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Типичные модники метро Москвы, которые каждый раз нас удивляют

Типичные модники метро Москвы, которые каждый раз нас удивляют (22 фото)

Автор:
11 января 2022 11:41
Метки: Метро   Москва   Юмор   подземка   прикол   смех   столица   
950
22
Для большинства жителей российской столицы подземка - это основной вид транспорта. Ежедневно метро Москвы обслуживает огромное количество людей, среди которых попадаются неординарные личности. Перед вами свежая подборка уникальных персонажей, чей вид здорово поднимает настроение.
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Метки: Метро   Москва   Юмор   подземка   прикол   смех   столица   
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25
Zmey Gorynych 48 минут назад
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7k
Евгений Полчаса назад


Интересно, как она жопу вытирает?
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1k
Anton Chigurh Полчаса назад
психов везде хватает
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Richard

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