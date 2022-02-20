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Между войной и чужбиной: одни россияне недовольны наплывом беженцев, другие помогают

Между войной и чужбиной: одни россияне недовольны наплывом беженцев, другие помогают (3 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2022 23:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Эмоции   беженцы   донбасс   недовольство   россияне   эвакуация   
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В социальных сетях каждый пост о беженцах последние несколько дней становится причиной бурного обсуждения, и достаточно многие комментариев негативны по отношению к приезжим. Впрочем, есть и прямо противоположные.

Если в "мирное время" обсужения даже безобидных, в сущности, тем выгула собак или правил парковки во дворе, всякий раз заканчиваются адом в комментариях, то можно себе представить, какие эмоции у людей вызывает тема войны и беженцев.

Пользователи российских соцсетей активно делятся опытом общения с беженцами из народных республик ДНР и ЛНР, прибывающих в регионы на фоне обострения в Донбассе. В различных пабликах мнения пользователей с точки зрения претензий к выходцам из Донбасса схожи, - пишет МК.

"Мне одному сейчас 2014 год вспомнился и эти "благодарные" товарищи?", "Не собираюсь никому помогать или давать жилье, наглые до ужаса", "Вы должны были то, должны это и так далее... Отказывались ехать далеко, видите ли, им нужно в городе".

Так, люди считают, что беженцы ведут себя нагло и неблагодарно, не соглашаются на б/у вещи, требуют денег и лучшего жилья.

Масла в огонь подливают непродуманные слова политиков. Накануне член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что эвакуировавшимся из Донбасса жителям можно передавать квартиры россиян, которые умерли от коронавируса. Правда, позже уточнил, что имелось ввиду "не передавать", а "сдавать".

А вот ростовчане не рады идее сдавать жилье в наем беженцам. Многие вспоминают, что в 2014 году уже пытались брать арендаторов из ДНР и ЛНР, но остались, мягко говоря, недовольны.

"У вас на руках по три паспорта: наш, украинский и днровский, - упрекает беженцев один из пользователей. - Туда-сюда катаетесь".

Многие комментаторы недовольны тем, что жителям самопровозглашенных республик власти приняли решение оказать материальную помощь.

Много среди недовольных приездом беженцев россиян тех, кто опасается роста преступности в регионах, принимающих основной поток переселенцев.

Власти Донбасса ранее заявляли, что эвакуация населения временная, люди смогут вернуться домой, когда "все закончится". Точные сроки не называются. Но, судя по интервью с невольными переселенцами, которых в сети становится все больше и больше, люди не очень хотят задерживаться в России надолго - в непризнанных республиках у них остались дома, близкие люди, любимые вещи, хозяйство, животные.

Житель Тельманова не может сдержать слёз, когда вспоминает о брошенном в Донбассе хозяйстве. Он рассказал Ruptly, что уехал только ради жены — она не оставила бы его там одного:

«Жена боится, она запугана — попала под такую сильную бомбёжку. Я не боюсь ничего, но она меня не бросит, я плохо хожу. Я бы не уехал. Я в 2016 году не уезжал, я сидел. Я не боюсь ничего, привыкший».

Впрочем, Россия - страна большая и кроме тех, кто выражает свое возмущение и недовольство, находятся и те, кто считает, что люди должны помогать друг другу.

С начала эскалации конфликта в Донбассе в Россию въехали уже более 50 тыс. жителей региона. С жильём им, помимо властей, помогают и неравнодушные граждане.

Одна из них, 27-летняя Виктория, предложила беженцам пожить у себя в квартире: «Мне совсем не было боязно. Мой муж меня понял и поддержал. Я считаю, что людям надо помогать, потому что у них такое горе случилось. Они же ни в чём не виноваты».

20 февраля они с мужем встретили Ольгу с пятилетней дочкой на вокзале и отвезли к себе в квартиру.

"Когда мы ещё только переписывались с Ольгой, меня зацепило одно сообщение", - рассказывает Виктория корреспонденту RT, - "Она написала, что её муж, военный, решил не дожидаться, пока в городе начнутся обстрелы и сразу отправил их в Россию. И я как-то сразу подумала, что военный понимает, что надо сейчас свою семью подальше спрятать, — продолжает Вика. — Она мне сказала, что люди в их городе сидят по подвалам. Боже мой, это в каком времени мы живём, что люди прячутся в подвалах, вы представляете? Я как-то очень близко к сердцу эту историю приняла».

Кстати, сегодня телеканал RT запустил «Карту помощи» беженцам из Донбасса. С помощью этого проекта люди, попавшие в эвакуацию, могут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.

