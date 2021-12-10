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Киану Ривз получил звезду на Аллее славы Канады

Киану Ривз получил звезду на Аллее славы Канады (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 18:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   актеры   знаменитости   киану ривз   кино   новости   фото   шоу бизнес   
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57-летний актер Киану Ривз получил звезду на Аллее славы Канады. Событие прошло во время официальной церемонии - правда, ее провели не в Канаде, а в Сан-Франциско. Вместе с актером на церемонии присутствовала его коллега по "Матрице" Керри-Энн Мосс.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   актеры   знаменитости   киану ривз   кино   новости   фото   шоу бизнес   
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8  комментариев
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606
Mixan 2 часа назад
Заслужил ! Хороший актер и главное Человек ,что очень редкое сочетание на западе ,да и у нас в России в нынешнее время .
Ну за Киану
Приезжай в Россию .встретим со всей душой
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2k
Natural Selection 13 минут назад
57 лет, с ума сойти, эх время
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57k
Парагвайский шпион Час назад
Очень ждал.
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38k
Андрей Час назад
Ну наконец-то! Я уже лет 20 жду этого события!
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55k
Dominus 2 часа назад
Окуеть, канада это круто .
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