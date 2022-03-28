15 кадров, которые повысят ваш уровень серотонина выше некуда

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Когда мы устали или испытываем стресс, нам всегда хочется отвлечься и подпитаться положительными эмоциями. В начале рабочей недели это особенно актуально. Изображения этого поста помогут вам расслабиться, и возможно даже заставят улыбнуться.
В приюте попросили прислать снимки моего питомца, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке
Кот - спортсмен
Мы любим петь дуэтом
Он спит у меня на коленях, и я не могу перестать смеяться!
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Кадры Серотонин Улыбка настроение расслабиться стресс
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