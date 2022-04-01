Забавные идеи розыгрышей на 1 апреля, которые можно воплотить прямо сейчас

1 апреля - День смеха и так уже заведено, что в этот день все друг друга разыгрывают. Самые банальные розыгрыши - это фейковые звонки и новости о беременности. Предлагаем вам расширить кругозор и посмотреть на другие идеи розыгрышей. Если вы ещё ничего не подготовили, то вот вам несколько идей.