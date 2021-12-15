Тоже люди: какие ошибки допускали знаменитые ученые

Дело в том, что это было тем самым фактором, без которого невозможно было составить правильные уравнения. Тогда астрономы сказали великому физику, что Вселенная статична. И вот уже второму ученому приходится натягивать сову на глобус, чтобы теория выглядела убедительно. Он включил в уравнения космологическую постоянную Эйнштейна.

Спустя десяток лет Эдвин Хаббл вычислил, что Вселенная все-таки расширяется, и «подгонка» была не нужна. Сам Эйнштейн, конечно, застал это открытие, и назвал включение константы своим «самым большим промахом», но… снова ошибся. Не так давно исследования показали, что эта самая константа необходима для того, чтобы теория соответствовала наблюдениям.

Лорд Кельвин и коварные лучи