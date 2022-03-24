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Ещё одна подборка фотографий, доказывающих, что матрица существует

Ещё одна подборка фотографий, доказывающих, что матрица существует (17 фото)

Автор:
24 марта 2022 09:37
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   баг   интересное   матрица   прикол   сбой системы   фото   
1054
17

Пока некоторые гадают, плоская земля или круглая, другие вовсе утверждают, что мы живём в симуляции. Постоянно в ней происходят сбои и баги, которые только повреждают существование матрицы. В отличие от плоской земли, в сети куча фотографий, показывающих сбои в системе мира!

На самом деле в идеи матрицы есть смысл. Весь мир - большая система. Природа живёт по определённым законам. Иногда в них бывают сбои, баги и исключения. Но иногда некоторые фото - просто обман зрения.

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Источник:

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Метки: Юмор   баг   интересное   матрица   прикол   сбой системы   фото   
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4  комментария
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3k
Sergiy Rambus Полчаса назад
Альфа Центавра знаешь? Тамошние мы…
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4
gh0st 16 минут назад
Постановы в основном
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728
Шурман Час назад
В круг парка такие же дороги :) видать на скорую руку делали , пускай Байден по ямам сегодня покатается , их посольство как раз на выходе из парка :)
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2k
PbIBOK Час назад
Половина близнецов.
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