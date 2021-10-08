Это настолько плохо, что хорошо! Подборка каламбуров в заголовках СМИ

Все, кто работают в журналистике, говорят, что заголовок - это важная часть текста. Если не самая важная. Порой авторы, в попытке сжать в одной строке смысл и при этом привлечь читателя, допускают нелепейшие смысловые и орфографические ошибки, и тогда появляются шедевры.