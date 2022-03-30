Повседневные ошибки: как использовать бытовую химию и не испортить вещи

В каждом доме есть различные банки, бутылки и коробки с бытовой химией, необходимые для уборки квартиры или мытья посуды. Правда, применение некоторых чистящих средств неправильно или не по назначению может нанести вред.
А правильно ли вы используете бытовую химию? Проверим.
Зачастую мы покупаем моющие средства с содержанием хлора для уборки всех поверхностей в доме, поскольку они убивают бактерии. Правда, не щадят они и некоторые материалы, например, кафель, поверхность которого начнёт быстрее тускнеть.
Негативно хлор влияет и на нержавеющую сталь, с которой моментально вступает в реакцию, приводящую к коррозии. К слову, убирать ржавчину отбеливателями не стоит, поскольку следы на поверхности всё равно останутся.
К слову о хлоре. Большинство бытовой химии отлично хранится, однако не стоит закупаться отбеливателями и средствами с содержанием этого вещества, поскольку из них быстрее всего выветриваются дезинфицирующие средства. Не стоит добавлять их и в горячую воду, поскольку средство утратит свою эффективность.
Как много средства для мытья посуды вы льете на губку? Если использовать его слишком много, это может привести к обратному результату: тарелки и столовые приборы утратят блеск, да и само вещество окажется в организме вместе с пищей, так как вымыть его полностью становится труднее. Для лучшего эффекта стоит набрать воду в раковину и развести средство прямо там, в пропорции 1 столовую ложку на 1 литр горячей воды.
Находятся и те, кто убирает грязь на ковре с помощью того же моющего средства для мыть посуды. Разумеется, это неправильно, поскольку жидкость впитается в ворс и сделает его липким. После этого пыль и мелкий мусор будет притягивать к вычищенному месту как магнитом.
Не стоит его использовать и в ёмкостях для варки кофе, поскольку с поверхности исчезнет масляный налёт, усиливающий кофейный вкус и аромат. Такую посуду стоит просто промывать горячей водой.
Нет сомнений, что бумажные полотенца очень полезны для кухни, однако убирать ими какие-либо поверхности не стоит. Особенно не стоит вытирать ими телевизоры и мониторы. Грубые бумажные волокна могут поцарапать эти самые экраны и разрушить входящие в их состав кристаллы. Разумеется, это ухудшит изображение.
Наносят вред и влажные антибактериальные салфетки. Например, они могут убить натуральный блеск деревянных вещей. Вредят они кожаным изделиям, поскольку спиртовой раствор вытягивает натуральные масла, что приводит к высыханию и потрескиванию поверхности.
Всегда приятно, когда после уборки в помещении пахнет не хлором, а чем-то ароматным. Вот только ароматизаторы содержат соли и эфиры фталиевой кислоты. Это химические соединения довольно опасны для здоровья, так что не стоит особо наслаждаться запахами «цветов, лимона или жвачки».
Чтобы сэкономить на бытовой химии, некоторые покупают универсальные моющие средства и применяют их на всём, чём только можно. Правда, не стоит их использовать на полах из необработанного камня или мебели из дерева, так как впитывающаяся в эти материалы жидкость со временем изменит их цвет.
Ну и закончим простой истиной: использовать бытовую химию в большом количестве зачастую приводит к обратному результату. А сталкивались ли вы с последствиями неправильного применения чистящих средств в быту?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Понравилось24
Может лет через "сто"?
А в моменте нержавейка лишь приобретает налет, визуально видимый как помутнение цвета.
Очистить можно, но гемморно - например, если это фурнитура слива раковины.
Я забиваю на этот момент, т.к. "патина" на фурниторе слива вполне норм смотрится, особенно учитывая тот факт, что кухонная раковина из камня лучше всего очищается как раз средствами для чистки унитаза.
P.S.
в моем цвете "камня" раковины "патина" смотрится. На белых конечно проблемой будет.