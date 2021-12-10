Киану Ривз получил звезду на Аллее славы Канады

Представители подчеркнули, что в этом году обладателей звезды на Аллее славы выбирали не только по их достижениям и успехам, но и по вкладам в области правозащиты, филантропии, и другим полезным для общества вложениям. Вместе с Ривзом свои звёзды получили покойная исполнительница блюза Саломея Бей, певица Джули Блэк, легкоатлет Дамиан Уорнер, рестлер Брет Харт и другие.