Колоритные кадры с просторов России, не всегда поддающиеся объяснению

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Обидеть или задеть граждан РФ этим постом не хочу, просто публикую кадры с просторов нашей страны, которые не всегда можно объяснить логически. Колорит и атмосфера говорят сами за себя!
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