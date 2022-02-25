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В Дубае открылся гигантский Музей Будущего в форме яйца

В Дубае открылся гигантский Музей Будущего в форме яйца (16 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2022 08:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   архитектура   архитектура будущего   достопримечательность   дубай   музей   современная архитектура   
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В Дубае уже много архитектурных чудес, но даже на их фоне новая достопримечательность, безусловно, займет достойное место. Это семиэтажный Музей Будущего, похожий на огромное серебряное яйцо с отверстием в центре. 77-метровое здание спроектировано архитектором Шоном Киллой и расположено в финансовом районе города.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   архитектура   архитектура будущего   достопримечательность   дубай   музей   современная архитектура   
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2  комментария
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15k
Booka1a 2 часа назад
как-то не так я себе представлял форму яйца
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СпящийКрасавец 2 часа назад
Круто.Произведение искусства.
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