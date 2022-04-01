FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 6782 поста • 759 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Что на самом деле происходит за кадром во время съёмок

Что на самом деле происходит за кадром во время съёмок (16 фото)

Автор:
01 апреля 2022 09:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: за кадром   интересно   люди   съемка   фото   фотограф   фотосессия   
1045
16

Предлагаю для вас подборку сравнений снимков и того, что творилось за кадром.

Фотография имеет что-то общее с магией. Вот бывает, видишь нечто красивое, пытаешься запечатлеть, а камера этого вообще не передаёт. Но есть те, кто этой магией владеет в совершенстве, поэтому умеет из подручных материалов и буквально какого-то мусора создать шедевр, и сразу не понять, как это было снято.


Я бросил несколько попрыгунчиков в пустую мусорную корзину

×
×

Как снять свотчи с хорошим освещением

Фотограф-паук

Цветок и чернила

Магия лужи

Огоньки

Съёмка для салона красоты

Красивые кадры порой стоят фотографам значительных усилий

Это я в полночь пробираюсь в болотистых водах возле мыса Канаверал с моей камерой в нескольких дюймах над водой, чтобы сделать фотографию запуска ракеты Falcon 9 и её отражения.


Фотография обручального кольца, сделанная «на» iPhone

Мир через каплю воды

Магия миниатюр

Предметная съёмка — это целое искусство

Под водой

Ещё одно доказательство, что фотографы могут увидеть красоту даже в лужах

Искусственный дождик

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: за кадром   интересно   люди   съемка   фото   фотограф   фотосессия   
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Veprь Макар Час назад
"Все врут" грустно вздохнул он...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SerGProS 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

254930



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 необычных фото, которые вас улыбнут, заставят удивиться, а может и задуматься
0
55
20 необычных фото, которые вас улыбнут, заставят удивиться, а может и задуматься
"Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США
1
173
"Не пускать обратно": пользователи соцсетей в штыки восприняли отъезд Малышевой в США
Набирающие популярность в сообществах
15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир
0
10
15 любопытных статистических фактов, которые заставят по-другому взглянуть на мир
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
2
19
Девушка, встречавшаяся с шестью мужчинами, прославилась как гений планирования
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Рогозин высмеял новость об отъезде Малышевой в США
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бесконечное лето
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#прикол#Приколы#автомобили#США#кино#СССР#Разное#сарказм
#фото#история#интересно#подборка#аварии#авто аварии#комментарии#фотографии#Россия#война
#животные#факты#дтп#интересное#Ynews#автомир#люди#шоу бизнес#позитив#мир

На что жалуетесь?

Вернуться