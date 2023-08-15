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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Лeoнид Бpeжнeв нa пpиeмe y Κим Иp Ceнa вo вpeмя oфициaльнoгo визитa coвeтcкoй дeлeгaции в ΚΗДP, 1956 год
13.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев с французскими актерами Пьером Ришаром и Жераром Депардье во время Недели французского кино в Москве, 1993 год
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Один из магазинов торговой сети «АЛЬБАТРОС» Министерства морского флота СССР, Ленинград, вторая половина 70-х
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"Мисс Фотогеничность - 1968"
13 июля 1968 года в Miami Beach Auditorium, Майами-Бич, Флорида, проходил конкурс "Мисс Вселенная - 1968". Победителем стала Марта Васконселлос из Бразилии, а вот представительница Югославии Далиборка Стойсич получила награду "Мисс Фотогеничность".
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Телеведущая Ангелина Вовк с мужем Георгием Чертовым у кинотеатра «Россия», 1969 год. Фото В. Великжанина/ТАСС
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Советский солдат сбивает прикладом автомата немецкий дорожный указатель.
Фотография сделана в период операции по окончательному снятию блокады Ленинграда (операция «Январский гром»). Ленинградская область, январь 1944 года
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Синтия Гипс Кастер, американская художница, которая прославилась созданием гипсовых слепков пенисов знаменитостей. Начала свою карьеру в 1968 году
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Научно-исследовательское судно Академии наук СССР «Космонавт Владимир Комаров» в порту Ялты. Украинская ССР. СССР. 1970 год. Фото А. Гивенталь
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И пластинку её помню из детства.