Леди Гага помогла Лайзе Миннелли во время церемонии вручения "Оскара"

Лайза Миннелли получила премию "Тони" всего в 19 лет, а затем "Оскар" за роль в фильме "Кабаре" в 1973 году. Ее также хвалили за роль в мюзикле "Нью-Йорк, Нью-Йорк" 1977 года.. Добавьте два "Грэмми", еще три "Тони" и "Эмми", и вы получите легенду. Это еще не всё. Лайза также является кавалером французского Почетного легиона!