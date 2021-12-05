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Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн (2 фото)

Автор:
05 декабря 2021 19:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Рудинштейн   знаменитости   кинотавр   смерть   шоу бизнес   
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Кинопродюсер скончался на 76-м году жизни.

Сегодня, 5 декабря, в Москве умер Марк Рудинштейн. Ранее сообщалось о том, что кинопродюсера госпитализировали в московскую клинику с сердечным приступом. Состояние Рудинштейна оценивалось как критическое. Он находился в коме и был подключен к аппарату ИВЛ.


Марк Рудинштейн известен как кинопродюсер и основатель, создатель фестиваля "Кинотавр". С 1990 года Рудинштейн являлся его бессменным руководителем, через 15 лет на этом посту его сменил Александр Роднянский. Также Рудинштейн был продюсером картин "Аномалия", "Московские красавицы", "Короткое дыхание любви". Помимо этого, Марк Анатольевич сыграл несколько эпизодических ролей в картинах "Московская сага", "Завтра будет завтра", "Приходи на меня посмотреть", "Мне не больно".


В 2003 году Рудинштейн был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.

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Метки: Ynews   Рудинштейн   знаменитости   кинотавр   смерть   шоу бизнес   
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11  комментариев
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49k
doker Час назад
Каждый день люди умирают. Всех постить будем?
У многих почивших людей заслуг поболее, но в новостях их нет.
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5k
Андрей Крылов 2 минуты назад
Похер. Почему? Могу долго рассказывать. Скажу просто - барыга от искуства. Ни чего больше.
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46k
zloykoyot 10 минут назад
Вечная память дядьке, хороший актёр был.
Ссылка youtu.be
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60k
Опиум для народа 18 минут назад
Антисоветчик,сидел за хищение социалистической собственности в ОК размерах.
Кинотавр не смотрел. Фильмы такие не смотрю. Пох"й. Пусть его родные горюют. Мне больше жаль людей из простого народа, а не таких шоуменов-барыг.
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20k
Альберт 42 минуты назад
Жрать надо было - поменьше, а двигаться - побольше.
А то всё в жюри сидят да в президиумах...
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849
BHU1004 56 минут назад
Какая жаль...
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6k
Любомир Остоушко Час назад
Ну умер и умер. Чё бубнить то?
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739
Демьян Час назад
Ссылка youtu.be
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