Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам

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Представьте, что если бы всё перевернулось с ног на голову. В каком бы мире мы оказались?! Чтобы понять лучше этот мир, стоит взглянуть на него с противоположной стороны.
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Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
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