FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5652 поста • 716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
30 атмосферных снимков звёзд с традиционной вечеринки после вручении премии «Оскар-2022»

30 атмосферных снимков звёзд с традиционной вечеринки после вручении премии «Оскар-2022» (30 фото)

Автор:
30 марта 2022 09:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Вечеринка   Оскар-2022   актер   актриса   оскар   съемка   фото   
1027
30
Свернуть все комментарии под фото

Прошла 94-ая церемония вручения премии «Оскар». А после неё состоялась традиционная вечеринка от журнала Vanity Fair. Одна из её особенностей — фотосессия от Марка Селигера, одного из самых известных редакционных фотографов-портретистов в США.

×
×

Снимки получаются невероятно атмосферными, а в кадре, разумеется, звёзды церемонии. Мы выбрали для вас 25 фотографий, полюбуйтесь!


Джессика Честейн


Хидетоси Нисидзима и Рюсукэ Хамагути


Questlove


Трой Коцур


Уилл Смит


Уилл Смит умудрился не только получить Оскар в номинации «Лучший актёр», но и попасть в мемы. Его пощёчина Крису Року, кажется, затмила саму церемонию! Подробнее об этом здесь.


Билли Айлиш


Ариана ДеБос


Риз Ахмед


Марли Мэтлин и Эмилия Джонс


Эндрю Гарфилд


Серена Уильямс


Энтони Хопкинс


Хантер Шафер


Мод Апатоу, Ангус Клауд, Барби Феррейра


Звёзды сериала «Эйфория» уже стали кумирами многих фанатов. Кто знает, может, скоро и они станут обладателями «Оскара».


Майкл Б. Джордан


Тайка Вайтити и Рита Ора 


Джейк Джилленхолл


Аня Тейлор-Джой 


Джефф Голдблюм


Шон Мендес


Джо Джонас и Софи Тернер


Натали Портман


Джейден Смит, Джада Пинкетт Смит, Уилл Смит, Трей Смит и Уиллоу Смит


Кэтрин О’Хара


Джон Хэмм


А кто и какие награды получил, вы можете узнать из этого поста.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Вечеринка   Оскар-2022   актер   актриса   оскар   съемка   фото   
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
Влад 2 часа назад
Комментарий к фото
Очень его понимаю, берега терять не надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
jeanalezi 12 минут назад
Комментарий к фото
Смит мужик!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид 24 минуты назад
Комментарий к фото
Кэвин!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид Полчаса назад
Комментарий к фото
Какая отвратительная рожа
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
мемфрид Полчаса назад
Комментарий к фото
Женственная отбивная)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
lekha-fil Час назад
А вечеринка где! ТС, где вечеринка?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Prostoilogin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

464088



Другие посты автора
Популярное в сообществах
17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион
1
69
17 счастливчиков, которым попалась редкость - одна на миллион
Дорожная романтика: забавные фото из плацкартных вагонов
1
28
Дорожная романтика: забавные фото из плацкартных вагонов
Набирающие популярность в сообществах
Американские новости 697
0
0
Американские новости 697
Цифровые микшерные консоли PAVRUS - против санкций
0
8
Цифровые микшерные консоли PAVRUS - против санкций
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Советский гений, разгадавший одну из основных загадок в истории Америки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Запомните
0
0

Лучшие демотиваторы
Тоже так хочу
0
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#факты#картинки#Разное#подборка#Еда#авто аварии#драка#забавно
#Юмор#интересное#дтп#Ynews#люди#в мире#фотографии#война#Украина#Китай
#прикол#интересно#аварии#Приколы#СССР#автомобили#шоу бизнес#Россия#животные#новости

На что жалуетесь?

Вернуться