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Метки: Эмоции   беженцы   донбасс   недовольство   россияне   эвакуация   
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2k
Дмитрий Круглов 3 часа назад
У нас в Сибири в деревнях полно свободных домов, как в Простоквашино. Приезжайте и живите. Тут и народ более гостеприимный, особенно трудолюбивых уважают.
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2k
Чучело Мяучело 14 минут назад
По хорошему давно надо было вывезти всех, кто хотел уехать. Там война. И это не шутки. И хватило бы денег и места у нас холь отбавляй, не надо закатывать глаза и выставлять себя мелочными суками готовыми в жопу дать за десятку. Страна впуливает куда более серьезные деньги в более несущественные вещи. И да - хохлы [мат]%сы.
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3k
sedoisever 24 минуты назад
Меня поразил паблик моего города...
"Самим всего мало". "Понаедут нахлебники".
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1k
Петр Бирюков Полчаса назад
Пусть лучше славяне приезжают чем чернота.А мразям готовым за 10 тысяч удавиться-желаю самим в такую ситуацию попасть,чтобы дом сгорел,бомбы на пустую башку падали..но зато у них будет 10 тысяч в руках..
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−161
Васек повесил трубача Полчаса назад
Если серьезно, то против детей, женщин и стариков, бегущих от ужасов войны, выступают только законченные в своей русофобии либерасто-коммуняцкие мрази. Вот от кого стране надо избавляться, а не от русских беженцев.
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13
Миллиард евро Васек повесил трубача 17 минут назад
А где война? Где ужас?
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−161
Васек повесил трубача 37 минут назад
Приму беженку, одинокую, не старше 40 лет.
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9k
Кенвуд 38 минут назад
А чего так разговнились некоторые? Такие приезжие (беженцы славяне с восточной украины) гораздо лучше бородатых кавказских талибов, засоривших собой всю Россию.
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39k
Alex 46 минут назад
Те , которые недовольны, пусть тогда черных принимают в гости. Сволочи
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13k
Ligov Час назад
Другие, которые помогают, это ЖиВ?
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−31
Иволга Час назад
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ: Спящий красавец
Простите а вы можете как то аргументировать? Думаю нет, так как кремлеботы в массе своей довольно тупой контингент, иначе не стали бы ими. Почему? потому что умные никогда не встанут на сторону безрассудству
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13k
aalexey3 Час назад
*****27-летняя Виктория, предложила беженцам пожить у себя в квартире
Мой муж меня понял и поддержал.
20 февраля они с мужем встретили Ольгу с пятилетней дочкой*****

Я бы Ольгу без дочки приютил, да боюсь жена меня не поддержит...
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6k
Николай 2 часа назад
Ну как кричать крым наш, все готовы, а как поддержать в трудное время, дак сразу, а нам кто поможет, вы уж тогда определитесь кто наши, а кто не наши... по поводу различных проблем с беженцами что сейчас что раньше, есть нормальные люди которые бегут от войны, а есть те кто из этого выгоду получают, в конце концов не сирийцам и афганцам помогать собираются...имхо...
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120k
arek14 3 часа назад
пункт временного размещения в спортивной школе в Таганроге. здесь 364 человека, из них 117 – дети
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−2
Сергей Мартынов 3 часа назад
Я тоже считаю , что надо в первую очередь помогать своим.
А уж если останутся средства - только тогда чужим.
Беженцев жалко...
А нас почему никто не жалеет ??
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162k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
Те выродки кого *объели* беженцы уезжающие от бомбежек сохраняя свою жизнь на 10.000.
Вы в курсе что у этих людей такой же российский паспорт есть как и у вас?
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162k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
пост провокатора..несомненно.
А чего ники и аватарки замылены в комментах?
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14
sasha ☭Cheкаво☭ 3 часа назад
тебя че так бомбит? шкура продажная!
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162k
☭Cheкаво☭ 3 часа назад
*...одни россияне недовольны ...*
Я даже догадываюсь что это за россияне(к сожалению)....вот они, два процента предательского дерьма....гос.депоского.
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−31
Иволга 5 часов назад
Помнится как Володя сказал однажды....У нас говорит у русских такое правило, если мы приглашаем девушку в ресторан, то должны платить за неё. С Крымом всё понятно, полуостров вошёл в состав России и там более менее всё стабильно и самое главное регион не в состояние постоянной военной угрозы. С Донбассом же происходит не пойми что, по сути кремль спровоцировал войну. Создались ЛНР, ДНР, регионы после боевых действий остались по факту не кем не признанными республиками. Кремль за последние несколько лет никак не решил этот вопрос и как уже становится очевидным решать не собирается. Причина данной ситуации только одна. Володенька как муёвый стратег смог сказать гоп, но что делать дальше он и сам не знает, потому что, прими эти регионы в состав России, Украина незамедлительно вступит в НАТО, чего в кремля боятся как огня, поэтому создавая напряжённую обстановку на границах соседнего государства кремль тем самым оттягивает время, типа авось как-нибудь и разрешится. Кремлёвские дебилы, нет никогда он не разрешится, тут не надо быть великим комбинатором, что-бы понять, что решение проблемы тут только одно, признать поражение России в Донбасском вопросе, на что Володя имея не здоровые амбиции никогда не пойдёт. Отсюда вывод, что кремль своими тупыми решениями, стягиванием войск к границам и прочими действиями только ухудшает ситуацию, это как в шахматах Цугцванг, любой ход ведёт к ухудшению позиции и в последствии к поражению. Если сейчас кремль всё таки решит атаковать Украину или даже начнёт боевые действия на Донбассе не выходя за рамки этого региона, это приведёт к жёстким санкциям к которым Россия не готова. Первое, это отказ от российских энергоресурсов, блокирование Северного потока 2, второе блокирование банковской системы и запрет на импорт, экспорт. Патриоты, вы хоть понимаете, что будет? Практически мгновенно возникнет острый дефицит всего, как это уже было во времена СССР, нельзя идти против всего мира, не имея надёжных козырей.
Если же кремль не будет атаковать в расчёте на то что-бы отсидеться, в таком случае Володенька станет политическим трупом и уже никто не будет воспринимать его в серьёз, а ряд санкций введут в любом из случаев. Кремль уже советовал как то раз россиянам затянуть ремни, интересно что посоветует в этот раз?

