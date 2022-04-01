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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм

Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм (32 фото)

Автор:
01 апреля 2022 12:16
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1572
32
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Берегите свой мозг. Он может быть атакован.

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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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53  комментария
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23k
Андрей Иванов 2 часа назад
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А кто тогда троллит малолетних засранцев по всему тырнету?
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14
Тупняк Минуту назад
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Дайте мне белые крылья,
Я утопаю в омуте.
Через тернии, провода
В небо, только б не мучиться.
Тучкой маленькой обернусь,
И над твоим крохотным домиком
Разрыдаюсь косым дождём.
Знаешь, я так соскучился.
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14
Тупняк 11 минут назад
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Деда Тима в 31 год тоже отсутствует в соцсетях.
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6k
Invertor Полчаса назад
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Для того чтобы смотреть фильмы на телефоне мозг не нужен. Совсем не нужен.
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633
Ямщик Полчаса назад
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Это знают тем, кто про хомяка тут писал
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7k
Bartello Полчаса назад
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3 самокатчика и один обочечник.
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6k
Invertor 49 минут назад
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Вообще то речь о царе шла, ну да хрен с ним. Меня больше интересует вот это: "Тогда придворный шут взял кусок льда". Вот просто так взял и все, но ГДЕ он его взял? Это видимо одна из древних "котоламповых" историй.
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2k
Feofil Час назад
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5k
ekarataev Час назад
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Сверхтекучесть вышла из лабораторий и шагнула в мир женщин.
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53k
alertol Час назад
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Што не таг ?
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2k
Денис Час назад
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Из той же оперы:
Ищу мужика который будет играть на баяне в то время пока мой муж будет трахать мою подругу.
Извращенцев просьба не беспокоить.
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1k
!ГЕНнадий Час назад
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53k
alertol Час назад
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Ну меня и правда нет в соцах, так по стариковски, по форумам бегаю да в камментах... (Дед Влад 41 год)
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44k
dima423 Час назад
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норм))) ви вил, ви вил рок ю)
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1k
!ГЕНнадий Час назад
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-Чё без кетчупа?..
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44k
dima423 Час назад
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у меня есть дом и машина, живу в свое удовольствие, но я тоже наливаю воду в пузырек шампуня когда он заканчивается))
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8k
Фельдъегерь 2 часа назад
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не знаю на счет клички, меня в баре по имени называют
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44k
dima423 2 часа назад
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че они там курят, когда такие истории сочиняют...?
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11k
Cornho 2 часа назад
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Школоло опять на каникулах? Когда они уже выучат словосочетание "одно и ТО ЖЕ"?
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4k
Наталья 2 часа назад
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А потом вся эта пьяная компания теряется в нашем дворе и всю ночь песни поёт и ржёт, или ругается, с*ки. Простите, наболело.
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44k
dima423 2 часа назад
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а что начал петь? - "Настя, подари нам счастье, подари любовь"?) ...с тех пор такой ник?
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