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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Чехословацкие железнодорожники расчищают пути с помощью двигателя МиГ-15 после сильной снежной бури в 1970 году
Колонна автолавок, состоящая из грузовиков ГАЗ – 51А с фургонами, отправляется для обслуживания сельского населения, 1960-е годы
Французский дирижабль в полете на Всемирной выставке в Сент-Луисе, Сент-Луис, штат Миссури, 1904 год
Лев едет в коляске на Стене Смерти (называемой Лиондром) в трюке, выполненном Джеком О'Мэлли и «Бесстрашным» Эгбертом. 1930-е годы
Кейт Кэпшоу, Харрисон Форд и Ке Хай Куан во время съемок фильма «Индиана Джонс и Храм Судьбы», 1984 год
«Тойота Камри» на японской торгово-промышленной выставке на Красной Пресне, Москва, апрель 1992 года
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Мало того, что это не "франкенштейн" из нескольких постов (я уж не говорю про спиз**нный где-то пост).
Это вдумчивая подборка, в которой можно найти не более одной-двух фоток из затертых постов подобного типа.
Димас, как всегда, на высоте