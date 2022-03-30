Русский свадебный креатив: 20 бессмысленностей и беспощадностей

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Хотя, это мы так смотрим и думаем - тю, глупость какая-то. Зачем? Почему? Но им-то хорошо, им это в кайф, они счастливы. Потому порадуемся, поздравим молодых, а может кое что возьмем на заметку.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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