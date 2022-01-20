20 шутливых кадров, которые поднимут вам настроение

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Есть мнение, что смех продлевает жизнь. С этим конечно можно поспорить, но то, что юмор помогает нам чувствовать себя лучше и с легкостью решать сложные жизненные задачи, согласится каждый. В этом посте вы увидите забавные жизненные ситуации, которые подарят вам немного позитива.
Беспокойный сосед снизу
Подниматель настроения
Сегодня утром она плюхнулась на надувной матрас, совершенно забыв, что прошлой ночью проделала в нем дырку
Только посмотрите на это чудо
Переизбыток чувств
Кто-то решил поздравить молодых
Слонёнок решил развлечься
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