Интересные фишки "Запорожца"

Негласными, но главными заказчиками "Запорожца" были, как ни странно, военные. Им нужен был автомобиль переднего края, для вывоза раненых и доставки боеприпасов. Хотели в единой компоновке, но в разных кузовах выпускать один и тот же автомобиль и для гражданских, и для военных. Вот почему у машины воздушное охлаждение двигателя (радиатор не будет поврежден осколочно) и днище совершенно гладкое (для проходимости).