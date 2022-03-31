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Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам

Если бы мы жили в мире, где всё наоборот. Обязательно к просмотру девушкам (17 фото)

Автор:
31 марта 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Альтернативная реальность   Юмор   всё изменилось   наоборот   подборка   прикол   
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Представьте, что если бы всё перевернулось с ног на голову. В каком бы мире мы оказались?! Чтобы понять лучше этот мир, стоит взглянуть на него с противоположной стороны.
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Источник:

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Метки: Альтернативная реальность   Юмор   всё изменилось   наоборот   подборка   прикол   
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1  комментарий
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Ольга Полчаса назад
особенно весело когда вызываешь такми к травматологическому отделению и ковыляешь на костылях, хотя максимально точно стаивишь точку к подъезду
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