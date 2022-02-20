Между войной и чужбиной: одни россияне недовольны наплывом беженцев, другие помогают

Впрочем, Россия - страна большая и кроме тех, кто выражает свое возмущение и недовольство, находятся и те, кто считает, что люди должны помогать друг другу.

С начала эскалации конфликта в Донбассе в Россию въехали уже более 50 тыс. жителей региона. С жильём им, помимо властей, помогают и неравнодушные граждане.

Одна из них, 27-летняя Виктория, предложила беженцам пожить у себя в квартире: «Мне совсем не было боязно. Мой муж меня понял и поддержал. Я считаю, что людям надо помогать, потому что у них такое горе случилось. Они же ни в чём не виноваты».

20 февраля они с мужем встретили Ольгу с пятилетней дочкой на вокзале и отвезли к себе в квартиру.

"Когда мы ещё только переписывались с Ольгой, меня зацепило одно сообщение", - рассказывает Виктория корреспонденту RT, - "Она написала, что её муж, военный, решил не дожидаться, пока в городе начнутся обстрелы и сразу отправил их в Россию. И я как-то сразу подумала, что военный понимает, что надо сейчас свою семью подальше спрятать, — продолжает Вика. — Она мне сказала, что люди в их городе сидят по подвалам. Боже мой, это в каком времени мы живём, что люди прячутся в подвалах, вы представляете? Я как-то очень близко к сердцу эту историю приняла».

Кстати, сегодня телеканал RT запустил «Карту помощи» беженцам из Донбасса. С помощью этого проекта люди, попавшие в эвакуацию, могут найти тех, кто готов пригласить их жить к себе домой.