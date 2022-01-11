Типичные модники метро Москвы, которые каждый раз нас удивляют

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Для большинства жителей российской столицы подземка - это основной вид транспорта. Ежедневно метро Москвы обслуживает огромное количество людей, среди которых попадаются неординарные личности. Перед вами свежая подборка уникальных персонажей, чей вид здорово поднимает настроение.
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