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Колоритные кадры с просторов России, не всегда поддающиеся объяснению

Колоритные кадры с просторов России, не всегда поддающиеся объяснению (16 фото)

Автор:
11 июня 2021 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   жить в россии   идиоты   колоритные фото   прикол   смешно   что здесь происходит   
2730
16
Обидеть или задеть граждан РФ этим постом не хочу, просто публикую кадры с просторов нашей страны, которые не всегда можно объяснить логически. Колорит и атмосфера говорят сами за себя!
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Метки: Россия   Юмор   жить в россии   идиоты   колоритные фото   прикол   смешно   что здесь происходит   
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6  комментариев
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1k
дормидонт 23 минуты назад
А что с 7-м снимком не так? Все знают, что детей в капусте находят. Поженились. Теперь детей ищут!
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3k
Том Сойер 47 минут назад
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5k
Евгений 48 минут назад
Минусовать не буду, но пост ни о чём. Как говорится: "Что кушал, что радио слушал." Единственное достоинство - короткий.
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1k
просто программист Час назад
Среди колоритных кадров нашлось место только для чернухи и грязи? Больше нечего сказать о России?
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