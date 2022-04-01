Что на самом деле происходит за кадром во время съёмок

Фотография имеет что-то общее с магией. Вот бывает, видишь нечто красивое, пытаешься запечатлеть, а камера этого вообще не передаёт. Но есть те, кто этой магией владеет в совершенстве, поэтому умеет из подручных материалов и буквально какого-то мусора создать шедевр, и сразу не понять, как это было снято.

Я бросил несколько попрыгунчиков в пустую мусорную корзину