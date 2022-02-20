Между войной и чужбиной: одни россияне недовольны наплывом беженцев, другие помогают

В социальных сетях каждый пост о беженцах последние несколько дней становится причиной бурного обсуждения, и достаточно многие комментариев негативны по отношению к приезжим. Впрочем, есть и прямо противоположные.
Если в "мирное время" обсужения даже безобидных, в сущности, тем выгула собак или правил парковки во дворе, всякий раз заканчиваются адом в комментариях, то можно себе представить, какие эмоции у людей вызывает тема войны и беженцев.
Пользователи российских соцсетей активно делятся опытом общения с беженцами из народных республик ДНР и ЛНР, прибывающих в регионы на фоне обострения в Донбассе. В различных пабликах мнения пользователей с точки зрения претензий к выходцам из Донбасса схожи, - пишет МК.
"Мне одному сейчас 2014 год вспомнился и эти "благодарные" товарищи?", "Не собираюсь никому помогать или давать жилье, наглые до ужаса", "Вы должны были то, должны это и так далее... Отказывались ехать далеко, видите ли, им нужно в городе".
Так, люди считают, что беженцы ведут себя нагло и неблагодарно, не соглашаются на б/у вещи, требуют денег и лучшего жилья.
Масла в огонь подливают непродуманные слова политиков. Накануне член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что эвакуировавшимся из Донбасса жителям можно передавать квартиры россиян, которые умерли от коронавируса. Правда, позже уточнил, что имелось ввиду "не передавать", а "сдавать".
А вот ростовчане не рады идее сдавать жилье в наем беженцам. Многие вспоминают, что в 2014 году уже пытались брать арендаторов из ДНР и ЛНР, но остались, мягко говоря, недовольны.
"У вас на руках по три паспорта: наш, украинский и днровский, - упрекает беженцев один из пользователей. - Туда-сюда катаетесь".
Многие комментаторы недовольны тем, что жителям самопровозглашенных республик власти приняли решение оказать материальную помощь.
Много среди недовольных приездом беженцев россиян тех, кто опасается роста преступности в регионах, принимающих основной поток переселенцев.
Власти Донбасса ранее заявляли, что эвакуация населения временная, люди смогут вернуться домой, когда "все закончится". Точные сроки не называются. Но, судя по интервью с невольными переселенцами, которых в сети становится все больше и больше, люди не очень хотят задерживаться в России надолго - в непризнанных республиках у них остались дома, близкие люди, любимые вещи, хозяйство, животные.
Житель Тельманова не может сдержать слёз, когда вспоминает о брошенном в Донбассе хозяйстве. Он рассказал Ruptly, что уехал только ради жены — она не оставила бы его там одного:
«Жена боится, она запугана — попала под такую сильную бомбёжку. Я не боюсь ничего, но она меня не бросит, я плохо хожу. Я бы не уехал. Я в 2016 году не уезжал, я сидел. Я не боюсь ничего, привыкший».
Источник:
Впрочем, Россия - страна большая и кроме тех, кто выражает свое возмущение и недовольство, находятся и те, кто считает, что люди должны помогать друг другу.
С начала эскалации конфликта в Донбассе в Россию въехали уже более 50 тыс. жителей региона. С жильём им, помимо властей, помогают и неравнодушные граждане.
Одна из них, 27-летняя Виктория, предложила беженцам пожить у себя в квартире: «Мне совсем не было боязно. Мой муж меня понял и поддержал. Я считаю, что людям надо помогать, потому что у них такое горе случилось. Они же ни в чём не виноваты».
20 февраля они с мужем встретили Ольгу с пятилетней дочкой на вокзале и отвезли к себе в квартиру.
"Когда мы ещё только переписывались с Ольгой, меня зацепило одно сообщение", - рассказывает Виктория корреспонденту RT, - "Она написала, что её муж, военный, решил не дожидаться, пока в городе начнутся обстрелы и сразу отправил их в Россию. И я как-то сразу подумала, что военный понимает, что надо сейчас свою семью подальше спрятать, — продолжает Вика. — Она мне сказала, что люди в их городе сидят по подвалам. Боже мой, это в каком времени мы живём, что люди прячутся в подвалах, вы представляете? Я как-то очень близко к сердцу эту историю приняла».
