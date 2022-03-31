Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам

Представьте, что если бы всё перевернулось с ног на голову. В каком бы мире мы оказались?! Чтобы понять лучше этот мир, стоит взглянуть на него с противоположной стороны.

1. Отношения наоборот 0 Источник:

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