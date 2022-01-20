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20 шутливых кадров, которые поднимут вам настроение

20 шутливых кадров, которые поднимут вам настроение (13 фото + 6 видео)

Автор:
20 января 2022 22:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Жизнь   Кадры   Шутливые   настроение   позитив   смех   
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Есть мнение, что смех продлевает жизнь. С этим конечно можно поспорить, но то, что юмор помогает нам чувствовать себя лучше и с легкостью решать сложные жизненные задачи, согласится каждый. В этом посте вы увидите забавные жизненные ситуации, которые подарят вам немного позитива.

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Метки: Жизнь   Кадры   Шутливые   настроение   позитив   смех   
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756
Paul Wood Час назад
Последнее навеяло : " Ежик по лесу бежит и хохочет. Мокрая травка ему пипку шекочет."
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