p.s. Если тут кто-то из упоротых думает, что я пишу всё это по заказу или ещё как, я отвечу. Я пишу это не для вас упоротые патриоты, совкодрочеры и кремлеботы. Я пишу это для людей которые в России ещё умеют думать
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252
Евгений Эдельштейн Иволга Полчаса назад
зх,Иволга... Нельзя такие вещи писать,Читали Казус Кукоцкого? Про трижды вычищеный этнос...
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6k
Игорь Мочалов 6 часов назад
Вы знаете, двоякое мнение по этому поводу. Когда на в Кузбасс впервые приехали беженцы, тогда ещё Тулеев их пристроил. Им специально переоборудовали комнаты в общагах, проводили туда канализацию и воду, своим то неположено. "Нашли" рабочие места на шахтах. Зарплата, естественно, выше. Мужики наши это проглотили-ну, всё таки беженцы, люди повидали горюшка... Вот только беженцы стали выежываться. Б/у вещи для них брать - пфы, что за хлам,работать они толком не работали, ладно, мужики и это терпели... Но когда на какой то праздник те перепились и стали орать "Слава Украине", вот тут мужиков наших прорвало, морды им поразбивали.
Конечно, не все беженцы такие. Но, к сожалению, таких тоже очень много. Помню, работала у нас техничкой одна женщина, родом с Украины, плохого ничего нельзя сказать-работу выполняла, на жизнь не жаловалась, не скулила, что ей все должны, когда про пособия беженцам узнала, всё шутила, может, ей тоже статус беженки как то получить.
Так что негативно против себя настроили они сами, причем ещё в 14 году, и, по большому счету, верхушки власти тут не причем (имею ввиду исключительно отношение, не более того)
А главное, что среди беженцев были вполне нормальные, здоровые мужики. Дети, старики, женщины-это понятно. Мужики, а вы то куда? Хотя если вы даже у нас за двойную зарплату работать не хотели, то какие могут быть вопросы...
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54
Purple_Bear Игорь Мочалов 5 часов назад
Паршивая овца всё стадо портит.
Уродов хватит и у беженцев, и у нас.
По поводу мужиков сбежавших... Ежели дома ничего своего нет, кроме долгов твоего правительства, то что там делать?
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2k
Иван 7 часов назад
А вот сх*яли "они не виноваты"? А кто виноват? Пендосы? ЛГБТ спильнота? Навальный?
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252
Евгений Эдельштейн Иван Полчаса назад
А у нас,между прочим,песни красивые...
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1k
Rabie Liz 7 часов назад
Это женщины, дети и старики. Какая преступность вырастет? Помочь надо. Им больше некуда бежать от войны.
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14
sasha Rabie Liz 3 часа назад
а случись чего, нам куда бежать?
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