулирует их чувства".
Это специальная среда, в которой посетители смогут "медитировать, воссоединяться с собой и восстанавливать свой естественный баланс".
На снимке: вход в музей. Здание было спроектировано архитектором Шоном Киллой из дубайской компании Killa Design.
Спустившись на этаж, посетители обнаружат экспозицию "Завтра сегодня". Она исследует способы, которыми технологии могут формировать будущее, и широкий спектр ответов, которые они могут дать на проблемы, с которыми сталкивается планета и общество.
Спустившись на этаж, посетители обнаружат экспозицию "Завтра сегодня". Она исследует способы, которыми технологии могут формировать будущее, и широкий спектр ответов, которые они могут дать на проблемы, с которыми сталкивается планета и общество.
Наконец, на самом нижнем уровне посетители попадают в раздел "Герои будущего" — игровое пространство, предназначенное для детей в возрасте до 10 лет. Это пространство предназначено для поощрения "молодых умов к новым открытиям о себе и окружающем мире".
На строительство фасада площадью 17 600 квадратных метров, состоящего из 1024 деталей из нержавеющей стали, ушло 18 месяцев.
Фасад украшен арабской каллиграфией: это три фразы, сказанные шейхом Мохаммедом бин Рашидом Аль Мактумом, вице-президентом и премьер-министром ОАЭ.
Первая гласит: "Возможно, мы не проживем сотни лет, но результаты нашего творчества могут оставить после себя след на долгое время и после того, как нас не станет".
"Будущее принадлежит тем, кто может его вообразить, спроектировать и воплотить в жизнь. Этого не ждешь, а создаешь", — говорится во втором изречении.
"Инновации — это не интеллектуальная роскошь. Это секрет эволюции и омоложения наций и народов", — гласит третья фраза.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews архитектура архитектура будущего достопримечательность дубай музей современная архитектура
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