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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
10 апреля 2023 21:55
Метки: история   ретро   фото   
464
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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3  комментария
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Алексей 6 часов назад
Учитесь лайкодрочеры - вот так и должен выглядеть руками сделанный хороший пост.


Мало того, что это не "франкенштейн" из нескольких постов (я уж не говорю про спиз**нный где-то пост).
Это вдумчивая подборка, в которой можно найти не более одной-двух фоток из затертых постов подобного типа.
Димас, как всегда, на высоте
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JeanLuk 8 часов назад
Комментарий к фото
Коньяк из трубочек? Это какое-то, ну странное что-ли, я не знаю даже
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Димон

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