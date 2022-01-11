Типичные модники метро Москвы, которые каждый раз нас удивляют

Отдых по-русски. Как наши отрываются в Куршевеле (7 фото + видео)

Неудержимые модники московского метро, к которым мы никак не привыкнем

Модницы и модники метро Москвы, чьи образы заставляют улыбаться

Удивительные люди из московской подземки, от вида которых на лице появляется улыбка

Модники московской подземки, или как выделиться из толпы в столице

Модники московского метро. Осторожно, в подборке может быть ваша фотокарточка