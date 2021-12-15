Тоже люди: какие ошибки допускали знаменитые ученые

Ежегодно множество ученых выдвигают различные теории и гипотезы. Кто-то из них становится известным, а кто-то – не очень. Расскажем о самых известных теориях ученых мужей, которые сильно заблуждались в своих суждениях.
Галилео Галилей и приливы из-за Солнца
Великий итальянский ученый хотел доказать, что Земля вращается вокруг солнца. Для понтифика Урбана VIII он создал математическую теорию, чтобы подтвердить свои слова. Но за основу своей работы он взял морские приливы.
И вот здесь, как говорится, пришлось натягивать сову на глобус. Галилей приводил доказательства своей теории, которые были абсолютно абсурдными. Но итоговый результат пришлось подогнать. В итоге научное сообщество имело перед собой математические расчеты, согласно которым высокий прилив должен происходить один раз в день, а не дважды. Вместо того, чтобы признать очевидную ошибку, он высмеивал тех, кто утверждал, что это Луна влияет на приливы, а вовсе не Солнце. Как мы сейчас знаем, он очень ошибался.
Луиджи Гальвани и лягушки
Все знают Гальвани как человека, благодаря которому люди знают об электричестве. Но мало кто знает о том, что он еще и предполагал, будто биологическая ткань сама по себе может генерировать электричество.
К такому выводу ученый пришел из-за того, что во время опытов над лягушками (вызываем зоозащитников), он прикасался к их лапкам железной проволокой с крючком. И мышцы дергались, хотя сами животные уже давным-давно отправились к праотцам. Но спустя время Алессандро Вольта, другой великий ученый, доказал, как сильно ошибался Гальвани. Ток появляется не из-за природной электризации лягушек, а из-за химической реакции между медью и железом.
Альберт Эйнштейн и статичная Вселенная
Сейчас мало кого удивишь тем фактом, что Вселенная – бесконечна. А вот сотню лет назад это было… странное убеждение. Тем более, его отрицал такой авторитет, как Альберт Эйнштейн. Так, перед публикацией своей знаменитой теории относительности он спросил у астрономов, расширяется ли Вселенная или наоборот она сужается.
Дело в том, что это было тем самым фактором, без которого невозможно было составить правильные уравнения. Тогда астрономы сказали великому физику, что Вселенная статична. И вот уже второму ученому приходится натягивать сову на глобус, чтобы теория выглядела убедительно. Он включил в уравнения космологическую постоянную Эйнштейна.
Спустя десяток лет Эдвин Хаббл вычислил, что Вселенная все-таки расширяется, и «подгонка» была не нужна. Сам Эйнштейн, конечно, застал это открытие, и назвал включение константы своим «самым большим промахом», но… снова ошибся. Не так давно исследования показали, что эта самая константа необходима для того, чтобы теория соответствовала наблюдениям.
Лорд Кельвин и коварные лучи
Медицина всегда была наукой весьма консервативной. Возможно, поэтому в 1896 году лорд Кельвин, будучи председателем Королевского общества, заявил, что относительно недавно появившаяся информация о новых рентгеновских лучах – ничто иное как мистификация и обман.
Кроме того, Кельвин заявил, что даже если бы лучи существовали, от них бы не было никакой пользы. Абсолютно.
Правда, все-таки это был бы не знаменитый ученый, если бы он не умел принимать поражений. В том же году он убедился в правдивости этих самых лучей и даже просветил на аппарате свою руку.
Лорд Кельвин и еще один промах
Уже значительно позже лорд Кельвин показал всему миру новую теорию высчитывания возраста космических тел, в том числе для Земли. Его теория строилась на температурах тел, и поэтому он предположил, что Земля гораздо моложе, чем мы знаем теперь.
Тогда еще никто не знал, что в составе Земли есть еще и радиоактивные элементы, которые неплохо нагревают нашу планету. Но ошибка была еще и в том, что он просто не учел того факта, что неизвестные силы распределяют по планете тепло неравномерно. Ученый был уверен, что степень нагревания на поверхности планеты такая же, как и в ее недрах.
А позже, когда появились научные доказательства того, что внутри Земля горячее и тепло распределяется в недрах с гораздо большей эффективностью, Кельвин игнорировал этот факт.
Томас Эдисон и случайное открытие
Свет в электрических лампах излучался во времена Эдисона накаленной угольной нитью. Но от нити летели во все стороны не только фотоны, но и нечто, оседавшее на баллоне и вызывавшее его затемнение. Ученый предположил, что летят отрицательно заряженные угольные пылинки, и если применить в лампе дополнительный электрод и подать на него положительный относительно нити потенциал, то пылинки будут притягиваться к этому электроду, и не будут попадать на баллон.
Электрод был введен, но баллоны все равно темнели. Зато Эдисон обнаружил, что в цепи дополнительного электрода протекает ток. Так в 1883 году он открыл два новых явления - протекание тока через вакуум и термоэлектронную эмиссию - испускание электронов нагретыми веществами. Впоследствии эти два явления вместе были названы "эффектом Эдисона".
