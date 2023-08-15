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Фотографии из&nbsp;прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
15 августа 2023 22:39
Метки: история   ретро   фото   
241
40

Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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1  комментарий
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5k
MPEG-8 2 часа назад
Тут Далиборку Стойсич по лучше видно.
И пластинку её помню из детства.
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