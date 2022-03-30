30 атмосферных снимков звёзд с традиционной вечеринки после вручении премии «Оскар-2022»

Прошла 94-ая церемония вручения премии «Оскар». А после неё состоялась традиционная вечеринка от журнала Vanity Fair. Одна из её особенностей — фотосессия от Марка Селигера, одного из самых известных редакционных фотографов-портретистов в США.
Снимки получаются невероятно атмосферными, а в кадре, разумеется, звёзды церемонии. Мы выбрали для вас 25 фотографий, полюбуйтесь!
Джессика Честейн
Хидетоси Нисидзима и Рюсукэ Хамагути
Questlove
Трой Коцур
Уилл Смит
Уилл Смит умудрился не только получить Оскар в номинации «Лучший актёр», но и попасть в мемы. Его пощёчина Крису Року, кажется, затмила саму церемонию! Подробнее об этом здесь.
Билли Айлиш
Ариана ДеБос
Риз Ахмед
Марли Мэтлин и Эмилия Джонс
Эндрю Гарфилд
Серена Уильямс
Энтони Хопкинс
Хантер Шафер
Мод Апатоу, Ангус Клауд, Барби Феррейра
Звёзды сериала «Эйфория» уже стали кумирами многих фанатов. Кто знает, может, скоро и они станут обладателями «Оскара».
Майкл Б. Джордан
Тайка Вайтити и Рита Ора
Джейк Джилленхолл
Аня Тейлор-Джой
Джефф Голдблюм
Шон Мендес
Джо Джонас и Софи Тернер
Натали Портман
Джейден Смит, Джада Пинкетт Смит, Уилл Смит, Трей Смит и Уиллоу Смит
Кэтрин О’Хара
Джон Хэмм
Купер Хоффман, Даниэль Хейм, Алана Хейм, Эсте Хейм
Джулия Фокс
Кэти Холмс
Источник:
АНТИФИШКИ
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