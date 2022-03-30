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Русский свадебный креатив: 20 бессмысленностей и беспощадностей

Русский свадебный креатив: 20 бессмысленностей и беспощадностей (21 фото)

Автор:
30 марта 2022 21:31
Сообщество : Юмор
Метки: Россия   Юмор   креатив   любовь   необычно   свадьба   смешно   
2308
21

Хотя, это мы так смотрим и думаем - тю, глупость какая-то. Зачем? Почему? Но им-то хорошо, им это в кайф, они счастливы. Потому порадуемся, поздравим молодых, а может кое что возьмем на заметку.

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Источник:

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Метки: Россия   Юмор   креатив   любовь   необычно   свадьба   смешно   
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5  комментариев
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26k
Мрачный мачо 10 минут назад
Непревзойденная классика
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4k
мемфрид 44 секунды назад
Пинайте, сколько хотите - но это так себе организация свадебная. Понятно, что народ на фото простой и т.п. но, блин, на помойке? Обливаться галимой краской? Не всегда нужна куча денег, чтобы сделать приятное место для проведения свадьбы. Особенно удручают унылые конкурсы от тамады и толпы пьяных дебилов. Если начало супружеской жизни такое, то что же будет дальше?..
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1k
vijilante Полчаса назад
Приколы приколами , маскарадные костюмы - на здоровье,но "гулять" на фоне помойки,обосранного подъезда и т.п. как минимум не прилично даже ради прикола.
ИМХО.
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21
Yuriy Petrov 36 минут назад
Комментарий к фото
Чьё доверенное лицо там под юбом?
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21
Yuriy Petrov 38 минут назад
Комментарий к фото
Это что, видел, в начале 90-х, свадьбу в электричке Москва-Рязань. Пол вагона заняли. Пассажиров угощали. Мне тоже перепало. "По усам текло, да в рот не попало" .
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