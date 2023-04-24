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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Площадь Гагарина. Москва, 1980 ГОД
На крыше башни дома слева — 12 статуй, на крыше башни дома справа — их четыре. (С этого ракурса плохо видно, но можете проверить сами). 12 и 4 — это 12.04: дата полета в космос Гагарина, чьим именем эта площадь и названа. Оба дома при этом были построены лет за 10 до исторического полета Юрия Гагарина.
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4.
ГАЗ-24 «Волга» на фабрике Dongfeng среди рядов простеньких трёхколёсных грузовых мотороллеров. 1982 год
5.
Маленькая парижанка с газетой о первом полёте человека в космос Юрия Гагарина на корабле "Восток-1". Париж, Франция, 1961 год
10.
Режиссер Леонид Гайдай среди советских и чехословацких студентов-гостей студии «Мосфильм», 1968 год
11.
Между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом в пустыне Мохаве лежит валун, который считается самым крупным камнем в мире. 15 октября 1951 год
18.
Юл Бриннер (Юлий Борисович Бринер), приехал на своем родстере Mercedes-Benz 300SL, на премьеру фильма «Десять заповедей». 1956 год
22.
“Гибель сенсации» Реклама книги на Пушкинской площади в Москве. Фото Бориса Вдовенко, май 1935 год
25.
Реклама зажигалок Zippo. США, конец 40-х
За базу был взят автомобиль Chrysler Saratoga 1947 года. Центральную часть его кузова переделали под зажигалку, а на крыше установили два ярких неоновых огня. Слово Zippo было написано на боках 24-мя каратами золота
28.
Команда, работавшая над созданием "Криминального чтива", 1994 год
Первые четверо в верхнем ряду – продюсеры, рядом Джон Траволта, Брюс Уиллис, Квентин Тарантино, Эрик Штольц, Винг Рэймс. В нижнем ряду актёр Харви Кейтель, Дэнни Де Вито (исполнительный продюсер), Самуэль Джексон, Аманда Пламмер, Ума Турман, Стейси Шер(продюсер).
30.
Боксерский поединок на палубе немецкого парусника «Magdalene Vinnen II». Фото 1933 год
В 1945 г. судно было передано Германией СССР в качестве репарации за поражение в войне и переименовано в парусник «Седов».
31.
САУ СУ-101 и СУ-100 на танкодроме «Уралмашзавода». Апрель 1945 года. СССР
СУ-101 была вооружена 100-мм пушкой Д-10С. В серийное производство САУ не пошла
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