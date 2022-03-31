Зачем в Советском Союзе сделали автомобиль с ядерным реактором

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Развитие советской ядерной энергетики вплоть до Чернобыльской аварии шло хорошими и уверенными темпами. Но многие вполне амбициозные проекты пришлось советским атомщикам свернуть...
Вот такая же судьба в 1960-х годах постигла и модель шестиколёсного автомобиля ГАЗ с атомным двигателем. На самой заре ядерной энергетики учёные и конструкторы всего мира вдохновлялись казалось бы безграничными перспективами использования атомных реакторов, ведь об их опасности мало кто задумывался тогда. И ведь если можно было размещать реакторы на подводных лодках или же ледоколах, то почему нельзя на другом транспорте?
Конструкторы, выдвигавшие идеи атомовозов, атомных танков, атомолётов, говорили, что это возможно. Но самой невероятной казалась идея атомного автомобиля, которую впервые выдвинули в США. В 1958 году компания Ford предоставила макет атомного автомобиля Ford Nucleon. Самой обычной американской семье предлагали машину, чьи колёса должны были приводиться в движение с помощью уранового реактора, двух паровых турбин и парогенератора. Но никто так и не смог придумать главную задачу - уменьшить в размере стандартный реактор подводных лодок S2W.
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Ford Nucleon так и остался музейным экспонатом. В 1958 году второй секретарь посольства СССР в Вашингтоне увидел чудо инженерной мысли на промышленной выставке. Многие источники утверждают, что именно с легкой руки Никиты Хрущёва началась разработка советского аналога атомной машины. Занималось этим секретное Автомобильное конструкторское бюро, возглавлял которое физик Александр Камнев. Он занимался проектированием основного элемента автомобиля - работоспособную силовую ядерную установку.
Сначала физик решил поступить также как и американцы: взять уже действующий ядерный реактор и уменьшить его до приемлемых размеров. Сделать это не получилось и Камнев предложил уже другую, новую конструкцию двигателя. Опытный образец "Волга-атом" был построен в 1965 году и имел мощность двигателя в 320 л.с. Но испытания в Североморске показали, что машина сильно перегревалась и плохо тормозила. Брежнев заинтересованности в проекте не показал и проект свернули. Правда всё это не имело достаточной документальной подтверждённости.
Некоторые авторы описывали "четырёхцилиндровый двигатель с использованием шайб из обогащенного изотопа урана 235", что выглядело достаточно фантастично, скорее всего это очередной миф. Невозможно отрицать, что автомобильная промышленность СССР никогда не была передовой отраслью и чаще всего просто копировала западные модели. Также не секрет, что многие разработки ядерщиков финансировались с подачи министерства обороны. А у атомного автомобиля никакого военного применения быть не могло.
Но ядерный реактор в Советском Союзе всё-таки поставили на колёса. Учёными были разработаны и испытаны гусеничные "Памир-630Д" и АЭС ТЭС-3 - мобильные установки, которые нужны были для выработки электричества в труднодоступных районах, на том же Севере. У передвижных АЭС была разная судьба. В 1969 году отказались от АЭС ТЭС-3 из-за экономической неэффективности, ну а "Памир-630Д" оказалась уже "неуместно" после Чернобыля и её ликвидировали.
Сейчас изобретатели возвращаются к мысли об атомном автомобиле. В 2009 году инженер Лоуренс Кулесус предоставил концепт-кар Cadillac World Thorium Fuel. Эта модель позиционируется как машина, что способна работать 100 лет без ремонта и заправки. В ядерном реакторе нового типа используется торий - радиоактивный металл, 1 грамм которого может дать столько же энергии, сколько и 30 тысяч литров бензина. В России много крупных месторождений тория, так что в XXI веке у этой страны есть шансы успешно зайти на рынок атомных автомобилей и использовать, в том числе, и советские наработки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР авто автомобили атом интересное наука физика
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Бля, потерпел бы уж до завтра. Эту херню постят каждое 1-е апреля с завидной регулярностью.
Про него и про атомный хлебоуборочный комбайн "Кубань-65" ?!