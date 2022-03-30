Повседневные ошибки: как использовать бытовую химию и не испортить вещи

Негативно хлор влияет и на нержавеющую сталь, с которой моментально вступает в реакцию, приводящую к коррозии. К слову, убирать ржавчину отбеливателями не стоит, поскольку следы на поверхности всё равно останутся.

К слову о хлоре. Большинство бытовой химии отлично хранится, однако не стоит закупаться отбеливателями и средствами с содержанием этого вещества, поскольку из них быстрее всего выветриваются дезинфицирующие средства. Не стоит добавлять их и в горячую воду, поскольку средство утратит свою эффективность.