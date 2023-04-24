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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
24 апреля 2023 22:19
Метки: история   ретро   фото   
276
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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6  комментариев
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44
Obrval 8 часов назад
Комментарий к фото
А кто, как и, главное, зачем мащину на верх поставил?
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970
Rom 7 часов назад
Хорошие штаны Версаче Сталлоне сварганил )))
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44
Obrval 7 часов назад
Комментарий к фото
Можете считать меня недостаточно патриотичным, но Моника Беллуччи тоже клёвая и вполне достойна последнего фота в посте.
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44
Obrval 7 часов назад
Комментарий к фото
С такими ногами могла бы и авто получше выбрать. Я даже не уверен, что она в него поместится с таким то ростом.
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44
Obrval 8 часов назад
Комментарий к фото
Денни Де Витто Уму Турман объюзает?
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