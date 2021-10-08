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Это настолько плохо, что хорошо! Подборка каламбуров в заголовках СМИ

Это настолько плохо, что хорошо! Подборка каламбуров в заголовках СМИ (20 фото)

Автор:
08 октября 2021 15:59
Метки: Юмор   журналистика   заголовки   ошибки   сми   
594
20

Все, кто работают в журналистике, говорят, что заголовок - это важная часть текста. Если не самая важная. Порой авторы, в попытке сжать в одной строке смысл и при этом привлечь читателя, допускают нелепейшие смысловые и орфографические ошибки, и тогда появляются шедевры.

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Метки: Юмор   журналистика   заголовки   ошибки   сми   
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