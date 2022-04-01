Что на самом деле происходит за кадром во время съёмок

Предлагаю для вас подборку сравнений снимков и того, что творилось за кадром.
Фотография имеет что-то общее с магией. Вот бывает, видишь нечто красивое, пытаешься запечатлеть, а камера этого вообще не передаёт. Но есть те, кто этой магией владеет в совершенстве, поэтому умеет из подручных материалов и буквально какого-то мусора создать шедевр, и сразу не понять, как это было снято.
Я бросил несколько попрыгунчиков в пустую мусорную корзину
Как снять свотчи с хорошим освещением
Фотограф-паук
Цветок и чернила
Магия лужи
Огоньки
Съёмка для салона красоты
Красивые кадры порой стоят фотографам значительных усилий
Это я в полночь пробираюсь в болотистых водах возле мыса Канаверал с моей камерой в нескольких дюймах над водой, чтобы сделать фотографию запуска ракеты Falcon 9 и её отражения.
Фотография обручального кольца, сделанная «на» iPhone
Мир через каплю воды
Магия миниатюр
Предметная съёмка — это целое искусство
Под водой
Ещё одно доказательство, что фотографы могут увидеть красоту даже в лужах
Искусственный дождик
Источник:
АНТИФИШКИ
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