Эдмунд Галлей и полая Земля
Он был одним из ученых эпохи Возрождения. Интересовался он всем подряд и сделал множество открытий. Но есть и одно ошибочное: Галлей предполагал, что Земля полая.
Конечно, он не писал в своих исследованиях, будто там есть другой, обратный мир. Но ведь так объясняется загадка блуждающего магнитного пояса. И так можно было бы объяснить, что он не совпадает с географическим.
В его теории было сказано, что внутри Земли блуждают несколько полых сфер, которые по размерам схожи с Марсом, Венерой и Меркурием. Друг на друга они не падают по той причине, что покрыты толстым слоем намагниченного металла и удерживаются гравитацией.
В целом, теория вышла научно обоснованной и действительно предугадала отчасти внутреннее строение земли. Но все остальное – лишь догадки.
Стоит отметить еще и то, что теории полой земли придерживался Рене Декарт. Он заявил, что в Аристотелевой физике сказано, что помимо основных четырех элементов существует еще и эфир. По его мнению, космические тела при образовании сжимались и закручивались. А внутри оставался эфир, распадающийся со временем.
Джованни Скиапарелли и жизнь на Марсе
Ученый, сам того не желая, стал тем самым человеком, из-за которого множество людей поверили в зеленых человечков.
В свое время он заметил, что на красной планете есть множество выемок и линий, которые напоминают каналы. Он, конечно, не стал писать о том, что там есть разумная жизнь, которая вовсю занимается строительством, но вот слово для описания этих линий он выбрал неудачное: он написал canali, то есть любые выемки с итальянского языка.
Английская пресса перевела это как canals – то есть искусственно созданные каналы. Затем, конечно, теорию опровергли, а то, что видел Скиапарелли, как позже оказалось, было всего лишь оптической иллюзией.
Франц Йозеф Галль и псевдонаука
Этот ученый стал основоположником френологии. Он не сумел вовремя понять, что его теории ошибочны, и поэтому долгое время утверждал, что различия в активности и степени развития мозга можно определить по черепу человека.
Справедливости ради, Галль доказал, что разумность вида зависит от размеров коры больших полушарий головного мозга. Но есть и утверждения, которые сейчас вызывают лишь улыбку: Галл говорил, что на черепах есть «шишки лени» или «шишки патриотизма».
Аристотель и тяжелые предметы
Античный ученый был уверен в том, что тяжелые предметы падают вниз быстрее. Но сейчас, конечно, это утверждение тысячу раз опровергнуто такими учеными, как Галилей, Ньютон и даже Эйнштейном.
Все дело в том, что предметы падают на землю с одинаковой скоростью из-за гравитации.
Жан-Батист Ламарк и физкультура
Ученый был одним из первых, кто предположил существование эволюции. Но выводы он сделал в корне неверные. По его мнению, изменения происходили благодаря упражнениям, а не наследственности и принципу естественного отбора.
Ламарк был уверен, что ноги могут удлиниться со временем, если много бегать. А дальше это-де передается по наследству.
Но теория ученого не объясняла, почему, в таком случае, нельзя изменить с помощью упражнений окраску. А позже, когда появилась теория Дарвина, многочисленные сторонники Ламарка (идея, все-таки, гуманистическая) схлестнулись в баталиях с дарвинистами.
В итоге все разрешило появление генетики. Когда открылся механизм наследственности, стало очевидно, что дело вовсе не в упражнениях.
Все-таки, ученые – тоже люди, и им свойственно ошибаться. А как вы думаете, в чем заблуждаются современные ученые?
Источник:
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А что не так? Или электрический скат её из розетки берёт?!
А мышечная ткань? Сокращение её тоже посредством электрических импульсов происходит.
"Ученый предположил, что летят отрицательно заряженные угольные пылинки" - и они действительно летят. Этот эффект называется "катодное напыление" и используется в электронной промышленности.
А тот мутный бред, что написан об Эйнштейне и астрономии даже разбирать не хочется. Там ошибки в каждой фразе.
Вселенная статична или нет, а сейчас ли люди знают, только догадки с теорией в которой куча белых пятен.
Высокий лоб всегда считался признаком хорошего интеллекта, не знаний а именно интеллекта, так что теория имеет в себе рациональное звено.
Про предметы тоже не правильно, они падают на землю с разной скоростью, зависит от сопротивления воздуха, фактор который не учитывал Архимед.
На счет физкультуры, допустим всех баскетболистов до сих пор по молодости вытягивают висением на турнике с грузами, понятно что это генетически не передастся, но факт такой присутствует. Значит идея эволюции в пределах жизни одного человека прописана правильно.
Жан-Батист Ламарк попытался сделать теорию эволюции и написал книгу «Философия зоологии». Там он ошибочно причислил муху к паукообразным, потому что полагался на Аристотеля.
И только лет через 50 после этого кто-то из ученых додумался прихлопнуть муху и пересчитать у неё ножки.
Учили молодежь задумываться и созидать еще с детства и шел отбор научных кадров и т.д.