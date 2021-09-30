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Фотограф приоткрыл закулисье съёмки и показывал, как создавались его снимки

Фотограф приоткрыл закулисье съёмки и показывал, как создавались его снимки (18 фото)

Автор:
30 сентября 2021 08:22
Сообщество : ФотоМир
Метки: Ибор Эдоса Виктор   в мире   за кадром   интересно   люди   съемка   фото   фотошраф   
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18

Красивые фотографии — всегда результат работы, которую не видит зритель.

Всё, что происходит за кадром, остаётся для него тайной. Но некоторые фотографы готовы приоткрыть секреты своего закулисья. Поэтому они публикуют бэкстейджи, чтобы показать, как создавался тот или иной кадр. Так делает и нигерийский фотограф Ибор Эдоса Виктор. Предлагаем вам познакомиться с его работами.


Папоротник

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Какую историю ты скрываешь?


Пронзительный взгляд



Маленькая Моана



Свет огня


Колесо


Медузы*


Африканская красота


Волшебство


Борьба за свободу


За окном


Портрет


Огонёк


Красная шапочка


Цветочек


Фантазия


Естественный свет

* Медуза признана судом России иноагентом

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Метки: Ибор Эдоса Виктор   в мире   за кадром   интересно   люди   съемка   фото   фотошраф   
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2  комментария
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8
Selena-Ecology 7 минут назад
хороший фотограф, с фотошопом и фантазией у него всё ок. На мероприятия когда нужен, такого не найти, а тех кого заказывали, на их работы смотреть грустно, а ценники ставят... 1 раз на выписку 2-го ребенка с роддома заказали фотографа, девчонку лет 14 (посоветовали), ценник был подозрительно низкий, но все таки согласились, и чудо! И интервью у всех взяла (даже пятличку не забыла всем цеплять), и домой доехала, и кота подловила с его реакцией так, что до сих пор без смеха момент смотреть нельзя, и фото сделала все с душой и обработкой (видео оказывается бонусом шло) и все смонтировала отлично. Вот так вот бывает, если есть талант, то он есть, а ценник и объемы работ уже не особо важны, и ценник с качеством вообще не коррелируют, никак.
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Руслан Полчаса назад
Особенно фото "Борьба за свободу" впечатляет
Может быть правильнее назвать: ниггер, сидящий за решеткой за сбыт наркотиков?
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