Кстати, сегодня телеканал RT запустил «Карту помощи» беженцам из Донбасса. С помощью этого проекта люди, попавшие в эвакуацию, могут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.
Источник:
- 15 угарных хвостатых, которые не желают скрывать свои эмоции
- В ДНР и ЛНР объявлена эвакуация - люди массово покидают свои дома
- Путин выделил беженцам из Донбасса по 10 тысяч рублей
- 15 фотографий, которые доказывают, что животные - это те же люди, только в шубах
- Беженцев отправят в Краснодарский и Ставропольский край, а также в Воронежскую область
Понравилось34
"Самим всего мало". "Понаедут нахлебники".
Простите а вы можете как то аргументировать? Думаю нет, так как кремлеботы в массе своей довольно тупой контингент, иначе не стали бы ими. Почему? потому что умные никогда не встанут на сторону безрассудству
Мой муж меня понял и поддержал.
20 февраля они с мужем встретили Ольгу с пятилетней дочкой*****
Я бы Ольгу без дочки приютил, да боюсь жена меня не поддержит...
А уж если останутся средства - только тогда чужим.
Беженцев жалко...
А нас почему никто не жалеет ??
Вы в курсе что у этих людей такой же российский паспорт есть как и у вас?
Не платить налоги - это плохо.
Сколько эти "новые граждане" РФ налогов заплатили в бюджет своей новой страны?
хммм.. нисколько....
Но главное не это.
Я давеча смотрел "День независимости". Там показывали, что астероид летит на Америку.
Нам ожидать беженцев из Америки? Или можно смотреть про бомбежки только кино с 1 канала?
В принципе, интересное кино показывают, но сценарий сыроват, повторяются уже.. могли бы и по-лучше придумать, да и актеров по-лучше нанять.
А чего ники и аватарки замылены в комментах?
Я даже догадываюсь что это за россияне(к сожалению)....вот они, два процента предательского дерьма....гос.депоского.
Если же кремль не будет атаковать в расчёте на то что-бы отсидеться, в таком случае Володенька станет политическим трупом и уже никто не будет воспринимать его в серьёз, а ряд санкций введут в любом из случаев. Кремль уже советовал как то раз россиянам затянуть ремни, интересно что посоветует в этот раз?
p.s. Если тут кто-то из упоротых думает, что я пишу всё это по заказу или ещё как, я отвечу. Я пишу это не для вас упоротые патриоты, совкодрочеры и кремлеботы. Я пишу это для людей которые в России ещё умеют думать
P. S. Налогоплательщики куевы, вы бы для начала почитали бы налоговое законодательство РФ, посчитали сколько тратит государства на ваше обучение, лечение и инфраструктуру для вас, и засунули бы свои языки в то место которым вы все и думаете. (в жопу то есть простите должен был сделать пояснение для "думующих" а то не поймёте).
Конечно, не все беженцы такие. Но, к сожалению, таких тоже очень много. Помню, работала у нас техничкой одна женщина, родом с Украины, плохого ничего нельзя сказать-работу выполняла, на жизнь не жаловалась, не скулила, что ей все должны, когда про пособия беженцам узнала, всё шутила, может, ей тоже статус беженки как то получить.
Так что негативно против себя настроили они сами, причем ещё в 14 году, и, по большому счету, верхушки власти тут не причем (имею ввиду исключительно отношение, не более того)
А главное, что среди беженцев были вполне нормальные, здоровые мужики. Дети, старики, женщины-это понятно. Мужики, а вы то куда? Хотя если вы даже у нас за двойную зарплату работать не хотели, то какие могут быть вопросы...
Уродов хватит и у беженцев, и у нас.
По поводу мужиков сбежавших... Ежели дома ничего своего нет, кроме долгов твоего правительства, то что там делать?
======
Взять калаш и отстреливаться. Это "отчий дом", родина наконец.