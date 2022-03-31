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Леди Гага помогла Лайзе Миннелли во время церемонии вручения "Оскара"

Леди Гага помогла Лайзе Миннелли во время церемонии вручения "Оскара" (17 фото + 1 видео)

Автор:
31 марта 2022 14:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   вручение оскара   знаменитости   лайза миннелли   леди гага   премия оскар   церемония   церемония вручения   шоу бизнес   
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На церемонии "Оскар" победителя в номинации "Лучший фильм" вышли объявлять сразу две звезды — Леди Гага и прославленная голливудская актриса Лайза Миннелли. Лайзе 76 лет и после операции на коленном суставе она плохо ходит, поэтому на сцене появилась в инвалидной коляске.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   вручение оскара   знаменитости   лайза миннелли   леди гага   премия оскар   церемония   церемония вручения   шоу бизнес   
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23k
Ego sum qui sum 4 часа назад
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a_komolow 36 минут назад
Как я жил без этой новости?
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4k
Наталья 4 часа назад
Лайза Минелли выглядит достойно. Но, что с лицом Леди Гаги? Пластика или разожралась?
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20k
Luc72 4 часа назад
А я думал, она свои суставы отдала... Как это мило...
А, нет, просто потусовались на сцене...
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44k
dima423 4 часа назад
Да лан, по епальнику не щелкнула, уже хорошо...у них щас там так)))
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