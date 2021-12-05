Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Марк Рудинштейн известен как кинопродюсер и основатель, создатель фестиваля "Кинотавр". С 1990 года Рудинштейн являлся его бессменным руководителем, через 15 лет на этом посту его сменил Александр Роднянский. Также Рудинштейн был продюсером картин "Аномалия", "Московские красавицы", "Короткое дыхание любви". Помимо этого, Марк Анатольевич сыграл несколько эпизодических ролей в картинах "Московская сага", "Завтра будет завтра", "Приходи на меня посмотреть", "Мне не больно".





В 2003 году Рудинштейн был удостоен звания заслуженного работника культуры Российской Федерации.