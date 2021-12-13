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Интересные фишки "Запорожца"

Интересные фишки "Запорожца" (8 фото + 1 видео)

Автор:
13 декабря 2021 17:42
Сообщество : RealFishki
Метки: авто   автомобили   интересное   история   советский автопром   факты   
2475
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У этой машины было несколько интересных особенностей, о которых знали только его владельцы. Да, принято относиться к нему несколько пренебрежительно, но...
Колея передней и задней оси отличаются всего на 20 мм, а ведь именно эта деталь существенно увеличивала сцепление задних колес с грунтом при движении по бездорожью.
В зимний период не было нужды постоянно работать двигателем, чтобы удержать в салоне тепло, ведь был прекрасный автономный отопитель.

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Метки: авто   автомобили   интересное   история   советский автопром   факты   
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3k
samtel 2 часа назад
Такую оптимистичную картину может нарисовать только тот, у кого этого чуда техники никогда не было! Ездил на 968М несколько лет - это просто технический кошмар! Особенно печка, которая в этой статье подается как преимущество! И сиденья тоже снимаются не одним движением... Зимой холодно, летом перегревается двигатель. Багажник как таковой отсутствует. Про шумку просто лучше молчать - из-за рева двигателя с воздушным охлаждением не слышно вообще ничего! Расход у двигателя объёмом 1,192 от 8 литров! Из плюсов - только проходимость, и то, что этот корч можно не жалеть. И еще на передних сиденьях можно вытянуть ноги вперед.
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488
Олег 38 минут назад
Эту машину конечно можно критиковать но меня поразила одна ситуация - в 90-е и нулевые часто ездил в горы на Кавказ. Жил в местных кишлаках и заметил интересную особенность, в каждом более или менее зажиточном хозяйстве было две машины. Одна иномарка, что бы понты колотить, и вторая обязательно "Запорожец" Они на нем по горам мотались. На пасеки, пастбища и т.д. Каждое авто сделано для своих целей. Да, на "Запорожце" в свет не выедешь но вот как трудяга для сельской местности то равных ему мало.
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6
alexan2506@tut.by 41 минуту назад
Автору статьи срочно идти работать маркетологом ,там красиво расписать откровенную хрень (
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6k
Андрей Крылов 51 минуту назад
А реально интересный автомобильчик был. Главный недостаток - ресурс мотора. 100-150 тысяч км и капремонт или замена. Пллюс, я сам такой (в одиночку) капиталил зха 1-2 дня! детали дешевые. перебрать пряморукому мотор с заменой почти чего угодно не проблема. Еще недостаток - плохо проссчитанные ии изготовленные ступийы колёс. Опять же 100 тысяч км и ломаются. Иногда и раньше. Всегда возил запксную с собой. Опять де плюс - поменяь - раз плбюкуть. Если бы прработали над надёжностью, был бы вообще ншедевр! А довести можно было. Но эьто же дешевка! Кто там заморачивался особо? Скажу ещ1 сказки про перегрев мотора воздушного охлаждения - сказки. НИ чего даже летом не перегревалось по крымским серпантинам. Тут один нюанс. Нельзя(!!!) как-то услучшать, снимать или изменять воздушный кожух мотора. Он грамонтно распределяет воздушный поток. И если чистить от грязи своевременн и ни чот "лишнее " не снимать, ни чгео не перегреетя. Моя сороковка легко бегала 110-120 км\час по трессе. Жрала машинка реально мало. Двидок не прихотлив. рал почти всё что горит. От самого дряггого бензина А76 и хуже, до гостатков полусжиженного газа из газового баллона, которые обысно просто выливали и сжигали. Руль лёгкий не смотря на отсутствие ГРУ. ПРоходимосьт такая, что не слилась многим внедорожникам. Приходилось вытаскивать из песка на Бакальской косе и в Крыму крутейшие полнеприводные импотные крсоверы. Мотор то сзади, нагружает гребущие задние колёса правильно. Гребёт как зверь! Тяговооруженнось сороковки относительно массы на высоте. Вот у тридцатки была проблема. Если затроит движок, мог сломаться карданный вал. Известная болячка. Ну, ещё родная редина была дерьмо. Плохо держала скользкую дорогу. Ставили что-то жигулёвское. или импортное подходящего размера. ТОгда ОК, В общем, к этом у автомобильчику у меня самые тёплые чувства. Конструкторам не мешает задуматься о том, что не плохо сделать несто подобное, но на новом, современном уровне.
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47k
zloykoyot Час назад
"... а расход топлива - 5,9 на 100 км" Ага. Только все владельцы считали десятку на сотню. "...ведь был прекрасный автономный отопитель..." Ну да. Прекрасный он только на бумаге в рекламных буклетах и в этом посте. Запах горелого бензина великолепно подчёркивал комфорт. А ещё отлично помню какая ТИШИНА стояла вокруг, когда вылезаешь из него на даче после двухчасовой поездки. И похер что петухи орут, их не особо-то и слышно первые полчаса. Понятное дело, что лучше херово ехать, чем хорошо шагать, но вот только тем, кто им владел не надо сказки рассказывать.
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68k
7guest Час назад
На мой взгляд, самое лучшее изделие украинского автопрома называлось ТПК (транспортёр переднего края). Там стоял мотор от "Запора" 40-вки, но форсированый до 45 кобыл. Проходимость - бешенская, плюс он умел плавать и грести колёсами со скоростью ~ 3км/ч. Большим плюсом была лебёдка на морде, для выезда из воды на крутых склонах, а так же очень большая проходимость.
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−19
Арнольд Штайер Час назад
Пользовал 968 М - машина огонь , простая , неприхотливая, подаеться ремонту практически в любых условиях ,отсутствие какой либо электроники как же это классно. И главное, несмотря на отсутствие комфорта , кандера и другой радости для задницы - только ты управлял этой машиной , а не куча датчиков и чипов , где человек становиться не хозяином движения , а надоедливым приложением
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66k
Viktor Час назад
Было у меня такое чудо (достался от тётки инвалида, следующий ей выдали не инвалидный, а простой - я переделывал). Поварил, подмандил, подкрасил - покатался с недельку и обменял на битый жигуль!
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> в 1962 году он стоил 1800 рублей

В 1976г. отцу на работе выделили ЗАЗ-968А и госцена была 3500 рублей.
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13k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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48k
noName 2 часа назад
"ведь был прекрасный автономный отопитель"-а сколько запоров сгорела из за этого отопителя..
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548
Mixan 2 часа назад
Хорошая машинка была ,бюджетная ,хотя над ней и смеялись многие ..
Вспомнилось из детства история ..Ехал с тетей и дядей (хохол типичный)))
по трассе на запоре ..И вот нас автобус обогнал ,тетка вполголоса сказала "Ну все племяш ,держись твоего дядьку обогнали ..)))))"
И правда дядька (харя здоровая ,как только в запор помещался) ,весь покраснел и педаль газа в пол ...И началась гонка(формула 1 отдыхает )))) ,это жуть была ,такой рев мотора ,да еще багажник на крыше свистит ,как Ту -154 ..
Короче водила автобуса поигрался и пропустил вперед наш "запор" ..Дядька успокоился ,я думал он лопнет от злость хе хе
Ну как мы их племяш ,я пот с лица стер и коротко ответил класс !
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