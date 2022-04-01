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Забавные идеи розыгрышей на 1 апреля, которые можно воплотить прямо сейчас

Забавные идеи розыгрышей на 1 апреля, которые можно воплотить прямо сейчас (20 фото)

Автор:
01 апреля 2022 08:14
Сообщество : Юмор
Метки: 1 апреля   Юмор   день смеха   интересное   милота   прикол   розыгрыш   
3712
20

1 апреля - День смеха и так уже заведено, что в этот день все друг друга разыгрывают. Самые банальные розыгрыши - это фейковые звонки и новости о беременности. Предлагаем вам расширить кругозор и посмотреть на другие идеи розыгрышей. Если вы ещё ничего не подготовили, то вот вам несколько идей.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 1 апреля   Юмор   день смеха   интересное   милота   прикол   розыгрыш   
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17  комментариев
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Сибиряк 2 часа назад
Люблю 1е апреля, можно совершенно легально дать в морду дебилам-шутникам.
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24k
SerGProS 47 минут назад
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Наталья 3 часа назад
Не люблю розыгрыши. Мне не нравится ставить людей в неловкое положение.
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Cornho 3 часа назад
Это не понял. Плёнка же открутится вместе с колпачком?

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