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57-летний актер Киану Ривз получил звезду на Аллее славы Канады. Событие прошло во время официальной церемонии - правда, ее провели не в Канаде, а в Сан-Франциско. Вместе с актером на церемонии присутствовала его коллега по "Матрице" Керри-Энн Мосс.
Аллея славы Канады увековечивает достижения выдающихся канадцев. В этом году звезду официально присвоили актеру Киану Ривзу. "Киану Ривз - легендарный актер, продюсер и режиссёр, который в течение трех десятилетий делает значимые достижения в киноиндустрии," - написали представители Аллеи славы.
Представители подчеркнули, что в этом году обладателей звезды на Аллее славы выбирали не только по их достижениям и успехам, но и по вкладам в области правозащиты, филантропии, и другим полезным для общества вложениям. Вместе с Ривзом свои звёзды получили покойная исполнительница блюза Саломея Бей, певица Джули Блэк, легкоатлет Дамиан Уорнер, рестлер Брет Харт и другие.
Хотя Киану Ривз родился в Бейруте, его детство прошло в канадском городе Торонто. Он переехал туда вместе с матерью, которая вышла замуж за бродвейского режиссера Пола Аарона. Киану какое-то время играл в театрах Торонто, а его первое появление на телевидении состоялось на канадском телеканале CBC.
Помимо звезды на Аллее славы, в этом месяце ожидается выход долгожданного продолжения "Матрицы" в кинотеатрах. Фильм "Матрица: Воскрешение" появится в кино 16 декабря 2021 года.
Трейлер "Матрица: Воскрешение"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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