Интересные фишки "Запорожца"

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У этой машины было несколько интересных особенностей, о которых знали только его владельцы. Да, принято относиться к нему несколько пренебрежительно, но...
"Запорожец" был создан на Московском Заводе Малолитражных Автомобилей (МЗМА). Сперва он назывался "Москвич 444", после ряда изменений его переименовали в "Москвич 965" и потом вся документация была передана на Запорожский завод "Коммунар", чтобы пустить его в серийное производство.
А ведь он мог выглядеть совсем иначе: Научно-исследовательский автомоторный институт предложил действительно футуристичный дизайн кузова. Модель называлась "Белка".
Но у автомобиля была плохая управляемость и он не пошел в серию.
Но у автомобиля была плохая управляемость и он не пошел в серию.
При разработке будущего "Запорожца" в качестве примера был рекомендован FIAT 600. В итоге пригодилась только конструкция задней подвески, а все остальное не соответствовало ТЗ и разработчикам пришлось потрудиться.
Негласными, но главными заказчиками "Запорожца" были, как ни странно, военные. Им нужен был автомобиль переднего края, для вывоза раненых и доставки боеприпасов. Хотели в единой компоновке, но в разных кузовах выпускать один и тот же автомобиль и для гражданских, и для военных. Вот почему у машины воздушное охлаждение двигателя (радиатор не будет поврежден осколочно) и днище совершенно гладкое (для проходимости).
"Запорожец" был успешно экспортирован. В западную Европу автомобили поставляли через финскую компанию Konela и бельгийскую Scaldia-Volga. В год поставлялось около 5000 штук, что очень даже неплохо.
Козыри "Запорожца"
Очевидный - бюджетность. Это был самый дешевый автомобиль - в 1962 году он стоил 1800 рублей. Минимальные затраты на обслуживание, многоразовые фильтры, а расход топлива - 5,9 на 100 км. При этом мотор не был принципиален к октановому числу бензина.
На днище нет выступающих элементов, а поэтому автомобиль легко проходил там, где застревали "Москвичи" и "Жигули". Ну и вес автомобиля (всего 790 кг) тоже был преимуществом.
Колея передней и задней оси отличаются всего на 20 мм, а ведь именно эта деталь существенно увеличивала сцепление задних колес с грунтом при движении по бездорожью.
В зимний период не было нужды постоянно работать двигателем, чтобы удержать в салоне тепло, ведь был прекрасный автономный отопитель.
А еще у "Запорожца" была очень простая конструкция крепления передних сидений - снять их было делом пяти минут, что нередко использовали при выездах на природу, если земля была мокрой после дождя.
И особенность ЗАЗ, которая восхитила англичан:
Неизвестно для каких таких целей было сделано это технологическое отверстие, так никто сказать и не смог.
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Если пользоваться отопителем так, как написано в книжке по эксплуатации, никаким бензином не воняло.
Шум шел главным образом от дырявой выхлопной системы, Движок шумел не так уж и сильно, тем более если бензобак был полным.
Отсюда вывод: у владельца вашего Запора руки росли из места в районе кобчика.
В 1976г. отцу на работе выделили ЗАЗ-968А и госцена была 3500 рублей.
Вспомнилось из детства история ..Ехал с тетей и дядей (хохол типичный)))
по трассе на запоре ..И вот нас автобус обогнал ,тетка вполголоса сказала "Ну все племяш ,держись твоего дядьку обогнали ..)))))"
И правда дядька (харя здоровая ,как только в запор помещался) ,весь покраснел и педаль газа в пол ...И началась гонка(формула 1 отдыхает )))) ,это жуть была ,такой рев мотора ,да еще багажник на крыше свистит ,как Ту -154 ..
Короче водила автобуса поигрался и пропустил вперед наш "запор" ..Дядька успокоился ,я думал он лопнет от злость хе хе
Ну как мы их племяш ,я пот с лица стер и коротко ответил класс !