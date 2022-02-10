16 фотографий знаменитостей, сделанных когда об их мировой славе не было и речи

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Предлагаю для вас несколько занимательнейших фотографий знаменитостей, на которых они запечатлены ещё до того, как на них обратил внимание весь мир.
Знаменитости самых разных калибров настолько часто мелькают по телевизору и в соцсетях, что уже выглядят как родные люди. В их фотографиях с ковровых дорожек и в кадрах из фильмов нет недостатка, чего не скажешь о снимках из детства и до того, как на них обрушилась слава.
Норма Джин Мортенсен в 40-е годы
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В 1946 году она возьмёт себе псевдоним Мэрилин Монро.
Джеки Чан в 1970-х
Орландо Блум
Эминем на своё 18-летие с младшим братом
Маленький Харрисон Форд, 1940-е
Школьница Эми Ли, вокалистка группы Evanescence
Джулия Робертс в 1975 году
Тупак Шакур в 1980-е
Совместное фото маленьких Элайджи Вуда и Скарлетт Йоханссон
Дэвид Боуи
Хью Джекман в 80-е годы
Риз Уизерспун за кадром своего дебютного фильма «Человек на Луне»
Роберт Дауни — младший
Мадонна в 1978 году
Тимоти Шаламе с друзьями
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