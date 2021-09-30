Фотограф приоткрыл закулисье съёмки и показывал, как создавались его снимки

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Красивые фотографии — всегда результат работы, которую не видит зритель.
Всё, что происходит за кадром, остаётся для него тайной. Но некоторые фотографы готовы приоткрыть секреты своего закулисья. Поэтому они публикуют бэкстейджи, чтобы показать, как создавался тот или иной кадр. Так делает и нигерийский фотограф Ибор Эдоса Виктор. Предлагаем вам познакомиться с его работами.
Папоротник
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Какую историю ты скрываешь?
Пронзительный взгляд
Маленькая Моана
Свет огня
Колесо
Медузы*
Африканская красота
Волшебство
Борьба за свободу
За окном
Портрет
Огонёк
Красная шапочка
Цветочек
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Естественный свет
* Медуза признана судом России иноагентом
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