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16 фотографий знаменитостей, сделанных когда об их мировой славе не было и речи

16 фотографий знаменитостей, сделанных когда об их мировой славе не было и речи (17 фото)

Автор:
10 февраля 2022 08:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   актриса   детство   звезды   знаменитости   слава   фото   
1006
17

Предлагаю для вас несколько занимательнейших фотографий знаменитостей, на которых они запечатлены ещё до того, как на них обратил внимание весь мир.

Знаменитости самых разных калибров настолько часто мелькают по телевизору и в соцсетях, что уже выглядят как родные люди. В их фотографиях с ковровых дорожек и в кадрах из фильмов нет недостатка, чего не скажешь о снимках из детства и до того, как на них обрушилась слава.


Норма Джин Мортенсен в 40-е годы

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В 1946 году она возьмёт себе псевдоним Мэрилин Монро.


Джеки Чан в 1970-х

Орландо Блум

Эминем на своё 18-летие с младшим братом

Маленький Харрисон Форд, 1940-е

Школьница Эми Ли, вокалистка группы Evanescence

Джулия Робертс в 1975 году

Тупак Шакур в 1980-е

Совместное фото маленьких Элайджи Вуда и Скарлетт Йоханссон

Дэвид Боуи

Хью Джекман в 80-е годы

Риз Уизерспун за кадром своего дебютного фильма «Человек на Луне»

Роберт Дауни — младший

Мадонна в 1978 году

MasterYoda7

Дженнифер Лопес в 1986 году

Тимоти Шаламе с друзьями

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Метки: актер   актриса   детство   звезды   знаменитости   слава   фото   
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Змей Горыныч Полчаса назад
Какие-то щведские девчонки
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Мимо Пробегала 36 минут назад
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