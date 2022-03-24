Ещё одна подборка фотографий, доказывающих, что матрица существует

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Пока некоторые гадают, плоская земля или круглая, другие вовсе утверждают, что мы живём в симуляции. Постоянно в ней происходят сбои и баги, которые только повреждают существование матрицы. В отличие от плоской земли, в сети куча фотографий, показывающих сбои в системе мира!
На самом деле в идеи матрицы есть смысл. Весь мир - большая система. Природа живёт по определённым законам. Иногда в них бывают сбои, баги и исключения. Но иногда некоторые фото - просто обман зрения.
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Каков шанс встретить троих спящих мужчин одного возраста, с одной причёской и выражением лица?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор баг интересное матрица прикол сбой системы фото
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