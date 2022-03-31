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Зачем в Советском Союзе сделали автомобиль с ядерным реактором

Зачем в Советском Союзе сделали автомобиль с ядерным реактором (5 фото)

Автор:
31 марта 2022 17:19
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   авто   автомобили   атом   интересное   наука   физика   
1582
5
Развитие советской ядерной энергетики вплоть до Чернобыльской аварии шло хорошими и уверенными темпами. Но многие вполне амбициозные проекты пришлось советским атомщикам свернуть...
Конструкторы, выдвигавшие идеи атомовозов, атомных танков, атомолётов, говорили, что это возможно. Но самой невероятной казалась идея атомного автомобиля, которую впервые выдвинули в США. В 1958 году компания Ford предоставила макет атомного автомобиля Ford Nucleon. Самой обычной американской семье предлагали машину, чьи колёса должны были приводиться в движение с помощью уранового реактора, двух паровых турбин и парогенератора. Но никто так и не смог придумать главную задачу - уменьшить в размере стандартный реактор подводных лодок S2W.
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Некоторые авторы описывали "четырёхцилиндровый двигатель с использованием шайб из обогащенного изотопа урана 235", что выглядело достаточно фантастично, скорее всего это очередной миф. Невозможно отрицать, что автомобильная промышленность СССР никогда не была передовой отраслью и чаще всего просто копировала западные модели. Также не секрет, что многие разработки ядерщиков финансировались с подачи министерства обороны. А у атомного автомобиля никакого военного применения быть не могло.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: СССР   авто   автомобили   атом   интересное   наука   физика   
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7  комментариев
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−22
Thomsen 2 часа назад
<Опытный образец "Волга-атом" был построен в 1965 году и имел мощность двигателя в 320 л.с. Но испытания в Североморске показали, что машина сильно перегревалась и плохо тормозила.>
Бля, потерпел бы уж до завтра. Эту херню постят каждое 1-е апреля с завидной регулярностью.
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31k
a.fey Полчаса назад
Да. В России много крупных месторождений Тория. Правда, купить его можно только за рубли.
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5k
Станислав 38 минут назад
Я знал!!!!! Она существует! =)))))
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1k
vijilante 42 минуты назад
А знаменитый атомный велосипед 1965 года выпуска ? Почему про него не рассказали ?
Про него и про атомный хлебоуборочный комбайн "Кубань-65" ?!
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1k
Sergey 47 минут назад
Так как сейчас мода на электротягу, почему бы источник питания не сделать на РИТЕГах? Габариты могут быть и совсем небольшими. Даже в спутниках используются. Возможно в виде дополнительной зарядки, при условии малой мощности.
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447
Lao Час назад
Надо было атомный пылесос разрабатывать!!!
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