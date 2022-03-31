Леди Гага помогла Лайзе Миннелли во время церемонии вручения "Оскара"

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На церемонии "Оскар" победителя в номинации "Лучший фильм" вышли объявлять сразу две звезды — Леди Гага и прославленная голливудская актриса Лайза Миннелли. Лайзе 76 лет и после операции на коленном суставе она плохо ходит, поэтому на сцене появилась в инвалидной коляске.
Лайза Миннелли, легенда шоу-бизнеса, была приглашена на "Оскар" в этом году, чтобы вручить награду в компании с Леди Гагой
Напомним: Лайза Миннелли родилась в Голливуде в 1946 году в семье двух знаменитостей, актрисы Джуди Гарланд и режиссёра Винсента Миннелли. Она росла в этой среде и очень быстро обрела собственный голос на пути к славе.
Лиза тоже стала суперзвездой, покорив публику своим сильным вокалом и природным обаянием. Самая известная её роль в кино — это Салли Боулз в "Кабаре". Но это лишь верхушка айсберга.
"Оскар", две премии "Грэмми", четыре премии "Тони" и премия "Эмми". И это не единственные её достижения
Лайза Миннелли получила премию "Тони" всего в 19 лет, а затем "Оскар" за роль в фильме "Кабаре" в 1973 году. Ее также хвалили за роль в мюзикле "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 1977 года.. Добавьте два "Грэмми", еще три "Тони" и "Эмми", и вы получите легенду. Это еще не всё. Лайза также является кавалером французского Почетного легиона!
Актриса перестала появляться на публике в начале 2000-х по множеству причин. Она столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем.
Лайза перенесла вирусный энцефалит, опасную для жизни инфекцию головного мозга, и врачи сказали ей, что она больше не сможет ходить и говорить. Можно только представить, что она тогда почувствовала, ведь вся её жизнь была построена на движении, пении и танце.
Но Лайза Миннелли бросила вызов болезни и вернулась на сцену вопреки всему
Её стойкость и решительность позволили ей выздороветь и продолжить работу. В 2002 году Лайза выпустила альбом под названием Liza’s Back. Её последний музыкальный альбом вышел в 2010 году, после чего она взяла перерыв.
К несчастью, в 2011 году актриса получила тройной перелом и перенесла операцию на коленном суставе. Теперь ей очень трудно передвигаться.
К несчастью, в 2011 году актриса получила тройной перелом и перенесла операцию на коленном суставе. Теперь ей очень трудно передвигаться.
Итак, на церемонии "Оскар" Лайза Миннелли присоединилась к Леди Гаге, чтобы объявить лучший фильм года
Публика тепло приветствовала обеих аплодисментами. Леди Гага сделала шаг назад, чтобы внимание зрителей сосредоточилось на Лайзе Миннелли, и присоединилась к аплодисментам.
Казалось, легендарная актриса в растерянности и не знает, что делать дальше. Она посмотрела на записи, которые держала в руках, и произнесла: "Но что я теперь... Я не понимаю". Выглядело это очень мило. К счастью, Леди Гага была рядом и помогла сориентироваться.
Леди Гага поддержала её, успокоила и провела через этот момент с достоинством и уважением
Она наклонилась к Лайзе, взяла её за руку и сказала, что поняла её. "Видишь? Публика любит тебя", — добавила она. "Я знаю, спасибо", — ответила Лайза, и зрители снова устроили ей овацию.
Зрители церемонии отмечают, что это была, наверное, самая трогательная сцена за весь вечер.
Зрители церемонии отмечают, что это была, наверное, самая трогательная сцена за весь вечер.
Лайза взглянула на Леди Гагу и спросила: "Сейчас?". А затем её красивый голос заполнил пространство зала, пока она объявляла победителя в номинации.
И две женщины на сцене — пожилая и молодая — продолжали смотреть друг на друга, будто черпая друг друге силу и вдохновение.
И Лайза объявила победителя
Зрители шоу были впечатлены тем, как уважительно Леди Гага поддерживала Лайзу на протяжении всего их пребывания на сцене.
Было очень приятно наблюдать за тем, как они взаимодействуют друг с другом, становясь примером настоящего товарищества, поддержки и порядочности. Как говорится: "Жизнь — это кабаре, дружище", так что наслаждайтесь музыкой и моментом.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews вручение оскара знаменитости лайза миннелли леди гага премия оскар церемония церемония вручения шоу бизнес
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