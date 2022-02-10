16 фотографий знаменитостей, сделанных когда об их мировой славе не было и речи

Знаменитости самых разных калибров настолько часто мелькают по телевизору и в соцсетях, что уже выглядят как родные люди. В их фотографиях с ковровых дорожек и в кадрах из фильмов нет недостатка, чего не скажешь о снимках из детства и до того, как на них обрушилась слава.

Норма Джин Мортенсен в 40-е годы