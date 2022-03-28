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15 кадров, которые повысят ваш уровень серотонина выше некуда

15 кадров, которые повысят ваш уровень серотонина выше некуда (12 фото + 4 видео)

Автор:
28 марта 2022 21:35
Сообщество : Животные
Метки: Кадры   Серотонин   Улыбка   настроение   расслабиться   стресс   
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Когда мы устали или испытываем стресс, нам всегда хочется отвлечься и подпитаться положительными эмоциями. В начале рабочей недели это особенно актуально. Изображения этого поста помогут вам расслабиться, и возможно даже заставят улыбнуться.

Источник:

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Метки: Кадры   Серотонин   Улыбка   настроение   расслабиться   стресс   
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2  комментария
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azuver Полчаса назад
Мой хозяин идиот.
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