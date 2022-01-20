20 шутливых кадров, которые поднимут вам настроение

Есть мнение, что смех продлевает жизнь. С этим конечно можно поспорить, но то, что юмор помогает нам чувствовать себя лучше и с легкостью решать сложные жизненные задачи, согласится каждый. В этом посте вы увидите забавные жизненные ситуации, которые подарят вам немного позитива.

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Отношения наших питомцев немного напряжённые 0 Источник:

Любуется "видами" 0 Источник:

Моя жизнь изменилась, но я - счастлив 0 Источник:

Оставьте нас в покое 0 Источник:

Беспокойный сосед снизу

Мы спросили её, почему она залезла на стол 0 Источник:

В ожидании вкусняшек 0 Источник:

Подниматель настроения

Она попробовала кофе 0 Источник:

Сегодня утром она плюхнулась на надувной матрас, совершенно забыв, что прошлой ночью проделала в нем дырку 0 Источник:

Моя собака поскользнулась на мокрых камнях 0 Источник:

Он наблюдает за тобой 0 Источник:

Эпичный вид в зеркало 0 Источник:

Только посмотрите на это чудо

Переизбыток чувств

Кто-то решил поздравить молодых

Реакция кота на моё требование освободить раковину 0 Источник: