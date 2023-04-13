457
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
×
×
HMS Howe — британский линейный корабль, последний в серии из пяти британских линкоров типа «Кинг Джордж V». Суэцкий канал, 14 июля 1944 года
Молодые члены «Германо-американского союза» (German American Bund; Amerikadeutscher Bund; Amerikadeutscher Volksbund, AV) на сборе в летнем лагере «Зигфрид», располагавшемся вблизи Яфанка (Yaphank), на Лонг-Айленде. 1930-е годы
Дэнни Де Вито и Джек Николсон развлекаются на съемках фильма "Пролетая над гнездом кукушки". 1975 год
Мужчина продает золотых рыбок в пакетиках с водой, привязанных к веткам дерева. Бейрут, Ливан, 1983 год
Бывшие работники оборонных заводов стоят в очереди для получения пособий по безработице и регистрации на бирже труда. Детройтский офис военной комиссии по людским ресурсам (War Manpower Commission). Детройт, штат Мичиган. 17.08.1945 года
Источник:
Еще крутые истории!
Новости партнёров
реклама