Зачем в Советском Союзе сделали автомобиль с ядерным реактором

Сейчас изобретатели возвращаются к мысли об атомном автомобиле. В 2009 году инженер Лоуренс Кулесус предоставил концепт-кар Cadillac World Thorium Fuel. Эта модель позиционируется как машина, что способна работать 100 лет без ремонта и заправки. В ядерном реакторе нового типа используется торий - радиоактивный металл, 1 грамм которого может дать столько же энергии, сколько и 30 тысяч литров бензина. В России много крупных месторождений тория, так что в XXI веке у этой страны есть шансы успешно зайти на рынок атомных автомобилей и использовать, в том числе, и советские наработки.